Por que o PSG NÃO vai tentar contratar Eduardo Camavinga, alvo de transferência do Real Madrid na Premier League

As especulações em torno do jogador de 23 anos decorrem, em grande parte, de sua situação atual em Madri. Desde que chegou, vindo do Rennes, o francês tem enfrentado dificuldades para garantir uma vaga de titular fixa em sua posição preferida. Em vez disso, sua flexibilidade tática fez com que fosse escalado como volante, ponta e até mesmo lateral-esquerdo, o que prejudicou sua capacidade de se destacar no gigante da La Liga.

Essa falta de um papel definido levou a uma insatisfação crescente. Camavinga frequentemente se viu no banco durante os jogos mais decisivos da temporada, uma tendência que se manteve após a nomeação de Álvaro Arbeloa. Relatos sugerem que o papel secundário teria deixado o ex-prodígio do Rennes insatisfeito com sua situação atual no elenco.