Por que o Tottenham ainda não demitiu Igor Tudor? O Spurs está vacilando nas decisões importantes — e isso vai acabar levando ao rebaixamento

Em um comunicado apresentando Tudor, que suspeitosamente apresentava todas as características de um texto gerado por IA, o Tottenham declarou: “Igor se junta a nós com um objetivo claro: melhorar o desempenho, garantir resultados e nos levar para uma posição melhor na tabela da Premier League. Sua missão é direta: trazer organização, intensidade e competitividade ao elenco nesta fase decisiva da temporada.” Ele não conseguiu fazer o menor progresso em nenhum desses aspectos e, na verdade, o croata só piorou o Spurs em todos os aspectos.
Nenhum técnico na história do Tottenham havia perdido seus primeiros quatro jogos antes da chegada de Tudor. A situação que ele herdou era um caos, mas era seu trabalho melhorar o Spurs independentemente das circunstâncias. A contratação foi um verdadeiro desastre, mas, até recentemente, parecia que o clube estava determinado a apoiar o ex-técnico da Juventus e do Marselha, mesmo com todos os sinais indicando que ele nunca conseguiria reverter a situação.