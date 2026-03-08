Getty/GOAL
Por que o Manchester City “poderia aceitar” uma penalidade de 60 pontos no FFP, que o levaria para o último lugar da tabela da Premier League
Várias punições FFP especuladas
Com isso em mente, foi sugerido que o City “aceitaria” uma decisão inicial, pois poderia imediatamente levar o caso de volta ao tribunal. Uma audiência independente sobre a suposta má gestão financeira em Manchester foi concluída no final de 2024.
Mais de 12 meses se passaram sem nenhum avanço nessa frente, com o caso em questão relacionado a supostas violações das regras entre 2009 e 2018. Várias sanções foram especuladas, variando de penalidades por pontos a expulsão da Premier League, passando por embargos de transferências e multas milionárias.
O especialista em finanças do futebol Kieran Maguire disse recentemente ao The Overlapcomo a saga prolongada poderia se desenrolar a partir daqui: “A Premier League não pode rebaixar o Manchester City para a League One ou League Two porque essa é uma decisão da EFL e o Manchester City não teve nenhuma acusação comprovada contra si pela EFL. Portanto, tem que ser uma dedução de pontos.
“Se olharmos para os precedentes, tivemos o Everton e o Nottingham Forest com deduções de seis e quatro pontos por uma única infração que abrangeu um período de três anos. As acusações contra o Manchester City abrangem um período de nove anos, portanto, são muito maiores.
“Não temos certeza dos números envolvidos, mas eles provavelmente serão bastante significativos. Acho que é preciso adicionar um zero ao que vimos em termos do Forest e do Everton, então uma dedução entre 40 e 60 pontos seria, com base no mérito, consistente com o que vimos em outras decisões, e faria muito sentido.”
Por que o Manchester City poderia aceitar uma penalidade de 60 pontos
Keith Wyness, que já ocupou cargos executivos no Everton, Aston Villa e Aberdeen, explicou ao Football Insider por que o City pode ser punido com uma penalidade que poderia apagar todos os pontos conquistados nesta temporada e levá-lo para o último lugar da tabela da Premier League: “Neste momento, estamos todos apenas especulando. Não há dúvida sobre isso. Olha, é o tipo de penalidade que eu imaginaria se eles fossem considerados culpados. Acho que 60 pontos fariam sentido.
E acho que poderia ser algo que o City aceitaria se fosse considerado culpado. Mas é claro que haverá um recurso de qualquer maneira. Portanto, se fossem 60 pontos, provavelmente também seriam reduzidos.”
O Manchester City pode ser rebaixado da Premier League?
Stefan Borson, ex-consultor financeiro do City, disse anteriormente aoFootball Insider: “Acho que a melhor maneira de ver isso, se formos forçados a ter essa conversa sobre qual poderá ser a sanção, é realmente o que eu disse desde o início do processo, há três anos, que é que, se tudo correr contra o Manchester City, eles não estarão na Premier League.
Isso ocorrerá devido a uma dedução de pontos que tornará impossível para eles permanecerem na Premier League, por expulsão da Premier League de acordo com as regras da Premier League ou de alguma outra forma.
Sabemos, pelas regras, que a comissão independente tem muita liberdade em termos de como punir um clube de acordo com a regra W, que é a seção relevante das regras. Isso está em jogo aqui, então eles têm muita flexibilidade. Eles podem fazer todos os tipos de recomendações.”
A equipe de Guardiola busca quatro troféus em 2025-26
O City conquistou 60 pontos em 29 partidas nesta temporada, o que o coloca em segundo lugar na Premier League, sete pontos atrás do líder Arsenal, com um jogo a menos.
O time também está na final da Carabao Cup, nas quartas de final da FA Cup e nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Apesar de disputar quatro títulos importantes no país e no exterior, a nuvem do FFP continua a ser uma distração indesejada no Etihad e continuará a sê-lo até que as autoridades competentes tomem medidas decisivas.
