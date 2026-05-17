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Por que o Manchester United representa um problema para os novos interessados em Mason Greenwood - com especulações sobre uma transferência de 50 milhões de euros do Marselha
A Roma tem como alvo o atacante do Marselha
De acordo com o TuttoMercatoWeb, a Roma está avaliando a possibilidade de contratar Greenwood neste verão. Desde que se transferiu do United para o Marselha em 2024, o inglês revitalizou sua carreira, acumulando 48 gols e 17 assistências em 81 partidas. Agora, o técnico da Roma, Gian Piero Gasperini, teria identificado o jogador como seu principal alvo para o ataque, com o objetivo de formar uma dupla com Donyell Malen e construir uma linha de frente devastadora no Estádio Olímpico.
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Dificuldades financeiras e vendas de jogadores
O principal obstáculo é a avaliação financeira. O Marselha exigirá cerca de 50 milhões de euros pelo seu atacante estrela, cujo contrato expira em 2029. Um ponto crucial é que o United detém uma porcentagem significativa dos lucros de qualquer futura transferência, o que torna altamente improvável a concessão de um desconto. Embora a Roma mantenha uma relação sólida com o clube francês, a família Friedkin precisa equilibrar as contas para financiar uma contratação de tal envergadura. Consequentemente, os meio-campistas Manu Kone e Matias Soule enfrentam uma possível saída. A venda da dupla geraria os recursos vitais necessários para arcar com o alto preço pedido de € 50 milhões sem violar as rígidas regulamentações financeiras.
O Marselha fica de fora da Liga dos Campeões
Um fator significativo nessas negociações é o recente desfecho do campeonato nacional na França. O Marselha não conseguiu garantir a classificação para a Liga dos Campeões na próxima temporada, terminando em quinto lugar na tabela da Ligue 1, com 59 pontos. Ficar de fora da principal competição europeia e cair para a Liga Europa representa um duro golpe financeiro para o clube. Esse déficit pode forçá-los a lucrar com a venda de Greenwood para equilibrar suas contas. No entanto, a substancial cláusula de revenda devida ao United significa que eles não podem se dar ao luxo de baixar o preço pedido, criando um triângulo de transferências altamente complexo.
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E agora?
O foco imediato da Roma recai agora sobre o confronto decisivo fora de casa contra o Hellas Verona, na última rodada da temporada na Itália. Atualmente em quarto lugar com 70 pontos na Série A, uma vitória garantiria a classificação para a Liga dos Campeões. Alcançar esse marco crucial proporcionaria a fonte de receita essencial para iniciar negociações formais pela contratação de Greenwood, permitindo ao clube tirar proveito das dificuldades do Marselha nas competições europeias.