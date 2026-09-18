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Por que o modelo tático do Arsenal está levando Ben White e Jurrien Timber ao limite físico
Arsenal enfrenta dilema na lateral direita após revés com lesão
Arteta enfrenta um teste físico na defesa depois que White sofreu uma lesão na virilha contra o Sunderland. O defensor foi substituído no intervalo, aumentando novas preocupações sobre as opções do Arsenal na lateral direita.
White havia começado a campanha em forma impressionante depois de se recuperar de uma lesão no joelho que acabou com suas esperanças de disputar a Copa do Mundo em maio. Ele superou uma pancada contra o Napoli na Champions League, mas sua saída forçada no Stadium of Light deixa o Arsenal lidando com mais um problema físico.
Timber substituiu White em Wearside em sua primeira aparição na temporada após seu próprio problema na virilha. Quando um defensor fica fora, a opção restante é forçada a suportar uma carga física intensa.
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As altas exigências físicas colocam os laterais em risco
A função de lateral se tornou uma das posições mais exigentes do futebol moderno. Arteta impõe enormes exigências físicas a seus defensores, exigindo constantes ultrapassagens, sprints de recuperação e movimentação contínua em alta velocidade. O analista de desempenho de lesões Stephen Smith, da Kitman Labs, destacou a sobrecarga física específica imposta aos laterais modernos.
"O lateral é certamente uma das posições mais exigentes em campo, e os dados comprovam isso", explicou Smith, como citado pelo Metro. "A realidade é que a exigência para um lateral não está relacionada à quilometragem total, mas ao tipo de corrida: sprints explosivos e repetidos para cima e para baixo no mesmo corredor."
Gerenciando a profundidade do elenco e os planos de recuperação de longo prazo
O Arsenal tem boas opções de modo geral nas laterais defensivas, com Riccardo Calafiori, Piero Hincapie e Myles Lewis-Skelly pela esquerda. No entanto, administrar a carga específica pelo lado direito segue sendo crucial para manter a briga dos Gunners pelo título nos trilhos.
White foi cortado da lista para a vitória no meio de semana sobre o Ipswich pela Carabao Cup, com Martin Zubimendi sendo deslocado para a lateral direita. Timber também foi poupado, embora Arteta tenha confirmado que o holandês não sofreu nenhum novo problema depois de sua temporada de estreia ter sido interrompida por uma lesão no ligamento cruzado anterior.
Ao falar sobre os prazos de recuperação, Smith aconselhou a não apressar o retorno dos jogadores, dizendo: "Mesmo uma distensão leve na virilha ou no adutor normalmente exige uma ou duas semanas de carga controlada antes de um jogador sequer voltar à intensidade total nos treinos."
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Pausa internacional oferece período crucial de recuperação
O Arsenal volta suas atenções para a partida de sábado à tarde contra o ex-clube de White, o Brighton. Embora White possa até participar, a próxima pausa internacional de três semanas oferece uma oportunidade ideal para uma recuperação completa.
O Arsenal pode usar essas semanas no campo de treinamento para fazer com que tanto White quanto Timber retomem o ritmo ideal. Com a disputa pelo título exigindo o auge físico, uma rotação cuidadosa será determinante para a estabilidade defensiva do Arsenal. Uma gestão inteligente da carga agora pode garantir que ambos os laterais-direitos de elite permaneçam em forma e descansados quando a temporada recomeçar.
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