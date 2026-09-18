Arteta enfrenta um teste físico na defesa depois que White sofreu uma lesão na virilha contra o Sunderland. O defensor foi substituído no intervalo, aumentando novas preocupações sobre as opções do Arsenal na lateral direita.

White havia começado a campanha em forma impressionante depois de se recuperar de uma lesão no joelho que acabou com suas esperanças de disputar a Copa do Mundo em maio. Ele superou uma pancada contra o Napoli na Champions League, mas sua saída forçada no Stadium of Light deixa o Arsenal lidando com mais um problema físico.

Timber substituiu White em Wearside em sua primeira aparição na temporada após seu próprio problema na virilha. Quando um defensor fica fora, a opção restante é forçada a suportar uma carga física intensa.