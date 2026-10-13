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Por que o novo contrato de Brenden Aaronson com o Leeds é mais do que uma manobra para obter uma taxa de transferência: astro da seleção dos Estados Unidos é visto como alguém que “trabalhou seus pontos fracos” na Premier League
Do rebaixamento ao novo contrato, passando por um período de empréstimo e pela conquista do título da Championship
Aaronson teve um início difícil em sua passagem por Elland Road, com o rebaixamento da Premier League ao fim de sua temporada de estreia. O meio-campista americano não demorou a deixar o clube e seguiu por empréstimo para a Alemanha.
Ele voltou a West Yorkshire disposto a fazer sua parte pelo time, mas ainda precisava conquistar muitos torcedores desconfiados nas arquibancadas. Deu um passo importante nessa direção ao ajudar o Leeds a conquistar o título da Championship em 2024-25.
Foram quatro gols marcados na primeira divisão na temporada passada, com o esforçado jogador de 25 anos correndo o campo todo em um time do Leeds que ficou conhecido pela pressão intensa e pela marcação incessante dos adversários em campo.
Depois, disputou uma Copa do Mundo em casa pelos Estados Unidos, antes de voltar à Inglaterra e assinar um novo contrato. Aaronson começou a temporada 2026-27 entre os titulares de Daniel Farke, mas ficou no banco de reservas nos últimos quatro jogos do Leeds pela Premier League.
Surgiram algumas dúvidas sobre seu futuro antes da abertura de outra janela de transferências em janeiro. Ao garantir seu vínculo até 2029, o clube de Elland Road assegurou que o preço de Aaronson continue alto.
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O Leeds garantiu que o preço pedido por Aaronson continue alto.
Questionado sobre uma permanência prolongada do jogador nascido em Nova Jersey, Kilgallon, ex-zagueiro do Leeds United, que falou por cortesia das cotações para jogos de futebol que cobrem toda a Premier League, disse à GOAL: “Quando ele chegou ao Leeds United, recebeu muitas críticas. A torcida não o aceitava. Mas posso dizer uma coisa: ele deu a volta por cima.
“Na temporada passada, o nome dele estava sempre na escalação de Farke. Ele deu tudo de si e mereceu o novo contrato. Mereceu mesmo. Não acho que tenha nada a ver com manter seu valor de mercado alto. Ele conquistou esse direito.
“É preciso fortalecer o elenco para o segundo ano na Premier League, não é? Acho que chegaram outros jogadores, outros meio-campistas. No momento, ele está no banco, mas é preciso ter um elenco forte.
“Se o Leeds United quer permanecer na Premier League e seguir evoluindo, precisa ter quatro ou cinco meio-campistas de alto nível. Aí, quando você entra no time, cabe a você manter a vaga. É o que esses caras estão fazendo. [Ao] Tanaka, contra o Arsenal, meu Deus. O que ele bebeu na noite anterior? Todos nós precisamos de um pouco daquilo! Ele foi fantástico, não parou de correr. [Anton] Stach é um jogador de alto nível, [Ethan] Ampadu também.
“Por enquanto, ele só precisa esperar a sua vez. Mas vai voltar ao time. Havia algumas dúvidas sobre ele quando foi contratado. Parecia um pouco franzino, um pouco fraco, mas definitivamente mereceu um novo contrato. Ele trabalhou para superar seus pontos fracos.”
Astro da seleção dos Estados Unidos está convencido de que pode contribuir positivamente
Aaronson acredita que pode contribuir significativamente para o sucesso coletivo. Após assinar seu novo contrato, disse ao site oficial do Leeds: “Pelo momento da minha carreira e pela última temporada que tive no clube, acho que estou na trajetória que desejo. Continuo melhorando e me sinto bem agora. Quero seguir evoluindo. Sempre busco ser o melhor jogador que posso ser, e isso significa mais gols e mais assistências.
“Não tenho palavras para descrever o quanto a temporada passada foi incrível. Tínhamos um grupo fantástico para voltar à Premier League e, no meu caso, ter outra chance de disputá-la. Acho que competimos em altíssimo nível nos jogos mais difíceis da liga.
“Nesta temporada, fizemos mais contratações. Trouxemos muitos jogadores excelentes. Acho que isso vai aumentar a qualidade do grupo e nos levar ainda mais longe. A profundidade deste elenco também é incrível, então podemos contar com o time todo. Acho que não há limites para o que podemos alcançar. É claro que é incrível ver as ambições do clube, a chegada de uma contratação recorde e os planos para o estádio. Acho que é um momento muito empolgante para fazer parte deste clube.”
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Calendário do Leeds em 2026/27: jogo em casa contra o Manchester United é o próximo compromisso
Aaronson fará de tudo para ter papel de destaque no próximo jogo do Leeds, que se prepara para receber o antigo rival Manchester United em Elland Road no domingo. O Manchester United cruzará os montes Peninos com o técnico Michael Carrick sob pressão crescente.
O meia-atacante americano do Leeds marcou em casa contra o United na temporada passada, em um empate por 1 a 1, e o clube está ciente da necessidade de fazer rodízio de vez em quando para manter todos em boas condições, diante do que pode se tornar uma forte campanha em busca de uma vaga em competições europeias.
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