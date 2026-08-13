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Por que o Newcastle não conseguiu contratar um Fabian Hurzeler ou Andoni Iraola antes de apostar no novato da Premier League Matthias Jaissle como sucessor de Eddie Howe
Howe comandou a conquista da copa e a classificação para a Liga dos Campeões
Isso pode acabar se revelando uma jogada de mestre, com o alemão de 38 anos impressionando muita gente com suas primeiras palavras e ações. Ele representa, porém, uma certa aposta, já que nunca havia trabalhado antes na elite do futebol inglês.
Não há muitos treinadores comprovados disponíveis que preencham esse requisito. Vários cargos de destaque foram abertos nos últimos meses, deixando metade da Premier League em busca de um novo comandante para o banco de reservas.
O Newcastle já conseguiu anteriormente contratar um nome do calibre de Howe, que havia encerrado sua passagem pelo Bournemouth poucos meses antes de assumir o comando em Tyneside, em novembro de 2021. Ele viria a somar 231 jogos no cargo, conquistando a Copa da Liga Inglesa em 2025 e a classificação para a Liga dos Campeões.
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O que Howe disse em despedida emocionante de St James' Park
O técnico de 48 anos decidiu seguir em frente e afirmou, em um comunicado emocionante que acompanhou o anúncio chocante de sua saída: “Após um período de reflexão pessoal, decidi que agora é o momento certo para deixar meu cargo de técnico do Newcastle United.
“Depois de quase cinco anos dedicando minha vida, coração e alma ao clube com energia incansável, sinto que é do melhor interesse tanto para mim quanto para o clube sair, recarregar as energias e fazer uma pausa.
“Embora tenha sido incrivelmente difícil tomar esta decisão, sei no fundo do meu coração que é a decisão certa. Sempre coloquei os melhores interesses do Newcastle à frente dos meus em cada decisão que tomei desde que estou aqui, e esta não é diferente.
“Foi o privilégio da minha vida ter sido o técnico do Newcastle United. É difícil colocar em palavras o que este clube, a cidade e seus torcedores significam, e sempre significarão, para mim e minha família.”
Por que foi difícil encontrar experiência na Premier League
Tendo sido anteriormente ligado a Jose Mourinho, antes de ver o 'Special One' voltar ao Real Madrid, o Newcastle também pode ter se interessado por nomes como Iraola, Enzo Maresca e Oliver Glasner. No entanto, eles estão assumindo outros cargos na Premier League, respectivamente em Liverpool, Manchester City e Nottingham Forest.
O técnico do Brighton, Hurzeler, é outro que provavelmente entrou no radar do Newcastle, mas considera-se que o treinador de 33 anos esteja esperando por um “clube mais prestigiado”.
Essa é a opinião do ex-meio-campista do Newcastle Barnes, que disse à GOAL, em entrevista em associação com 247Bet, ao ser questionado sobre a aposta em Jaissle: “Onde você vai conseguir experiência de Premier League? Quem você vai contratar? Eu não sei quem está disponível para eles terem experiência de Premier League.
“Obviamente, eles estão seguindo em uma direção diferente. Acho que, se você olha para o técnico do Brighton ou para o técnico do Bournemouth, como era o caso de Iraola, eles vão querer ir para um clube como Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, se houver mudanças.
“Não acho que um técnico que vá bem nesses clubes vá necessariamente dizer: ‘bom, eu vou para o Newcastle’, com todo o respeito. Então isso vai ser difícil para eles, porque qualquer novo técnico europeu jovem que chegue, comande um clube como Brighton ou Bournemouth e vá bem, eu não acho que ele vá então escolher ir para o Newcastle. Ele vai ou ficar nesse clube ou esperar por uma oportunidade em um clube mais prestigiado.”
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Jaissle enfrenta teste difícil no mercado de transferências
Jaissle assumiu um desafio duro no Newcastle, com a janela de transferências de verão de 2026 vendo Sandro Tonali, Bruno Guimaraes e Anthony Gordon saírem um ano depois da transferência recorde de Alexander Isak para o Liverpool, enquanto Kieran Trippier deixou o clube como agente livre.
O Newcastle tem dinheiro para gastar, mas abrir os cofres não é tão simples quanto parece. Seu novo técnico admitiu que ainda está no mercado em busca de reforços, antes do prazo final de 1º de setembro, enquanto a confiança será depositada nos jovens se os jogadores formados na base provarem merecer oportunidades no time principal.
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