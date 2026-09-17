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Por que o “super talento” Emile Smith Rowe não decolou? Ex-astro do Arsenal está restrito ao papel de reserva no Fulham quando deveria estar se aproximando do auge
Smith Rowe se juntou ao Fulham em transferência de £ 34 milhões
Produto do lendário sistema de base de Hale End, Smith Rowe, depois de alguns períodos por empréstimo, fez 115 partidas pelo Arsenal após se firmar no time principal. Ele disputou duas partidas pela Inglaterra em 2021, e mais uma no ano seguinte.
A forte concorrência por vagas no Arsenal sempre tornaria difícil assegurar uma posição entre os titulares, o que significava que opções alternativas nunca poderiam ser descartadas. O Fulham apareceu no verão de 2024 e concluiu uma transferência recorde do clube na época por £ 34 milhões (US$ 46 mi).
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A joia King ocupa a vaga de camisa 10 do Fulham
Smith Rowe começou bem no Fulham e está se aproximando de 90 jogos pelo clube em todas as competições, mas marcou apenas três gols na elite na temporada passada e, em alguns momentos, acabou caindo na hierarquia.
O jovem talento Josh King está à sua frente no momento, e há apenas um número limitado de jogadores criativos que podem caber em um time, o que fez com que todos os seus minutos na Premier League em 2026-27 tenham vindo saindo do banco.
Esperava-se mais de Smith Rowe?
Seria justo dizer que Smith Rowe não correspondeu ao potencial que mostrou no Arsenal? Quando essa pergunta foi feita a Murphy, o ex-astro do Fulham, que falava em associação com Snabbare, disse à GOAL: “Acho que isso é totalmente justo, porque o que você está vendo é um supertalento, um jogador inteligente.
“E o que me surpreende, eu assisto muito a eles, também acompanhei os jogos ao vivo no ano passado, é que toda vez que o vejo jogar, ele realmente impacta o jogo. Ele cria chances e faz coisas muito boas.
“Eu entendo que as pessoas digam que ele é um camisa 10, se você preferir, e Josh King é esse jovem superastro, que é um supertalento. Mas Josh King nem sempre estava jogando ele mesmo no ano passado quando Emile Smith Rowe não estava jogando. E há algo que os técnicos não estão vendo ou de que não estão gostando.
“Não sei se é aplicação nos treinos, capacidade de aguentar os jogos em termos de físico e resistência. Estou realmente surpreso porque, toda vez que o vejo, ele impacta o jogo.
“Sinto um pouco por ele porque não me parece que esteja faltando energia ou condição física. Pelo que estou ouvindo, também não parece que ele seja um garoto problema, que esteja causando algum problema ou treinando mal. É muito difícil julgar quando você não vê por si mesmo. Mas acho que ele tem qualidade para entrar no time. Acho que daria algo a eles.
“E, como eu disse, muito raramente, quando vejo Emile Smith-Rowe jogar, ele deixa de impactar o jogo e criar chances.
“Mas, por outro lado, o que se pode argumentar no início desta temporada é que, apesar do mau começo do Fulham, o time na verdade atacou bastante bem e criou muitas chances nos jogos que disputou. Eu sei que eles empataram em 0 a 0 com o Liverpool, mas ainda assim pareciam perigosos no ataque.
“Então talvez ele [Alvaro Arbeloa] não o veja como um jogador de lado e só o veja competindo com Josh King como um 10. Mas eu gostaria de vê-lo muito mais porque acho que ele tem muito a oferecer. E estou tão surpreso quanto muita gente por ele não ter deslanchado, porque acho que é um supertalento.”
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Contrato até 2029 dá tempo a Smith Rowe
Smith Rowe foi titular nas duas partidas do Fulham pela Copa da Liga nesta temporada, marcando na vitória por 3 a 0 sobre o AFC Wimbledon e ajudando a equipe a conquistar uma suada vitória por 3 a 2 sobre o rival londrino West Ham na terceira fase.
Ainda não se sabe o que o restante da temporada reserva, com King, Alex Iwobi e Oscar Bobb sendo acionados para ocupar posições ofensivas atrás de um centroavante. O tempo ainda está a seu favor, e ele segue sob contrato até o verão de 2029.
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