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Por que os clubes da Premier League não apostaram £ 25-30 milhões em Troy Parrott? Ex-estrela do Liverpool apoia compatriota irlandês e revelação da base do Tottenham para marcar “12 a 14 gols” após passagem prolífica pela Eredivisie
Parrott deixou o Tottenham após uma série de empréstimos
Nascido em Dublin, Parrott estreou profissionalmente pelo Tottenham em 2019, atuando em jogos da Copa da Liga Inglesa e da Premier League, mas passou boa parte das quatro temporadas seguintes emprestado a Millwall, Ipswich, MK Dons, Preston North End e Excelsior.
Depois de marcar 17 vezes na Holanda ao longo da temporada 2023-24, uma transferência em definitivo para o AZ Alkmaar foi concretizada no verão de 2024. Na época, ele custou apenas £6,7 milhões (US$ 9 milhões), mas agora vale consideravelmente mais.
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Gol do AZ no retorno e hat-trick histórico pela Irlanda
Isso porque o alvo balançou as redes em 51 ocasiões pelo AZ em 97 partidas. Ele também assumiu um papel de protagonismo pela Irlanda, ao marcar um hat-trick histórico fora de casa contra a Hungria durante as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, poucos dias depois de fazer dois gols contra o Portugal de Cristiano Ronaldo.
As especulações sobre uma transferência aumentaram desde então, mas nenhum acordo foi fechado. Vários times da Inglaterra foram apontados como interessados, junto com alguns da Espanha e da Itália, mas ainda resta saber o que o futuro imediato reserva.
Um time da Premier League deveria contratar Parrott?
Questionado sobre se um time da Premier League já deveria ter assumido um risco calculado por Parrott a esta altura, especialmente aqueles que precisam de gols depois de subir para a elite, o ex-internacional irlandês Houghton, que falou à GOAL via Covers, que lista ofertas atuais como um código promocional da Kalshi, disse: “Tenho que ser honesto com você, achei que ele já teria saído a esta altura. Acho que, depois do que ele fez na Holanda, do que ele fez pela Irlanda, houve alguns clubes observando-o.
“Uma coisa que se pode dizer sobre ele é que ele passou por muita coisa. Se você olhar para o que aconteceu com ele, para esse jovem talento que estava surgindo, ele ia ser isso, aquilo e muito mais. Depois, foi emprestado. As coisas não estavam indo bem para ele.
“Ele se reinventou na Holanda. Para fazer o que fez, para superar isso da maneira como superou, ele não tinha isso há dois ou três anos, mas tem agora porque precisou amadurecer. Em muitos aspectos, ele passou de protegido, de um garoto, para um homem agora. É assim que eu vejo. Ele realmente amadureceu.
“Ele ama o jogo. Quer ser um sucesso. Então, estou surpreso por não ter havido mais conversa sobre ele. Sei que houve uma história sobre o West Ham. Não sei o que aconteceu e, de certa forma, isso não foi adiante.
“Alguns dos times que estão mais embaixo na Premier League, por assim dizer. Fico bastante surpreso que nenhum deles tenha feito uma investida. Não sei qual é a taxa, mas mesmo se você o contratasse por £ 25-30 milhões e ele te entregasse 12-14 gols, isso talvez bastasse para te manter na divisão.
“Isso seria uma boa coisa a fazer porque acho que esta temporada vai ser realmente dura para muitos times. Vejo muita mediania, a liga está ficando um pouco mais nivelada. Acho que há dois ou três times no topo. Mas, depois disso, há muitos times que podem vencer os outros neste momento.
“Mas você precisa de artilheiros, precisa de alguém que consiga colocar a bola no fundo da rede, e foi isso que Troy fez.”
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Quando o contrato de Parrott expira em meio a especulações de transferência
O contrato de Parrott com o AZ ainda tem mais três anos de vigência, o que significa que o clube não está sob nenhuma pressão imediata para se desfazer de um ativo valioso. Compreensivelmente, a equipe buscará receber a maior quantia possível.
Tem havido conversas sobre o interesse do Real Betis, de La Liga, mas pode ser que um time da Premier League faça uma investida de última hora pelo atacante de 24 anos antes de o próximo prazo se encerrar em 1º de setembro.
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