Tendo sido anteriormente ligado a Jose Mourinho, antes de ver o 'Special One' voltar ao Real Madrid, o Newcastle também pode ter se interessado por nomes como Iraola, Enzo Maresca e Oliver Glasner. No entanto, eles estão assumindo outros cargos na Premier League, respectivamente em Liverpool, Manchester City e Nottingham Forest.

O técnico do Brighton, Hurzeler, é outro que provavelmente entrou no radar do Newcastle, mas considera-se que o treinador de 33 anos esteja esperando por um “clube mais prestigiado”.

Essa é a opinião do ex-meio-campista do Newcastle Barnes, que disse à GOAL, em entrevista em associação com 247Bet, ao ser questionado sobre a aposta em Jaissle: “Onde você vai conseguir experiência de Premier League? Quem você vai contratar? Eu não sei quem está disponível para eles terem experiência de Premier League.

“Obviamente, eles estão seguindo em uma direção diferente. Acho que, se você olha para o técnico do Brighton ou para o técnico do Bournemouth, como era o caso de Iraola, eles vão querer ir para um clube como Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, se houver mudanças.

“Não acho que um técnico que vá bem nesses clubes vá necessariamente dizer: ‘bom, eu vou para o Newcastle’, com todo o respeito. Então isso vai ser difícil para eles, porque qualquer novo técnico europeu jovem que chegue, comande um clube como Brighton ou Bournemouth e vá bem, eu não acho que ele vá então escolher ir para o Newcastle. Ele vai ou ficar nesse clube ou esperar por uma oportunidade em um clube mais prestigiado.”