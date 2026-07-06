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Por que os astros da Inglaterra Bukayo Saka, Declan Rice, Noni Madueke e Eberechi Eze vão perder a próxima partida do Arsenal - enquanto os campeões da Premier League se preparam para defender o título na temporada 2026-27
Regra das três semanas de férias obrigatórias
O Arsenal, atual campeão da Premier League, iniciará sua preparação física para a próxima temporada nacional 2026-27 com um elenco bastante reduzido. De acordo com o Football London, o núcleo de jogadores ingleses do clube — composto por Saka, Rice, Madueke e Eze — está oficialmente fora da primeira partida do verão devido aos compromissos internacionais em andamento na América do Norte.
De acordo com rígidos protocolos internos de bem-estar dos jogadores, qualquer estrela internacional recebe automaticamente um período de descanso de três semanas, não negociável, após o término de sua participação na Copa do Mundo. Como a Inglaterra garantiu sua vaga nas quartas de final, esse período de folga obrigatória coincidirá com o itinerário inicial de viagens de verão do clube.
- Getty Images Sport
A campanha da Inglaterra complica a programação do Arsenal para o verão
Saka ajudou a Inglaterra a chegar às quartas de final da Copa do Mundo com sua assistência contra o México. Essa foi apenas a segunda partida de Saka como titular no torneio, já que ele continua lidando com um problema no tendão de Aquiles. Declan Rice também está jogando apesar do que Thomas Tuchel descreveu como uma dor neural considerável nos isquiotibiais, enquanto Eberechi Eze e Noni Madueke têm sido titulares regulares da Inglaterra durante o torneio.
A Inglaterra agora enfrenta a Noruega no sábado, após ter eliminado o Brasil em uma partida considerada um dos momentos mais históricos da história esportiva do país, com Martin Odegaard entre os destaques da partida.
Cronograma da pré-temporada em risco
Caso a Inglaterra seja eliminada em 11 de julho, qualquer jogador do Arsenal afetado entraria em um período de férias de três semanas, o que interferiria diretamente na programação da pré-temporada do clube. O Arsenal inicia seus preparativos de verão contra o Girona em 1º de agosto.
Caso Saka, Rice, Eze ou Madueke avancem para as semifinais, eles quase certamente também perderiam o segundo jogo de pré-temporada do Arsenal contra o Real Betis, em Dublin, no dia 5 de agosto.
- AFP
Arteta deve recorrer aos jogadores da base
Com tantos jogadores do time titular indisponíveis, espera-se que Arteta convoque jogadores reservas e da base para as viagens à Espanha e à República da Irlanda. Isso não é incomum para o Arsenal, que costuma aproveitar a programação de verão para dar oportunidades aos jogadores mais jovens no time principal.
Os jogos da pré-temporada também podem servir como vitrine para jogadores cujo futuro ainda é incerto. Ethan Nwaneri, de 19 anos, passou metade da temporada emprestado ao Marselha, e seu futuro a longo prazo ainda é incerto, apesar de ter assinado um novo contrato até 2025.
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