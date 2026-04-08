Por que os grandes clubes da Premier League estão de olho no “novo Lewandowski”

Pietuszewski tornou-se titular fixo do Jagiellonia na primeira metade da temporada 2025/2026 e foi convocado para a seleção polonesa sub-21, onde marcou logo na sua estreia contra a Macedônia do Norte nas eliminatórias do Campeonato Europeu. Além disso, ele esteve envolvido em cinco gols em dezessete partidas da Ekstraklasa, com destaque para uma partida emocionante contra o Pogoń Szczecin.

A partida parecia terminar em um empate de 1 a 1, até que Pietuszewski marcou um belíssimo gol de meia-voleio aos três minutos do tempo de acréscimo. Ninguém ficou mais feliz pelo jogador de 17 anos do que o técnico do Jagiellonia, Adrian Siemieniec, que disse aos repórteres após a vitória: “Sinceramente, admiro esse garoto porque ele tem potencial para se tornar um jogador de futebol realmente incrível e já está se destacando na liga e nas competições europeias.”

Na véspera da janela de transferências de janeiro, surgiram muitos relatos sobre o interesse de grandes clubes da Premier League, bem como do FC Barcelona e do Bayern de Munique, o que levou o diretor técnico Lukasz Maslowski a aceitar que perderia o jovem.

““Os clubes que estão se interessando por ele certamente despertam sua imaginação. Às vezes, um jogador não quer esperar”, disse Maslowski à TVP Sport. “Se for o destino certo, o preço certo e todas as partes quiserem fazer isso no inverno, isso poderia acontecer no inverno. A melhor solução seria organizar uma transferência no inverno, e seu novo clube poderia mantê-lo em Białystok por mais seis meses.”''

O Porto, no entanto, considerou que Pietuszewski estava pronto para uma transferência direta para uma das principais ligas europeias, o que sem dúvida foi um fator decisivo para vencer a disputa pela contratação. Eles também estavam certos, pois o jovem somou um total de seis gols e assistências em suas primeiras nove partidas na Liga Portugal.

Ele sofreu um pênalti em sua estreia e ajudou o Porto a derrotar o Vitória SC por 1 a 0. Curiosamente, ele marcou seu primeiro gol pelo clube apenas treze segundos após o início da vitória por 3 a 1 sobre o FC Arouca, em 27 de fevereiro. Com isso, Pietuszewski se tornou o mais jovem artilheiro estrangeiro da história do Porto, e esse foi o gol mais rápido já marcado no estádio do clube português. Ele seguiu esse marco com um gol de solitário espetacular no empate em 2 a 2 no Clássico contra o Benfica de José Mourinho, no qual correu da sua própria metade do campo, passou por Nicolás Otamendi com uma bela finta e, em seguida, chutou a bola com força para o gol.

Como se isso não bastasse, o técnico da seleção polonesa, Jan Urban Pietuszewski, lhe concedeu sua primeira convocação para a seleção na vitória por 2 a 1 na semifinal das eliminatórias da Copa do Mundo contra a Albânia, na semana passada. O jovem astro do Porto, que entrou no intervalo, teve o maior número de dribles bem-sucedidos na partida, venceu cinco de seus seis duelos individuais e deu quatro passes na zona final do campo.