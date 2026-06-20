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Por que os torcedores da Escócia vaiaram Achraf Hakimi, estrela de Marrocos e do PSG, durante a derrota na Copa do Mundo
A recepção hostil ecoa
O capitão dos Leões do Atlas enfrentou vaias cada vez mais intensas da barulhenta Tartan Army quase toda vez que tocava na bola em Foxborough. O barulho da torcida aumentou significativamente durante um escanteio aos 20 minutos, atingindo o auge quando ele cometeu uma falta em Kieran Tierney para interromper um contra-ataque perigoso antes do intervalo. A hostilidade no estádio surgiu após a confirmação oficial, na sexta-feira, de que o zagueiro será julgado por acusações de estupro decorrentes de um suposto incidente ocorrido em fevereiro de 2023.
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McCoist parece não estar ciente do julgamento de Hakimi
As intensas provocações contra Hakimi chamaram a atenção da equipe de transmissão que cobria o evento no Reino Unido, que notou as interrupções persistentes durante a cobertura ao vivo pela televisão. O co-comentarista Ally McCoist comentou na ITV: “Não sei ao certo o que Hakimi fez para irritar a torcida local, mas ele fez alguma coisa.”
O jogador manteve sua inocência em relação às acusações de agressão feitas por uma mulher de 24 anos, divulgando uma declaração antes da partida no X: “Estou esperando por esse julgamento desde o primeiro dia. E agora estou ansioso por ele. Finalmente, poderei me manifestar.”
Gol logo no início garante a vitória
Deixando de lado as polêmicas fora de campo, o Marrocos praticamente garantiu sua vaga nas oitavas de final graças ao gol de Ismael Saibari, que colocou os Leões do Atlas na frente logo aos 69 segundos. Com isso, o meio-campista igualou o recordede Mohamed Salah de marcar gols em suas duas primeiras partidas na Copa do Mundo. O resultado colocou o Marrocos momentaneamente na liderança, mas a equipe caiu para o segundo lugar do Grupo C por diferença de gols, após a vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Haiti, algumas horas depois.
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Partidas decisivas da fase de grupos
Marrocos viaja para Atlanta para enfrentar o Haiti nesta quarta-feira, precisando de apenas um ponto para garantir oficialmente sua classificação para a fase eliminatória. Enquanto isso, a Escócia segue para Miami para um confronto difícil contra o Brasil, líder do grupo. A equipe de Steve Clarke precisa mostrar mais eficiência diante da Seleção, depois de não ter conseguido converter a pressão exercida no segundo tempo em um gol de empate na última partida contra os marroquinos.