Por que o Tottenham ainda não demitiu Igor Tudor? O Spurs está vacilando nas decisões importantes — e isso vai acabar levando ao rebaixamento

Os torcedores do Tottenham têm sido menosprezados nesta temporada. Seus receios quanto à adequação de Frank foram descartados como paranóia. O dinamarquês conquistou grande simpatia dos neutros durante sua passagem de sete anos pelo Brentford, enquanto suas excelentes atuações no primeiro mês no Spurs, contra o Paris Saint-Germain e o Manchester City em partidas de grande visibilidade, apenas reafirmaram a ideia de que ele seria uma garantia de segurança.

Mas, ao longo do resto de agosto, setembro e outubro, o Tottenham de Frank mal conseguiu jogar 45 minutos de futebol coerente, quanto mais 90 completos. As dúvidas dos torcedores se transformaram em raiva quando o time praticamente se rendeu aos rivais Chelsea e Arsenal em novembro.

Não havia uma solução da noite para o dia para os problemas do Spurs após terminar em 17º lugar na temporada 2024-25, e os torcedores sabiam disso, mas não dá para enganá-los; eles sabem como é um futebol ruim sem futuro. Daria para argumentar que Frank teria sido demitido pelo ex-presidente Daniel Levy no final de novembro ou início de dezembro, quando o Tottenham foi derrotado pelo Fulham e pelo Nottingham Forest, respectivamente.

O sinal revelador de que alguém havia assistido ao Spurs durante a primeira metade da temporada era a opinião sobre Frank. Aqueles que afirmavam veementemente que ele precisava de tempo claramente não estavam assistindo ao Tottenham, porque, se estivessem, teriam percebido rapidamente que aquilo nunca iria funcionar. É preciso dar ao público algo em que acreditar, e Frank simplesmente se recusou a entrar nesse jogo.

Fabio Paratici, que voltou ao Spurs como codiretor esportivo em outubro até o fim da janela de transferências de janeiro, sugeriu Tudor pela primeira vez como substituto temporário de Frank antes do Natal, mas seus apelos e preocupações caíram em ouvidos surdos. O fato de o clube só ter demitido Frank e contratado Tudor duas semanas após a saída de Paratici diz tudo o que você precisa saber sobre a força da liderança na diretoria.