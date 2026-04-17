Por que o Nottingham Forest possui uma atmosfera que o West Ham e outros rivais da Premier League não conseguem igualar - com destaque para o fator hostil do City Ground

O mesmo pode ser dito das três partidas em casa da Premier League que a equipe de Vitor Pereira ainda tem pela frente nesta temporada — sendo que a primeira delas será no domingo, quando o Burnley visitará o City Ground para um clássico confronto de seis pontos na luta contra o rebaixamento.

Essa partida fará parte de uma rodada especial de jogos da primeira divisão, com Lansbury participando da campanha “Check Your Bally’s”, que arrecadará fundos e divulgará o Mês de Conscientização sobre o Câncer Testicular.

Antes disso, o ex-capitão do Forest disse ao GOAL que o “World Famous City Ground” possui uma atmosfera capaz de rivalizar com qualquer estádio do país: “Com certeza. E sabe qual é a melhor coisa do estádio agora? Ele ainda fica bem perto do campo.

“Muitos dos novos estádios ficam a 3 ou 4 metros de distância do campo, o que não é bom para a atmosfera. Quando eu estava no West Ham, por exemplo, e eles se mudaram para o Estádio Olímpico, simplesmente não havia atmosfera lá.

“Obviamente, o Forest tem uma das melhores atmosferas no início do jogo, com a torcida cantando o mais alto que pode — é uma das melhores sensações. E depois do jogo também, quando você consegue aquela vitória — e ainda melhor quando vence em casa contra o Derby, aquele sempre foi um dia bom!”