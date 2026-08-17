Getty
Traduzido por
Por que o técnico do Manchester United, Michael Carrick, NUNCA vai ganhar a Premier League ou a Champions League enquanto Jamie Carragher faz afirmação sobre "poeira estelar"
Carragher questiona o "brilho" de Carrick
O Manchester United encontrou uma sensação de serenidade sob o comando de Carrick que faltava havia anos, mas Carragher continua não convencido de que o ex-internacional inglês seja a solução de longo prazo para um clube que busca os maiores títulos. O ídolo do Liverpool acredita que, embora Carrick tenha conseguido "acalmar o circo" em Old Trafford, ele não tem as qualidades intangíveis necessárias para superar nomes como Pep Guardiola ou Carlo Ancelotti nos maiores palcos de todos.
Ao discutir as perspectivas de longo prazo do treinador, Carragher disse no The Overlap: "Não estou dizendo que vai dar errado. O que o Manchester United teve nos últimos seis meses, precisa disso por mais 12 meses: não ser o circo, não ser a história o tempo todo, e Carrick te proporciona isso.
"Mas ele tem esse brilho para ganhar o maior troféu? E acho que você precisa chegar a uma posição forte de voltar a ser um verdadeiro clube de Champions League.
"Um jogador te leva até certo nível, depois precisamos desse brilho. Eu, pessoalmente, simplesmente não acho que Carrick tenha esse brilho como treinador para ganhar uma Champions League ou uma Premier League."
- Getty
A ponte para um sucessor de nível mundial
A narrativa em torno da passagem de Carrick está se tornando cada vez mais a de um estabilizador, e não a de um visionário. Carragher argumenta que o papel principal do técnico de 45 anos deve ser recolocar o Manchester United em um nível no qual possa atrair um vencedor comprovado, em vez de ser o homem que realmente conquista os títulos.
Carragher desenvolveu essa teoria ao afirmar: "Não acredito que Michael Carrick vá ganhar a liga ou a Champions League com o Manchester United, mas ele fez um trabalho realmente muito bom. Ele pode ter uma boa temporada e colocar o Manchester United em uma posição para depois ir buscar um técnico vencedor da Champions League."
Estabelecendo um novo parâmetro em Old Trafford
Embora a métrica definitiva de sucesso em Old Trafford sempre seja a conquista de grandes títulos, Carragher insiste que a prioridade imediata deve ser simplesmente consolidar o status do clube entre a elite da Europa. Ao eliminar a incessante pressão da mídia que tem atormentado o clube nos últimos anos, o ex-zagueiro do Liverpool acredita que Carrick estabeleceu as bases necessárias para terminar no top 4 em temporadas consecutivas.
"Com Carrick... não há circo em torno do United", acrescentou Carragher. "Parece tudo muito calmo. Ele chegou, acalmou tudo, levou o time à Champions League. O objetivo do Manchester United na próxima temporada é garantir que esteja na Champions League de novo."
No entanto, o comentarista alertou que atingir esse patamar mínimo não deve automaticamente garantir o futuro de longo prazo de Carrick, enfatizando que a estabilidade doméstica apenas dá tempo à diretoria para fazer uma escolha calculada.
Carragher acrescentou: "Se o United conseguir se classificar para a Champions League de novo, isso ainda não significa necessariamente que Michael Carrick deva ficar. Mas você quer estar em uma posição... para talvez manter Carrick, se ele tiver feito outro bom trabalho, ou ir buscar aquele técnico vencedor da Champions League, ou aquele técnico que você acha que pode levar você ao próximo nível. Você precisa de outra temporada de Champions League de novo."
- Getty Images Sport
O homem antes do homem
O sentimento de Carragher é amplamente compartilhado pelo ex-parceiro de meio-campo de Carrick, Paul Scholes, que reconhece que o atual treinador pode simplesmente ser uma figura de transição, abrindo caminho para um técnico mais consolidado.
"É quase como se você estivesse dizendo que ele é o homem antes do homem, o homem para acalmar tudo antes daquele homem", observou Scholes. "Mas ele é capaz. Carrick é um personagem muito determinado, é quieto, tranquilo, como dissemos. Ele acalmou o circo."
Por enquanto, o foco do Manchester United segue totalmente voltado para manter essa harmonia recém-encontrada e garantir a crucial classificação para a Liga dos Campeões, necessária para eventualmente atrair de volta um técnico de nível mundial para Old Trafford.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.