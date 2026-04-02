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Por que o PSG NÃO vai tentar contratar Eduardo Camavinga, alvo de transferência do Real Madrid na Premier League
O PSG já conta com um meio-campo repleto de talentos
O PSG mudou sua estratégia de transferências nas últimas janelas, concentrando-se em jogadores com características específicas que atendam às exigências táticas do técnico Luis Enrique. Com jogadores como Vitinha e João Neves já consolidados como peças-chave do elenco, o Onze Mondial indica que o clube não planeja contratar Camavinga, e não se espera nenhuma tentativa de contratá-lo na janela de transferências de verão.
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A frustração cresce no Bernabéu
As especulações em torno do jogador de 23 anos decorrem, em grande parte, de sua situação atual em Madri. Desde que chegou, vindo do Rennes, o francês tem enfrentado dificuldades para garantir uma vaga de titular fixa em sua posição preferida. Em vez disso, sua flexibilidade tática fez com que fosse escalado como volante, ponta e até mesmo lateral-esquerdo, o que prejudicou sua capacidade de se destacar no gigante da La Liga.
Essa falta de um papel definido levou a uma insatisfação crescente. Camavinga frequentemente se viu no banco durante os jogos mais decisivos da temporada, uma tendência que se manteve após a nomeação de Álvaro Arbeloa. Relatos sugerem que o papel secundário teria deixado o ex-prodígio do Rennes insatisfeito com sua situação atual no elenco.
Gigantes da Premier League em alerta máximo
Mesmo que o PSG esteja disposto a deixar passar a oportunidade, o interesse por Camavinga continua alto em toda a Europa. Suas características físicas e qualidade técnica são vistas como a combinação perfeita para a intensidade do futebol inglês. Diz-se que vários grandes clubes da Premier League estão acompanhando a situação de perto à medida que a janela de transferências de verão se aproxima.
O Real Madrid, que historicamente tem se mostrado relutante em se desfazer de jovens talentos, pode ser forçado a considerar suas opções caso o jogador insista em sair. Há indícios de que o clube possa estar aberto a ofertas se o valor certo for oferecido, especialmente porque busca renovar outras áreas do time durante uma possível reformulação no verão.
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Ainda não há uma decisão definitiva sobre o futuro
Apesar dos rumores vindos tanto da Espanha quanto da França, Camavinga ainda não tomou uma decisão definitiva sobre seus próximos passos. O meio-campista continua sob contrato e, em teoria, faz parte dos planos de longo prazo do Real Madrid, mesmo que seus atuais minutos em campo não reflitam esse status. As próximas semanas serão cruciais para determinar se ele conseguirá recuperar seu papel de liderança sob o comando de Arbeloa.
O que está em jogo é particularmente alto, dado o calendário internacional em um ano de Copa do Mundo. O tempo de jogo reduzido no clube já afetou sua posição na seleção francesa, tornando uma vaga de titular regular uma prioridade para o jogador. Por enquanto, embora a Premier League ainda possa ser uma opção, uma transferência para o PSG parece estar definitivamente fora de questão.