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Por que o Liverpool pode ter que esperar mais dois anos para ver Florian Wirtz “no seu melhor”, conforme explica Arne Slot sobre “a beleza” da transferência de 116 milhões de libras
Slot está confiante de que Wirtz continuará melhorando
Slot acredita que Wirtz continuará a ter um bom desempenho contra os adversários mais fortes da Premier League, embora considere que o meia do Liverpool ainda não tenha atingido seu auge. O jogador da seleção alemã continua sendo um dos talentos mais promissores da Europa após sua transferência milionária para Anfield.
O técnico do Liverpool destacou o rápido progresso que Wirtz já alcançou durante seus primeiros meses no clube. No entanto, Slot sugeriu que o meio-campista ainda tem espaço para crescer fisicamente e taticamente antes de atingir seu nível máximo.
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Slot fala sobre a evolução de Wirtz e as preocupações com lesões
Slot demonstrou grande confiança de que Wirtz continuará a evoluir à medida que se aproxima dos 25 anos. Ele também elogiou o desenvolvimento do meia ao longo do tempo, desde que se juntou ao time no verão passado.
“Não é só o que espero, tenho 100% de certeza de que ele vai se destacar [contra as seis melhores equipes]”, disse ele aos repórteres. “Vamos enfrentar três delas agora, então há oportunidades, mas o desenvolvimento nos últimos 10 meses é tão claro, é evidente e óbvio. Aos 93 minutos contra o Palace, ele ganhou um lateral e mandou a bola no ângulo superior. Eu não estava convencido de que ele fosse capaz disso há 8 meses.”
“A evolução dele — ele já era um jogador de elite — tem sido, para mim, óbvia. Isso só vai continuar. Ele faz 23 anos no domingo. Faz sentido: todo jogador está no auge aos 25/26 anos, ele só pode melhorar. Essa é a beleza das contratações que fizemos.”
O Liverpool busca melhorar, apesar da sequência de vitórias
O Liverpool chega ao confronto contra o Manchester United com uma sequência de três vitórias consecutivas na Premier League, mas Slot acredita que a equipe ainda pode jogar em um nível mais alto.
“Não [não estamos no nível que eu espero], podemos ser melhores”, admitiu Slot. “Estou otimista com as três vitórias, mas não foram as melhores atuações da temporada; podemos jogar muito melhor. Já mostramos isso em outras partidas.”
“Esta equipe é capaz de muito mais, mas ajudaria se todos estivessem disponíveis de vez em quando. Jogamos apenas uma vez por semana agora; eu preferiria uma semifinal da Liga dos Campeões durante a semana, mas aqueles que precisam jogar constantemente ficam mais descansados. Podemos jogar muito melhor.”
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Implicações enormes na Liga dos Campeões contra o United
O Liverpool enfrenta agora um confronto decisivo na Premier League contra os Red Devils, partida que poderá influenciar significativamente a disputa pela classificação para a Liga dos Campeões. Este jogo será crucial para o Liverpool, agora que a temporada entra em sua reta final, já que cada resultado nas partidas restantes determinará a posição final do time na tabela, em sua busca por terminar o mais alto possível.