Por que os astros da Inglaterra Bukayo Saka, Declan Rice, Noni Madueke e Eberechi Eze vão perder a próxima partida do Arsenal - enquanto os campeões da Premier League se preparam para defender o título na temporada 2026-27

O Arsenal, atual campeão da Premier League, iniciará sua preparação física para a próxima temporada nacional 2026-27 com um elenco bastante reduzido. De acordo com o Football London, o núcleo de jogadores ingleses do clube — composto por Saka, Rice, Madueke e Eze — está oficialmente fora da primeira partida do verão devido aos compromissos internacionais em andamento na América do Norte.

De acordo com rígidos protocolos internos de bem-estar dos jogadores, qualquer estrela internacional recebe automaticamente um período de descanso de três semanas, não negociável, após o término de sua participação na Copa do Mundo. Como a Inglaterra garantiu sua vaga nas quartas de final, esse período de folga obrigatória coincidirá com o itinerário inicial de viagens de verão do clube.