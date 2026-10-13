Aaronson teve um início difícil em sua passagem por Elland Road, com o rebaixamento da Premier League ao fim de sua temporada de estreia. O meio-campista americano não demorou a deixar o clube e seguiu por empréstimo para a Alemanha.

Ele voltou a West Yorkshire disposto a fazer sua parte pelo time, mas ainda precisava conquistar muitos torcedores desconfiados nas arquibancadas. Deu um passo importante nessa direção ao ajudar o Leeds a conquistar o título da Championship em 2024-25.

Foram quatro gols marcados na primeira divisão na temporada passada, com o esforçado jogador de 25 anos correndo o campo todo em um time do Leeds que ficou conhecido pela pressão intensa e pela marcação incessante dos adversários em campo.

Depois, disputou uma Copa do Mundo em casa pelos Estados Unidos, antes de voltar à Inglaterra e assinar um novo contrato. Aaronson começou a temporada 2026-27 entre os titulares de Daniel Farke, mas ficou no banco de reservas nos últimos quatro jogos do Leeds pela Premier League.

Surgiram algumas dúvidas sobre seu futuro antes da abertura de outra janela de transferências em janeiro. Ao garantir seu vínculo até 2029, o clube de Elland Road assegurou que o preço de Aaronson continue alto.