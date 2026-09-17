Seria justo dizer que Smith Rowe não correspondeu ao potencial que mostrou no Arsenal? Quando essa pergunta foi feita a Murphy, o ex-astro do Fulham, que falava em associação com Snabbare, disse à GOAL: “Acho que isso é totalmente justo, porque o que você está vendo é um supertalento, um jogador inteligente.

“E o que me surpreende, eu assisto muito a eles, também acompanhei os jogos ao vivo no ano passado, é que toda vez que o vejo jogar, ele realmente impacta o jogo. Ele cria chances e faz coisas muito boas.

“Eu entendo que as pessoas digam que ele é um camisa 10, se você preferir, e Josh King é esse jovem superastro, que é um supertalento. Mas Josh King nem sempre estava jogando ele mesmo no ano passado quando Emile Smith Rowe não estava jogando. E há algo que os técnicos não estão vendo ou de que não estão gostando.

“Não sei se é aplicação nos treinos, capacidade de aguentar os jogos em termos de físico e resistência. Estou realmente surpreso porque, toda vez que o vejo, ele impacta o jogo.

“Sinto um pouco por ele porque não me parece que esteja faltando energia ou condição física. Pelo que estou ouvindo, também não parece que ele seja um garoto problema, que esteja causando algum problema ou treinando mal. É muito difícil julgar quando você não vê por si mesmo. Mas acho que ele tem qualidade para entrar no time. Acho que daria algo a eles.

“E, como eu disse, muito raramente, quando vejo Emile Smith-Rowe jogar, ele deixa de impactar o jogo e criar chances.

“Mas, por outro lado, o que se pode argumentar no início desta temporada é que, apesar do mau começo do Fulham, o time na verdade atacou bastante bem e criou muitas chances nos jogos que disputou. Eu sei que eles empataram em 0 a 0 com o Liverpool, mas ainda assim pareciam perigosos no ataque.

“Então talvez ele [Alvaro Arbeloa] não o veja como um jogador de lado e só o veja competindo com Josh King como um 10. Mas eu gostaria de vê-lo muito mais porque acho que ele tem muito a oferecer. E estou tão surpreso quanto muita gente por ele não ter deslanchado, porque acho que é um supertalento.”