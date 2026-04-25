Por que o Southampton está vestindo o uniforme amarelo contra o Man City na semifinal da FA Cup

O técnico do Southampton, Tonda Eckert, reconheceu a importância do momento, admitindo que, embora sua equipe vá enfrentar dificuldades diante da qualidade do Manchester City, ela precisa elevar o ritmo quando estiver com a posse de bola. O treinador alemão, que conduziu os Saints a uma sequência de 20 jogos sem derrotas, acredita que o ímpeto conquistado na campanha da copa é fundamental.

“Acho que reescrevemos essa história nas últimas semanas”, disse Eckert no site oficial do clube. “É bem claro que a copa também nos ajudou a ter um bom desempenho no campeonato – acho que é assim que funciona.”

“Obviamente, você ganha confiança ao vencer jogos na Championship, mas ganha ainda mais confiança quando vê que pode competir com times da Premier League. Acho que isso é muito normal – vale para os jogadores, assim como para a comissão técnica e todos que trabalham em torno do time.”

"Acho que não é que uma coisa atrapalhe a outra. Se você perceber o que isso significa para o clube de futebol, se você ver quantos torcedores vão viajar conosco para Wembley, não vejo como isso possa atrapalhar alguma coisa."