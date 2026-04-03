Os dirigentes do Old Trafford teriam identificado o jogador de 23 anos como seu alvo ideal para o meio-campo, planejando suas contratações de verão em torno dele. Anderson se encaixa perfeitamente no perfil, tendo se destacado contra o United no empate em 2 a 2 no início desta temporada. Nesta temporada, ele tem sido uma presença constante no Nottingham Forest, somando 41 partidas em todas as competições, com dois gols e três assistências.

Suas contribuições foram vitais para levar o Forest às quartas de final da Liga Europa, onde enfrentará o Porto. No entanto, seu brilhantismo individual contrasta com as dificuldades do clube no campeonato nacional, já que atualmente ocupa a 16ª posição na Premier League, apenas três pontos acima da zona de rebaixamento. Com a saída de Casemiro iminente, a equipe de Michael Carrick vê Anderson como um reforço essencial e de qualidade comprovada, necessário para o seu meio-campo.