Por que o Liverpool pode ter que esperar mais dois anos para ver Florian Wirtz “no seu melhor”, conforme explica Arne Slot sobre “a beleza” da transferência de 116 milhões de libras

Slot demonstrou grande confiança de que Wirtz continuará a evoluir à medida que se aproxima dos 25 anos. Ele também elogiou o desenvolvimento do meia ao longo do tempo, desde que se juntou ao time no verão passado.

“Não é só o que espero, tenho 100% de certeza de que ele vai se destacar [contra as seis melhores equipes]”, disse ele aos repórteres. “Vamos enfrentar três delas agora, então há oportunidades, mas o desenvolvimento nos últimos 10 meses é tão claro, é evidente e óbvio. Aos 93 minutos contra o Palace, ele ganhou um lateral e mandou a bola no ângulo superior. Eu não estava convencido de que ele fosse capaz disso há 8 meses.”

“A evolução dele — ele já era um jogador de elite — tem sido, para mim, óbvia. Isso só vai continuar. Ele faz 23 anos no domingo. Faz sentido: todo jogador está no auge aos 25/26 anos, ele só pode melhorar. Essa é a beleza das contratações que fizemos.”