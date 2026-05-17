Por que o Manchester United representa um problema para os novos interessados em Mason Greenwood - com especulações sobre uma transferência de 50 milhões de euros do Marselha

Um fator significativo nessas negociações é o recente desfecho do campeonato nacional na França. O Marselha não conseguiu garantir a classificação para a Liga dos Campeões na próxima temporada, terminando em quinto lugar na tabela da Ligue 1, com 59 pontos. Ficar de fora da principal competição europeia e cair para a Liga Europa representa um duro golpe financeiro para o clube. Esse déficit pode forçá-los a lucrar com a venda de Greenwood para equilibrar suas contas. No entanto, a substancial cláusula de revenda devida ao United significa que eles não podem se dar ao luxo de baixar o preço pedido, criando um triângulo de transferências altamente complexo.