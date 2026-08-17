O Manchester United encontrou uma sensação de serenidade sob o comando de Carrick que faltava havia anos, mas Carragher continua não convencido de que o ex-internacional inglês seja a solução de longo prazo para um clube que busca os maiores títulos. O ídolo do Liverpool acredita que, embora Carrick tenha conseguido "acalmar o circo" em Old Trafford, ele não tem as qualidades intangíveis necessárias para superar nomes como Pep Guardiola ou Carlo Ancelotti nos maiores palcos de todos.

Ao discutir as perspectivas de longo prazo do treinador, Carragher disse no The Overlap: "Não estou dizendo que vai dar errado. O que o Manchester United teve nos últimos seis meses, precisa disso por mais 12 meses: não ser o circo, não ser a história o tempo todo, e Carrick te proporciona isso.

"Mas ele tem esse brilho para ganhar o maior troféu? E acho que você precisa chegar a uma posição forte de voltar a ser um verdadeiro clube de Champions League.

"Um jogador te leva até certo nível, depois precisamos desse brilho. Eu, pessoalmente, simplesmente não acho que Carrick tenha esse brilho como treinador para ganhar uma Champions League ou uma Premier League."