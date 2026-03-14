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Tottenham Igor TudorGOAL
Sean Walsh

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Por que o Tottenham ainda não demitiu Igor Tudor? O Spurs está vacilando nas decisões importantes — e isso vai acabar levando ao rebaixamento

Era para ser a contratação que salvaria a temporada do Tottenham Hotspur. O mundo lá fora não levava muito a sério os temores dos torcedores quanto ao rebaixamento quando Igor Tudor assumiu o cargo para substituir Thomas Frank até o final da temporada 2025-26. Um mês e quatro jogos depois, parece quase inevitável que o Spurs perca seu lugar na Premier League, a menos que tome medidas drásticas novamente.

Em um comunicado apresentando Tudor, que suspeitosamente apresentava todas as características de um texto gerado por IA, o Tottenham declarou: “Igor se junta a nós com um objetivo claro: melhorar o desempenho, garantir resultados e nos levar para uma posição melhor na tabela da Premier League. Sua missão é direta: trazer organização, intensidade e competitividade ao elenco nesta fase decisiva da temporada.” Ele não conseguiu fazer o menor progresso em nenhum desses aspectos e, na verdade, o croata só piorou o Spurs em todos os aspectos.

Nenhum técnico na história do Tottenham havia perdido seus primeiros quatro jogos antes da chegada de Tudor. A situação que ele herdou era um caos, mas era seu trabalho melhorar o Spurs independentemente das circunstâncias. A contratação foi um verdadeiro desastre, mas, até recentemente, parecia que o clube estava determinado a apoiar o ex-técnico da Juventus e do Marselha, mesmo com todos os sinais indicando que ele nunca conseguiria reverter a situação.

  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Esperei demais pelo Frank

    Os torcedores do Tottenham têm sido menosprezados nesta temporada. Seus receios quanto à adequação de Frank foram descartados como paranóia. O dinamarquês conquistou grande simpatia dos neutros durante sua passagem de sete anos pelo Brentford, enquanto suas excelentes atuações no primeiro mês no Spurs, contra o Paris Saint-Germain e o Manchester City em partidas de grande visibilidade, apenas reafirmaram a ideia de que ele seria uma garantia de segurança.

    Mas, ao longo do resto de agosto, setembro e outubro, o Tottenham de Frank mal conseguiu jogar 45 minutos de futebol coerente, quanto mais 90 completos. As dúvidas dos torcedores se transformaram em raiva quando o time praticamente se rendeu aos rivais Chelsea e Arsenal em novembro.

    Não havia uma solução da noite para o dia para os problemas do Spurs após terminar em 17º lugar na temporada 2024-25, e os torcedores sabiam disso, mas não dá para enganá-los; eles sabem como é um futebol ruim sem futuro. Daria para argumentar que Frank teria sido demitido pelo ex-presidente Daniel Levy no final de novembro ou início de dezembro, quando o Tottenham foi derrotado pelo Fulham e pelo Nottingham Forest, respectivamente.

    O sinal revelador de que alguém havia assistido ao Spurs durante a primeira metade da temporada era a opinião sobre Frank. Aqueles que afirmavam veementemente que ele precisava de tempo claramente não estavam assistindo ao Tottenham, porque, se estivessem, teriam percebido rapidamente que aquilo nunca iria funcionar. É preciso dar ao público algo em que acreditar, e Frank simplesmente se recusou a entrar nesse jogo.

    Fabio Paratici, que voltou ao Spurs como codiretor esportivo em outubro até o fim da janela de transferências de janeiro, sugeriu Tudor pela primeira vez como substituto temporário de Frank antes do Natal, mas seus apelos e preocupações caíram em ouvidos surdos. O fato de o clube só ter demitido Frank e contratado Tudor duas semanas após a saída de Paratici diz tudo o que você precisa saber sobre a força da liderança na diretoria.

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  • Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Abordagem errada

    Paratici nunca teve medo de promover seus planos malucos. Por exemplo, quando ele ingressou no Spurs em 2021, sua lista de candidatos a técnico incluía Gennaro Gattuso, cujos comentários discriminatórios anteriores fizeram com que os torcedores se mobilizassem contra a contratação e forçaram o clube a repensar a decisão. Sua suspensão de 30 meses para ocupar cargos de tempo integral no futebol, em março de 2023, por infrações cometidas na Juventus, não foi exatamente recebida com surpresa na Itália.

    O fascínio que Paratici tinha por Tudor continua sendo um mistério. O croata tem muitas semelhanças com o ex-colega em comum da dupla, Antonio Conte, utilizando uma formação com três zagueiros independentemente do elenco e adotando uma abordagem linha-dura e militante na gestão de jogadores. A principal diferença que o Spurs está descobrindo, assim como a Juve descobriu, é que Conte foi muito mais bem-sucedido e respeitado do que Tudor jamais foi ou tem sido.

    Tudor já está há 12 jogos sem vencer, uma sequência que remonta às suas últimas oito partidas na Juventus no início desta temporada. Não houve aquele impulso inicial de um novo técnico para levantar o ânimo do Spurs, nem ele trouxe sequer um pingo de qualidade no terço final de campo para uma equipe que não fez outra coisa senão atacar nas duas temporadas anteriores a esta. O Tottenham errou e deveria ter buscado um técnico interino mais progressista, não alguém que mantivesse os ideais conservadores de Frank, mas com uma formação diferente.

  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-CRYSTAL PALACEAFP

    Não há tempo para paciência

    Antes da derrota por 5 a 2 na terça-feira contra o Atlético de Madrid — não se preocupe, falaremos sobre isso em breve —, perguntaram a Tudor se, após três derrotas consecutivas, ele estava pelo menos “tirando mais proveito” de seus jogadores, especialmente nos treinos.

    “Percebi que, quanto mais o tempo passa, os treinos ficam cada vez melhores, há mais qualidade em tudo. Especialmente porque jogadores importantes estão voltando ao time. Então essa é a chave, é claro. Como eu disse antes, muitos hábitos antigos, às vezes, levam mais tempo do que você esperava para mudar”, respondeu ele.

    Isso, no entanto, é preocupante para o Tottenham. Tudor foi contratado para causar um impacto imediato, e ele próprio reconheceu em sua primeira coletiva de imprensa no cargo que havia sido chamado para uma “situação de emergência”. Se ele está falando sobre precisar de “mais tempo” para tirar o melhor desses jogadores, então está admitindo abertamente que está falhando. Lembre-se, isso foi 24 horas antes de o Spurs ser goleado pelo Atlético.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TOTTENHAMAFP

    Perdeu o vestiário

    Você acha que o Tottenham já atingiu o fundo do poço, mas então o time, de alguma forma, consegue criar um abismo ainda mais profundo do que aquele em que já está preso. A goleada sofrida contra o Atlético de Madrid, na qual o time já perdia por quatro gols aos 22 minutos, foi inexplicável por uma série de novos motivos. O gramado duvidoso do Estádio Metropolitano não ajudou em nada, mas a situação da defesa do Spurs também não.

    A forma de Guglielmo Vicario começou a cair após seu retorno de uma fratura no tornozelo na temporada passada, e este ano seu desempenho atingiu níveis historicamente baixos. Não foi grande surpresa quando seu nome não apareceu entre os titulares para enfrentar o Atlético, com o reserva Antonin Kinsky recebendo a chance. Mas o tcheco desperdiçou sua oportunidade de impressionar, e ainda mais.

    Kinsky foi substituído aos 17 minutos após passar a bola diretamente para os jogadores do Atlético, o que resultou em dois dos três primeiros gols deles. Olha, não estamos aqui para debater se ele deveria ou não ter começado, nem se esse foi o momento certo para tirá-lo da linha de fogo, mas essa é uma decisão que claramente não caiu bem entre os colegas de Kinsky.

    O Daily Telegraph noticiou na quarta-feira que o vestiário “não tinha confiança” em Tudor, que se recusou até mesmo a cumprimentar o goleiro quando este saiu de campo e foi direto para o túnel na noite anterior. “Não há praticamente ninguém, se é que há alguém, naquele vestiário que tenha alguma confiança nele”, disse uma fonte.

    Na verdade, isso deveria ter sido o fim de Tudor naquele momento. A menos que ocorra um milagre nos próximos dois jogos do Spurs — fora de casa contra o Liverpool antes da segunda partida contra o Atlético —, ele não vai conseguir reconquistar a confiança de ninguém. O clube não tem mais tempo para hesitar.

  • Tottenham Hotspur v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Os planos já estão em andamento?

    O site The Athletic noticiou na noite de sexta-feira que o Spurs estava agora procurando “ativamente” por um substituto para Tudor, caso decidisse promover novas mudanças. No entanto, ainda não se sabe se o clube buscaria outra opção de curto prazo para resolver a situação ou se anteciparia os planos do verão de nomear um técnico com um contrato de longo prazo.

    Essa era a notícia que a maioria dos torcedores do Tottenham esperava ouvir esta semana, mas o fato de ter surgido várias horas após o que pode ter sido a última coletiva de imprensa pré-jogo de Tudor significa que ele não terá direito de resposta até depois da partida deste fim de semana em Liverpool. Assim como o clube deixou Frank à mercê da mídia várias semanas depois que seu destino já deveria ter sido selado, Tudor e seus jogadores só passaram por mais sofrimento, e a partida deste domingo pode já ser um jogo sem importância para o croata.

    Deve ser uma situação do tipo “antes tarde do que nunca” para o Spurs se eles realmente destituírem Tudor de seu cargo nos próximos dias, mas só saberemos o verdadeiro dano de ter esperado tanto tempo quando chegar o fim da temporada.

  • Johan LangeGetty Images

    Um conselho desligado da realidade

    A crise no Tottenham vem de antes da chegada de Tudor e, se ele for demitido em breve, dificilmente será lembrado como o homem que levou o Spurs ao rebaixamento, caso esse venha a ser o destino do clube.

    A culpa, ao contrário, deve recair sobre aqueles lá em cima que arrastaram o clube para essa confusão. Eles esperaram demais para demitir Frank e estão fazendo o mesmo com Tudor. Apesar de todas as falhas de Levy, ele geralmente sabia quando agir (exceto com José Mourinho, já que ele não para de falar sobre isso).

    Aqueles que herdaram as responsabilidades de Levy, o CEO Vinai Venkatesham e o diretor esportivo Johan Lange, parecem achar que manter a postura é uma abordagem mais inteligente do que entrar em pânico. Bem, vocês estão em uma briga acirrada contra o rebaixamento, pessoal; tudo bem se quiserem entrar em pânico. A reputação de vocês importa pouco em comparação com a posição do clube como time da Premier League.

    Lange, agora famoso nos círculos do Spurs, disse sobre a janela de transferências de janeiro, na qual eles contrataram apenas Conor Gallagher e Souza: “Durante a janela de transferências, é muito importante, mesmo que seja altamente frustrante com todas as lesões, manter a disciplina porque, a) os jogadores estão voltando e, b) se você então, digamos, entrar e fizer uma ‘contratação por impulso’ de qualquer jogador de futebol, sim, a sensação imediata que isso dá é boa. Mas, é claro, não faz sentido contratar jogadores que não vão nos ajudar no curto prazo, no médio prazo ou mesmo no longo prazo.”

    Venkatesham, por sua vez, criticou abertamente seu antecessor, Levy, em uma reunião com o Conselho Consultivo de Torcedores do Spurs no início deste mês, segundo o Daily Telegraph. Os críticos de Venkatesham diriam que isso foi uma tentativa de desviar a atenção de sua própria gestão do clube.

  • Harry Redknapp Mauricio PochettinoGetty Images

    Falta de alternativas?

    A única razão plausível que a diretoria do Spurs poderia ter para não ter contratado Tudor até agora é que o mercado de substitutos está cada vez mais restrito, tanto a curto quanto a longo prazo. Havia muito poucas opções disponíveis e dispostas a assumir o cargo quando Frank foi demitido há um mês.

    O ex-favorito Harry Redknapp revelou esta semana que foi contatado por Levy, alegando que o ex-presidente disse que o teria recontratado se ele ainda estivesse no clube neste momento.

    “Recebi um telefonema na semana passada do Daniel, por incrível que pareça”, disse Redknapp à talkSPORT. “Acho que falei com ele uma vez desde que saí, há tanto tempo, e eu estava no carro na semana passada quando, de repente, o telefone tocou: era o Daniel Levy.

    "Pensei 'isso é estranho' e fiquei ao telefone com ele por cerca de meia hora, conversando, e ele explicou o que aconteceu com ele e como foi expulso de lá, o que foi realmente estranho. E ele me disse: 'Se eu estivesse lá agora, e não estou dizendo isso só por dizer, eu te traria de volta até o final da temporada, Harry' – então teria sido interessante."

    Mas o fato de estarmos sequer falando sobre Redknapp, que tem 79 anos e não treina profissionalmente desde 2017, nesses termos, mostra o desespero da situação. Se o Spurs conseguir evitar o rebaixamento, Mauricio Pochettino é a escolha preferida de muitos torcedores para assumir o comando, mas ele não pode realizar uma missão de resgate neste momento, dado seu foco na preparação da seleção americana para a Copa do Mundo em casa neste verão. No entanto, não é tarefa de ninguém, sejam nós da mídia ou os torcedores nas arquibancadas, apresentar opções para o Tottenham.

  • Nottingham Forest FC v FC Midtjylland - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Confronto na floresta à vista

    É quase certo que o Tottenham venha a perder contra o Liverpool no domingo. O time não vence em Anfield desde 2011, quando conquistou uma vitória por 2 a 0 sob o comando de Redknapp, e conseguiu apenas um empate lá na era pós-Pochettino. As chances de o time conseguir uma reviravolta contra o Atlético de Madrid na quarta-feira são mínimas, mesmo contando com uma sequência de 24 jogos sem derrota em casa nas competições europeias.

    Assim, a maioria dos torcedores do Spurs já está de olho no confronto do próximo domingo contra o Nottingham Forest, que também luta contra o rebaixamento. É provável que os londrinos do norte cheguem ao confronto ainda em busca da primeira vitória na Premier League de 2026 e, como este é o último jogo antes da pausa para os jogos internacionais, seria a última chance de registrar o terceiro mês consecutivo sem vitórias.

    A ameaça do rebaixamento é muito, muito real. A morte está batendo à porta do Tottenham, e eles estão apenas esperando que ela vá embora por conta própria, em vez de fazerem algo para melhorar a realidade da situação.

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