Por que os torcedores da Escócia vaiaram Achraf Hakimi, estrela de Marrocos e do PSG, durante a derrota na Copa do Mundo

As intensas provocações contra Hakimi chamaram a atenção da equipe de transmissão que cobria o evento no Reino Unido, que notou as interrupções persistentes durante a cobertura ao vivo pela televisão. O co-comentarista Ally McCoist comentou na ITV: “Não sei ao certo o que Hakimi fez para irritar a torcida local, mas ele fez alguma coisa.”

O jogador manteve sua inocência em relação às acusações de agressão feitas por uma mulher de 24 anos, divulgando uma declaração antes da partida no X: “Estou esperando por esse julgamento desde o primeiro dia. E agora estou ansioso por ele. Finalmente, poderei me manifestar.”