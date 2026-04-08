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Rian Rosendaal

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Por que os grandes clubes da Premier League estão de olho no “novo Lewandowski”

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Oskar Pietuszewski só completará 18 anos em maio, mas já fez história no futebol. O jovem talentoso alcançou o valor de transferência mais alto de todos os tempos na Ekstraklasa, a primeira divisão polonesa, ao ser transferido do Jagiellonia Białystok para o FC Porto por 10 milhões de euros durante a janela de transferências de janeiro.

Pietuszewski é também o jogador com menos de 18 anos mais caro que já chegou à Liga Portugal. O Porto o contratou com um contrato até 2029. Segundo relatos, Arsenal, Manchester City e Chelsea já haviam enviado olheiros para observar o jogador de 17 anos, mas o Porto fez de tudo para contratá-lo. E seu excelente histórico no desenvolvimento de grandes talentos é um bom presságio para o futuro dele.

O Porto pode contar com jogadores como Hulk, James Rodríguez e Éder Militão entre suas histórias de sucesso, jogadores que chegaram ao Estádio do Dragão como relativamente desconhecidos antes de se tornarem nomes famosos e serem vendidos por valores astronômicos. Poucos apostariam contra a possibilidade de Pietuszewski seguir o mesmo caminho, dada sua estreia assustadoramente rápida em Portugal.

Curiosamente, o astro polonês também foi convocado para a seleção de seu país durante as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, via repescagem europeia. A expectativa em torno de Pietuszewski aumenta a cada partida, e o céu é o limite se ele continuar a evoluir nesse ritmo incrível. O Voetbalzone tem tudo o que você precisa saber sobre a maior promessa da Polônia desde um certo Robert Lewandowski.

  • O início

    Pietuszewski nasceu em maio de 2008 em Białystok, na Polônia. E depois de demonstrar um futebol promissor ainda muito jovem, foi admitido aos seis anos na Talent Football Academy da cidade. Desde o início, ficou claro para o primeiro treinador de Pietuszewski, Rafal Muczynski, que ele tinha algo de especial.

    “Ainda me lembro de quando o vi pela primeira vez em campo. Ele se destacava pela dinâmica, velocidade e força física em comparação com seus companheiros de equipe”, contou Muczynski recentemente ao Portal dos Dragoes. “Ele adorava driblar e enfrentar os adversários em duelos individuais. E ele amava futebol, amava jogar. Dava para perceber que treinar era a coisa mais importante do mundo para ele.” Nessa fase, Pietuszewski já se testava na faixa etária acima da sua, mas nem tudo foi fácil.

    “Lembro-me que ele tinha problemas nos olhos e jogava de óculos, daqueles no estilo do Edgar Davids. “Quando não ganhávamos, os óculos embaçavam, mas dava para ver que Oskar chorava”, lembrou Muczynski em entrevista ao meio de comunicação polonês Weszlo. “Às vezes, depois de uma partida, ele jogava algo no vestiário por raiva. Quando as coisas não saíam como ele queria, ele agia como se quisesse destruir o mundo.”

    No entanto, o lado bom superava o ruim. Pietuszewski logo recebeu uma oferta para ingressar na base do Jagiellonia, onde Muczynski continuou sendo seu treinador pelos sete anos seguintes, sob a supervisão da lenda do clube, Ryszard Karalus. Pietuszewski impressionou Karalus de imediato, que via sua agressividade como algo positivo.

    “Ele era um lutador, um pouco valentão. Gostava de revidar em campo”, acrescentou Karalus em entrevista ao Weszlo. “Acho que seu comportamento foi influenciado pelo fato de seu pai estar ausente da família. Ele foi criado pela mãe. Ele precisava de uma autoridade masculina e de um pouco de rebeldia, mas isso também o tornou destemido e lhe deu essa personalidade.”

    Em 2022, Pietuszewski mostrou que em breve estaria pronto para o futebol profissional. Ele terminou como artilheiro do campeonato polonês Sub-14 e, em seguida, marcou um hat-trick memorável, garantindo ao Jagiellonia uma vitória por 3 a 1 sobre o Cracovia na Central Junior League (CLJ) Sub-17. Mas ele não tinha ideia de que uma tragédia estava prestes a acontecer.

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  • Grande avanço

    Em outra partida da CLJ mais tarde naquele ano, desta vez contra o Hutnik em Cracóvia, Pietuszewski sofreu uma terrível lesão no ligamento cruzado. Embora ele não tivesse percebido imediatamente a gravidade da lesão.

    “Parece estranho, mas foi uma situação engraçada, porque durante a partida eu não senti absolutamente nada. Joguei a partida inteira sem sentir dor”, contou ele ao Laczy nas Pilka. “Depois da partida, estava tudo bem. Nos arrumamos no vestiário e começamos a longa viagem de volta para Białystok. Depois de uma hora e meia de viagem, durante uma parada, comecei a sentir algo estranho no joelho. Ele inchou um pouco, ficou rígido e começou a doer. Logo veio o medo.”

    “Chegamos muito tarde e meu joelho doía, mas eu esperava que tudo tivesse passado quando eu acordasse. Mas não foi assim. Pouco depois, marquei uma ressonância magnética e recebi o diagnóstico. Menos de duas semanas depois, fui operado.”

    Muitos jogadores promissores não conseguiram se recuperar de golpes devastadores semelhantes, mas isso só fortaleceu a determinação de Pietuszewski: “Eu sabia que tinha um trabalho importante a fazer antes da cirurgia. Eu me preparei na academia para que meu retorno fosse o mais tranquilo possível. A recuperação de uma lesão no ligamento geralmente leva cerca de um ano. Após seis meses, retornei aos treinos completos e, após sete meses, disputei minha primeira partida.”

    A partir daquele momento, o motivado Pietuszewski foi gradualmente recuperando a forma física e acabou tendo um desempenho muito melhor do que antes da lesão. Quando a temporada 2024/25 começou, ele estava pronto para fazer sua estreia pelo Jagiellonia com apenas dezesseis anos. Ele entrou em campo nos últimos 20 minutos da derrota na partida de volta das eliminatórias da Liga Europa contra o Ajax. Essa foi a primeira vez que ele teve contato com o ex-técnico do Ajax, Francesco Farioli, que agora é seu técnico no Porto. 

    Quatro meses depois, ele também entrou como reserva para fazer sua estreia na Ekstraklasa contra o Pogoń Szczecin. Ele encerrou a temporada com 20 partidas pela equipe principal, incluindo quatro na Conference League e uma na vitória do Jagiellonia na final da Supercopa da Polônia contra o Wisla Krakow.

    Pietuszewski abriu o seu saldo de gols pelo clube em grande estilo durante um empate em 1 a 1 contra o Gornik Zabrze no final da temporada. Ele driblou um zagueiro na entrada da área e, em seguida, chutou com o pé direito de forma imparável no canto oposto.

  • FBL-POR-LIGA-PORTO-MOREIRENSEAFP

    Que tal agora?

    Pietuszewski tornou-se titular fixo do Jagiellonia na primeira metade da temporada 2025/2026 e foi convocado para a seleção polonesa sub-21, onde marcou logo na sua estreia contra a Macedônia do Norte nas eliminatórias do Campeonato Europeu. Além disso, ele esteve envolvido em cinco gols em dezessete partidas da Ekstraklasa, com destaque para uma partida emocionante contra o Pogoń Szczecin.

    A partida parecia terminar em um empate de 1 a 1, até que Pietuszewski marcou um belíssimo gol de meia-voleio aos três minutos do tempo de acréscimo. Ninguém ficou mais feliz pelo jogador de 17 anos do que o técnico do Jagiellonia, Adrian Siemieniec, que disse aos repórteres após a vitória: “Sinceramente, admiro esse garoto porque ele tem potencial para se tornar um jogador de futebol realmente incrível e já está se destacando na liga e nas competições europeias.”

    Na véspera da janela de transferências de janeiro, surgiram muitos relatos sobre o interesse de grandes clubes da Premier League, bem como do FC Barcelona e do Bayern de Munique, o que levou o diretor técnico Lukasz Maslowski a aceitar que perderia o jovem.

    ““Os clubes que estão se interessando por ele certamente despertam sua imaginação. Às vezes, um jogador não quer esperar”, disse Maslowski à TVP Sport. “Se for o destino certo, o preço certo e todas as partes quiserem fazer isso no inverno, isso poderia acontecer no inverno. A melhor solução seria organizar uma transferência no inverno, e seu novo clube poderia mantê-lo em Białystok por mais seis meses.”''

    O Porto, no entanto, considerou que Pietuszewski estava pronto para uma transferência direta para uma das principais ligas europeias, o que sem dúvida foi um fator decisivo para vencer a disputa pela contratação. Eles também estavam certos, pois o jovem somou um total de seis gols e assistências em suas primeiras nove partidas na Liga Portugal.

    Ele sofreu um pênalti em sua estreia e ajudou o Porto a derrotar o Vitória SC por 1 a 0. Curiosamente, ele marcou seu primeiro gol pelo clube apenas treze segundos após o início da vitória por 3 a 1 sobre o FC Arouca, em 27 de fevereiro. Com isso, Pietuszewski se tornou o mais jovem artilheiro estrangeiro da história do Porto, e esse foi o gol mais rápido já marcado no estádio do clube português. Ele seguiu esse marco com um gol de solitário espetacular no empate em 2 a 2 no Clássico contra o Benfica de José Mourinho, no qual correu da sua própria metade do campo, passou por Nicolás Otamendi com uma bela finta e, em seguida, chutou a bola com força para o gol.

    Como se isso não bastasse, o técnico da seleção polonesa, Jan Urban Pietuszewski, lhe concedeu sua primeira convocação para a seleção na vitória por 2 a 1 na semifinal das eliminatórias da Copa do Mundo contra a Albânia, na semana passada. O jovem astro do Porto, que entrou no intervalo, teve o maior número de dribles bem-sucedidos na partida, venceu cinco de seus seis duelos individuais e deu quatro passes na zona final do campo. 

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    Pontos fortes

    Pietuszewski demonstrou uma coragem notável ao começar bem no Porto e causar impacto imediato no cenário internacional. Um ícone do clube portuense está, portanto, muito impressionado. 

    “Gosto desse garoto porque ele é criativo. Ele não tem medo de arriscar”, disse recentemente o ex-atacante do Porto, Ricardo Quaresma, ao jornal Record. “Isso é algo que falta no futebol hoje em dia. Jogadores como ele pegam a bola e vão em frente, uma vez, duas vezes, três vezes. E mesmo que percam a bola todas as vezes, eles tentam uma quarta vez. Desejo tudo de bom para ele.”

    De fato, como um ala esquerdo explosivo com um domínio de bola deslumbrante, Pietuszewski é um pesadelo para os zagueiros. Ele é rápido, forte e habilidoso em explorar os espaços intermédios. Além disso, ele consegue finalizar com os dois pés. Pietuszewski é versátil o suficiente para jogar como camisa 10 ou como centroavante, embora a posição na lateral pareça ser a que melhor se adapta a ele, já que também desempenha incansavelmente suas tarefas defensivas.

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    Pontos a melhorar

    Pietuszewski, no entanto, ainda está longe de estar pronto, o que, dada a sua idade, era de se esperar. Às vezes, sua ousadia acaba jogando contra ele, algo a que Farioli se referiu ao tentar moderar as expectativas em relação ao adolescente após seus gols contra o Arouca.

    “Esses jovens jogadores trazem energia, mesmo que as escolhas nem sempre sejam acertadas. Isso faz parte do processo”, concluiu o técnico do Porto. Pietuszewski reconheceu no ano passado, em conversa com Laczy nas Pilka, que seu finalização é irregular: “Minha tomada de decisão ainda não está no nível que eu gostaria. É uma fraqueza na qual preciso trabalhar constantemente. Acho que, às vezes, isso decorre de uma falta de concentração em situações simples como essas. Preciso me concentrar ainda mais nisso.”

    Manter a calma também seria uma grande ajuda, em vez de confiar puramente no instinto. Há momentos em que Pietuszewski faria melhor em desacelerar o jogo e escolher a opção mais fácil. Ele também precisa aprender a variar um pouco e ir pela lateral, pois sua tendência de cortar para dentro com o pé direito pode torná-lo previsível.

    Dito isso, essas coisas virão naturalmente à medida que ele amadurecer e ganhar mais experiência no mais alto nível. O incrível potencial bruto está presente, e ele já começou a desenvolvê-lo.

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    O novo Luis Díaz?

    Pietuszewski é frequentemente comparado ao prodígio do Barcelona, Lamine Yamal, e ao ícone polonês Jakub Blaszczykowski. Até certo ponto, isso faz sentido, dado seu estilo de jogo direto. Na verdade, a mais recente joia do Porto se assemelha mais ao craque do Bayern de Munique, Luis Díaz, que também se destacou em Portugal.

    Díaz é praticamente imparável em situações de um contra um, combinando um trabalho de pés rápido com uma agilidade incrível. Além disso, o colombiano é frio como gelo assim que tem o gol na mira. Pietuszewski pode ser igualmente imprevisível e possui a mesma aceleração relâmpago e potência de chute que o craque da potência alemã, embora não seja tão preciso.

    Eles também compartilham uma mentalidade de lutadores e não se contentam apenas em contribuir para o gol adversário. A alta pressão de Díaz e sua disposição para recuar foram cruciais para o sucesso do Liverpool tanto sob o comando de Jürgen Klopp quanto de Arne Slot, e no Bayern ele age da mesma forma.

    Pietuszewski também corre até não poder mais para ajudar seu lateral, com uma média de 7,5 duelos por 90 minutos em seus primeiros três meses no Porto. Díaz era querido pelos torcedores fiéis do Porto porque era tão importante na defesa quanto no ataque, e Pietuszewski tem todas as qualidades para seguir seus passos.

  • Poland v Albania - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    O futuro

    Os clubes da Premier League provavelmente voltarão a deitar os olhos em Pietuszewski caso ele encerre a temporada no Porto com sucesso. Ele já está começando a justificar sua cláusula de rescisão de mais de 50 milhões de euros e pode valer muito mais no futuro próximo, desde que mantenha os pés no chão. Lewandowski insistiu com seu novo companheiro de equipe para que fizesse exatamente isso após sua estreia extremamente promissora pela Polônia.

    “Ele é, sem dúvida, espetacular, mas vamos dar um pouco de espaço ao garoto. Deixem-no se desenvolver, deixem-no jogar. Não vamos pressioná-lo com a ideia de que ele vai marcar gols e driblar imediatamente”, disse o capitão da seleção nacional à TVP Sport. “Deixem que ele faça isso naturalmente, mas com a cabeça fria. Ele ainda tem toda a carreira pela frente. É um garoto de 17 anos. Deixem que ele aproveite o jogo, mostre seu talento e simplesmente pense no que precisa fazer em campo. Também tento protegê-lo, porque o futebol é um jogo de emoções.”

    Por falar em um aliado poderoso. Pietuszweski dificilmente poderia desejar um mentor melhor do que Lewandowski, que talvez também possa aconselhá-lo sobre o próximo passo em sua carreira. Se depender da estrela do Porto, isso será na Espanha, em vez de na Inglaterra. “Sou fã do Barcelona, é o time que mais assisto”, admitiu ele ao Laczy nas Pilka.

    A perspectiva de que Pietuszweski venha a igualar Lewandowski no Barça não parece improvável, de tão bom que ele é. Por enquanto, porém, seria sensato seguir o conselho do atacante e não se deixar distrair pelo barulho vindo de fora. O Porto é o lugar ideal para que o talento de Pietuszweski floresça. Se ele mantiver as coisas simples, a porta para o mais alto nível se abrirá rapidamente.

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