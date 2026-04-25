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Por que o Southampton está vestindo o uniforme amarelo contra o Man City na semifinal da FA Cup
Homenageando os heróis de 1976
Quando o Southampton entrar em campo em Wembley para enfrentar o Manchester City, os jogadores usarão um uniforme amarelo especial, sem os nomes dos jogadores nas costas. Esse uniforme comemorativo é uma homenagem direta ao sucesso do clube na FA Cup de 1976, quando derrotou o Manchester United de forma memorável para levantar o troféu há exatamente 50 anos.
A decisão de abandonar as tradicionais listras vermelhas e brancas é uma homenagem ao momento mais icônico dos 141 anos de história do clube. Aquele triunfo de 1976 continua sendo o único título importante do Southampton, e ao vestir a combinação de cores amarela e azul, o elenco atual busca evocar o espírito da lendária equipe de Lawrie McMenemy.
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Eckert incentiva o Saints a “ser corajoso” contra o City
O técnico do Southampton, Tonda Eckert, reconheceu a importância do momento, admitindo que, embora sua equipe vá enfrentar dificuldades diante da qualidade do Manchester City, ela precisa elevar o ritmo quando estiver com a posse de bola. O treinador alemão, que conduziu os Saints a uma sequência de 20 jogos sem derrotas, acredita que o ímpeto conquistado na campanha da copa é fundamental.
“Acho que reescrevemos essa história nas últimas semanas”, disse Eckert no site oficial do clube. “É bem claro que a copa também nos ajudou a ter um bom desempenho no campeonato – acho que é assim que funciona.”
“Obviamente, você ganha confiança ao vencer jogos na Championship, mas ganha ainda mais confiança quando vê que pode competir com times da Premier League. Acho que isso é muito normal – vale para os jogadores, assim como para a comissão técnica e todos que trabalham em torno do time.”
"Acho que não é que uma coisa atrapalhe a outra. Se você perceber o que isso significa para o clube de futebol, se você ver quantos torcedores vão viajar conosco para Wembley, não vejo como isso possa atrapalhar alguma coisa."
Um visual consistente para uma campanha histórica na copa
O Southampton tornou o uniforme comemorativo amarelo uma presença constante em sua campanha na FA Cup nesta temporada, vestindo-o em todas as rodadas até a semifinal. O uniforme parece ter servido como um amuleto da sorte, já que o Southampton derrotou os gigantes da Premier League, Arsenal e Fulham, para chegar às semifinais.
A FA concedeu permissão especial para que o clube continuasse a usar o uniforme inspirado na temporada de 1976 no palco de Wembley. Espera-se que cerca de 36 mil torcedores do Southampton lotem o estádio nacional, muitos deles vestindo a linha de edição limitada do 50º aniversário, que inclui réplicas das camisas clássicas com as assinaturas do time campeão de 1976 discretamente estampadas.
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Em busca do retorno definitivo ao sonho
Uma vitória do Southampton abriria a possibilidade de levantar o troféu no ano do seu 50º aniversário, repetindo a trajetória do seu primeiro título. O vencedor do confronto de hoje voltará a Wembley em maio para enfrentar o Chelsea ou o Leeds United na grande final. Com os play-offs parecendo ser o caminho mais provável de volta à Premier League, uma vaga na final da FA Cup seria um bônus histórico para a temporada de estreia completa de Eckert no comando.