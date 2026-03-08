Por que o Manchester City “poderia aceitar” uma penalidade de 60 pontos no FFP, que o levaria para o último lugar da tabela da Premier League

Com isso em mente, foi sugerido que o City “aceitaria” uma decisão inicial, pois poderia imediatamente levar o caso de volta ao tribunal. Uma audiência independente sobre a suposta má gestão financeira em Manchester foi concluída no final de 2024.

Mais de 12 meses se passaram sem nenhum avanço nessa frente, com o caso em questão relacionado a supostas violações das regras entre 2009 e 2018. Várias sanções foram especuladas, variando de penalidades por pontos a expulsão da Premier League, passando por embargos de transferências e multas milionárias.

O especialista em finanças do futebol Kieran Maguire disse recentemente ao The Overlapcomo a saga prolongada poderia se desenrolar a partir daqui: “A Premier League não pode rebaixar o Manchester City para a League One ou League Two porque essa é uma decisão da EFL e o Manchester City não teve nenhuma acusação comprovada contra si pela EFL. Portanto, tem que ser uma dedução de pontos.

“Se olharmos para os precedentes, tivemos o Everton e o Nottingham Forest com deduções de seis e quatro pontos por uma única infração que abrangeu um período de três anos. As acusações contra o Manchester City abrangem um período de nove anos, portanto, são muito maiores.

“Não temos certeza dos números envolvidos, mas eles provavelmente serão bastante significativos. Acho que é preciso adicionar um zero ao que vimos em termos do Forest e do Everton, então uma dedução entre 40 e 60 pontos seria, com base no mérito, consistente com o que vimos em outras decisões, e faria muito sentido.”