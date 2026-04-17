Getty/GOAL
Traduzido por
Por que o Nottingham Forest possui uma atmosfera que o West Ham e outros rivais da Premier League não conseguem igualar - com destaque para o fator hostil do City Ground
- Getty
A agitação é garantida nas margens do rio Trent
A fiel torcida de Trentside nem sempre teve muitos motivos para comemorar ao longo das quatro temporadas em que o clube conviveu com a elite do futebol inglês, e atualmente enfrenta mais uma batalha contra o rebaixamento. O barulho nas arquibancadas, no entanto, está garantido, independentemente do desempenho em campo.
O Forest subiu para o sétimo lugar na temporada passada, garantindo o retorno às competições continentais, e já tem marcada uma partida nas semifinais contra o Aston Villa na Liga Europa de 2025-26. Promete haver muita paixão em jogo nessa disputa de duas partidas.
O que torna a atmosfera do City Ground tão especial?
O mesmo pode ser dito das três partidas em casa da Premier League que a equipe de Vitor Pereira ainda tem pela frente nesta temporada — sendo que a primeira delas será no domingo, quando o Burnley visitará o City Ground para um clássico confronto de seis pontos na luta contra o rebaixamento.
Essa partida fará parte de uma rodada especial de jogos da primeira divisão, com Lansbury participando da campanha “Check Your Bally’s”, que arrecadará fundos e divulgará o Mês de Conscientização sobre o Câncer Testicular.
Antes disso, o ex-capitão do Forest disse ao GOAL que o “World Famous City Ground” possui uma atmosfera capaz de rivalizar com qualquer estádio do país: “Com certeza. E sabe qual é a melhor coisa do estádio agora? Ele ainda fica bem perto do campo.
“Muitos dos novos estádios ficam a 3 ou 4 metros de distância do campo, o que não é bom para a atmosfera. Quando eu estava no West Ham, por exemplo, e eles se mudaram para o Estádio Olímpico, simplesmente não havia atmosfera lá.
“Obviamente, o Forest tem uma das melhores atmosferas no início do jogo, com a torcida cantando o mais alto que pode — é uma das melhores sensações. E depois do jogo também, quando você consegue aquela vitória — e ainda melhor quando vence em casa contra o Derby, aquele sempre foi um dia bom!”
- Bally Bet
Por que a intervenção do VAR nos jogos da Premier League deve ser bem-vinda
O Forest espera evitar qualquer drama desnecessário contra o Burnley, mas a intervenção do VAR será ativamente incentivada por apenas uma semana. Explicando o motivo, Lansbury — que foi diagnosticado com câncer testicular aos 25 anos, em 2016 — disse: “Esperamos que isso funcione a nosso favor. Eles vão doar £100 cada vez que o VAR for consultado no fim de semana, então, se todos puderem começar a fazer o sinal do VAR e tentar chamar o árbitro o máximo possível, as doações serão muito bem-vindas.”
Será que a torcida do Forest vai conseguir animar o time para garantir a permanência na Premier League?
Apenas duas posições e três pontos separam o Forest da zona de rebaixamento da Premier League, à véspera de um confronto decisivo contra o Clarets, que joga fora de casa. O tempo está se esgotando na tentativa de garantir a permanência na divisão.
Lansbury acredita que os Reds vão conseguir passar dessa linha, falando sobre os esforços coletivos para manter a permanência na primeira divisão: “Acho que eles precisam estar confiantes e entrar em campo para jogar como de costume. Eles sabem como vencer jogos, é só uma questão de confiança, não se deixar abalar. Quando as coisas começarem a correr a seu favor, basta continuar fazendo o que estão fazendo.
“O Forest sabe como vencer jogos. Quando a torcida está do seu lado, ela é como o 12º jogador e realmente te impulsiona em direção ao gol. Acho que eles vão se salvar. É um grande jogo no fim de semana, então espero que seja o início de uma sequência de vitórias.”
- Bally Bet
Confira o Bally's: O que está acontecendo e quando
Como parte da campanha de conscientização “Check Your Bally’s” para o Mês de Conscientização sobre o Câncer Testicular, a Bally Bet doará £100 à Fundação OddBalls por cada revisão do VAR na Premier League neste fim de semana.
As verificações do VAR tornaram-se parte familiar do futebol moderno, com os torcedores frequentemente esperando enquanto decisões importantes são revisadas repetidamente. Neste fim de semana, esses momentos servirão como um lembrete de algo mais importante. Cada vez que o jogo parar para uma verificação, a Bally Bet fará uma doação, associando a ideia de verificar em campo com a importância de se examinar fora dele.
A Bally Bet ajudará a The OddBalls Foundation a aumentar ainda mais a conscientização por meio de uma cobertura dedicada ao jogo entre Nottingham Forest e Burnley na Premier League, no dia 19 de abril.
Aproveitando os hábitos naturais dos torcedores de futebol, a Bally Bet transmitirá a mensagem “Check Your Bally’s” nos painéis de LED do estádio, nos telões e no programa do dia da partida, lembrando aos torcedores que a verificação não deve se limitar a impedimentos, pênaltis e gols decisivos no último minuto. A OddBalls Foundation estará presente no City Ground, oferecendo aos torcedores a oportunidade de conversar com profissionais qualificados.