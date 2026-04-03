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Por que o Manchester United e o Manchester City vão tentar contratar Elliot Anderson assim que a temporada da Premier League terminar
A disputa por Anderson
Tanto o Manchester United quanto o Manchester City devem agir rapidamente para contratar Anderson assim que a temporada terminar, temendo que seu preço de 100 milhões de libras possa subir ainda mais após a Copa do Mundo, segundo o jornal The Sun. Seu contrato no City Ground vai até 2029, o que o torna um alvo caro, e a diretoria do Old Trafford acredita que sua experiência na Premier League é essencial para a campanha da equipe na Liga dos Campeões na próxima temporada. Consequentemente, os dois rivais estão ansiosos para garantir o jogador da seleção inglesa antes que ele suba ao palco mundial na América do Norte.
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Novas estratégias de transferências para o United e o City
O United está determinado a evitar as longas negociações de transferências dos anos anteriores, que muitas vezes resultaram em contratações caras e malsucedidas no último dia do prazo. Sob a nova direção de contratações, os Red Devils já demonstraram preferência por negociações antecipadas, tendo garantido jogadores como Bryan Mbeumo e Matheus Cunha logo no início da última janela de transferências de verão. O City, por sua vez, continua em uma posição forte, mas só deve formalizar seu interesse se o pilar do meio-campo, Rodri, não conseguir recuperar seu melhor nível após as ausências por lesão.
Um alvo de destaque para os Red Devils
Os dirigentes do Old Trafford teriam identificado o jogador de 23 anos como seu alvo ideal para o meio-campo, planejando suas contratações de verão em torno dele. Anderson se encaixa perfeitamente no perfil, tendo se destacado contra o United no empate em 2 a 2 no início desta temporada. Nesta temporada, ele tem sido uma presença constante no Nottingham Forest, somando 41 partidas em todas as competições, com dois gols e três assistências.
Suas contribuições foram vitais para levar o Forest às quartas de final da Liga Europa, onde enfrentará o Porto. No entanto, seu brilhantismo individual contrasta com as dificuldades do clube no campeonato nacional, já que atualmente ocupa a 16ª posição na Premier League, apenas três pontos acima da zona de rebaixamento. Com a saída de Casemiro iminente, a equipe de Michael Carrick vê Anderson como um reforço essencial e de qualidade comprovada, necessário para o seu meio-campo.
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Perseguição urgente a uma estrela em ascensão
O momento da negociação é crucial tanto para os Red Devils quanto para os Citizens. Os interessados buscarão avançar nas negociações antes da abertura oficial da janela de transferências, em 15 de junho. Espera-se que Anderson esteja em Dallas com a seleção inglesa de Thomas Tuchel logo após o fim da temporada, enquanto os Três Leões se preparam para a estreia na Copa do Mundo contra a Croácia, em 17 de junho. Fechar o acordo antes do início do torneio é visto como uma prioridade para garantir uma das estrelas em ascensão da liga.