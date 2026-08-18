Questionado sobre se um time da Premier League já deveria ter assumido um risco calculado por Parrott a esta altura, especialmente aqueles que precisam de gols depois de subir para a elite, o ex-internacional irlandês Houghton, que falou à GOAL via Covers, que lista ofertas atuais como um código promocional da Kalshi, disse: “Tenho que ser honesto com você, achei que ele já teria saído a esta altura. Acho que, depois do que ele fez na Holanda, do que ele fez pela Irlanda, houve alguns clubes observando-o.

“Uma coisa que se pode dizer sobre ele é que ele passou por muita coisa. Se você olhar para o que aconteceu com ele, para esse jovem talento que estava surgindo, ele ia ser isso, aquilo e muito mais. Depois, foi emprestado. As coisas não estavam indo bem para ele.

“Ele se reinventou na Holanda. Para fazer o que fez, para superar isso da maneira como superou, ele não tinha isso há dois ou três anos, mas tem agora porque precisou amadurecer. Em muitos aspectos, ele passou de protegido, de um garoto, para um homem agora. É assim que eu vejo. Ele realmente amadureceu.

“Ele ama o jogo. Quer ser um sucesso. Então, estou surpreso por não ter havido mais conversa sobre ele. Sei que houve uma história sobre o West Ham. Não sei o que aconteceu e, de certa forma, isso não foi adiante.

“Alguns dos times que estão mais embaixo na Premier League, por assim dizer. Fico bastante surpreso que nenhum deles tenha feito uma investida. Não sei qual é a taxa, mas mesmo se você o contratasse por £ 25-30 milhões e ele te entregasse 12-14 gols, isso talvez bastasse para te manter na divisão.

“Isso seria uma boa coisa a fazer porque acho que esta temporada vai ser realmente dura para muitos times. Vejo muita mediania, a liga está ficando um pouco mais nivelada. Acho que há dois ou três times no topo. Mas, depois disso, há muitos times que podem vencer os outros neste momento.

“Mas você precisa de artilheiros, precisa de alguém que consiga colocar a bola no fundo da rede, e foi isso que Troy fez.”