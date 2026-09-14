Getty
Traduzido por
Por que o Liverpool não vai se apressar para vender Florian Wirtz, apesar das dificuldades da estrela de £ 116 milhões, enquanto ex-jogador dos Reds aposta que o meia alemão vai corresponder às expectativas
Wirtz marcou sete gols na temporada de estreia no Liverpool
Wirtz tem encontrado dificuldades no futebol inglês, com o desempenho que apresentou no Bayer Leverkusen campeão da Bundesliga se mostrando difícil de repetir.
Ele somou sete gols e o mesmo número de assistências em sua temporada de estreia em Anfield, mas se esperava muito mais depois de ter ultrapassado 20 participações em gols em cada uma de suas duas últimas temporadas na Alemanha.
Já surgiram questionamentos sobre se o jogador de 23 anos, que também teve uma Copa do Mundo de 2026 difícil na América do Norte, pode se tornar o atleta que o Liverpool acredita que ele é e precisa que ele seja. O brilho ainda não foi reacendido neste início de 2026-27.
- Getty
O Liverpool poderia se abrir a propostas?
Algumas decisões difíceis talvez precisem ser tomadas em um futuro não muito distante, com o valor de Wirtz tendendo a seguir apenas em uma direção se o seu atual momento ruim continuar. Será que o Liverpool pode se abrir a ofertas em 2027?
Quando essa pergunta foi feita a Pennant, o ex-ponta do Liverpool, que falava por cortesia da NetBet Casino, disse à GOAL: “É uma temporada grande para o Wirtz. Obviamente, você dá a ele o benefício da dúvida por estar chegando a uma nova liga, se acostumando a um novo time.
“Já vimos jogadores no passado levarem uma temporada e meia para realmente se encontrar e engrenar. Então é uma temporada grande. Chegou um novo técnico, então agora ele tem um novo estilo de jogo. Isso vai ser um obstáculo ou não? Mas acho que haverá muitos olhos sobre Wirtz nesta temporada.
“Ele é um bom jogador independentemente do que vem acontecendo e da taxa paga por ele. Acho que ele pode melhorar, mas se não render como rendeu no Leverkusen… não acho que eles vão querer vendê-lo tão rapidamente, porque você precisa desse tipo de jogador no elenco, no time, e quanto maior for a profundidade do elenco, mais você só terá benefícios. Tenho certeza de que ele vai dar certo.”
Quanto tempo Wirtz terá para provar seu valor
Outra ex-estrela do Liverpool que já brilhou em uma final de Champions League, Dietmar Hamann, não está tão convencido de que Wirtz receberá mais do que alguns meses para provar seu valor.
O ex-internacional da Alemanha disse à GOAL sobre seu compatriota: “Ele tem que começar a jogar bem. Tem que começar a influenciar o jogo. Acho que ele é um jogador que flutua. Provavelmente ele não tem esse respeito dos outros jogadores a ponto de, às vezes, poder até parar de defender, porque acho que é preciso dar a ele certas liberdades e uma certa liberdade, com jogadores que recuperem a bola para ele. E os jogadores não se importam de fazer isso se, quando ele recebe a bola 10 vezes, em seis, sete, oito vezes, alguma coisa vai acontecer. Simplesmente não é o caso.
“Agora ele está trabalhando muito duro voltando para marcar. Acho que às vezes ele está fazendo demais. Ele quer ajudar o time porque vê que pode influenciar o jogo ofensivamente. Então acho que o equilíbrio no jogo dele tem estado errado, mas ele só vai conquistar o respeito dos jogadores quando começar a influenciar o jogo ofensivamente. Ele não está lá para ganhar bolas, está lá para criar gols e marcar gols.
“Acho que talvez tenha havido um punhado de jogos em que ele fez isso na temporada passada. E simplesmente não é suficiente. E, obviamente, todo mundo fala do lado físico da Premier League. Sim, é mais físico. E alguns dos melhores jogadores levaram algum tempo para se adaptar. Acho que [Juan Sebastian] Veron chegou celebrado como o melhor meio-campista. Acho que ele durou uma temporada e voltou para a Itália. Então alguns simplesmente não conseguem ou não querem fazer isso.
“E, obviamente, quanto mais isso se prolonga agora, porque eu disse nos primeiros dois ou três meses para darem tempo a ele. Eu disse que ele era bom demais para fracassar. Mas quando passou do Natal, eu disse: não acho mais que ele vá conseguir, porque já é tempo demais. Porque as expectativas não estão diminuindo.
“Acho que, se ele não começar a jogar bem, se ele não começar a influenciar os jogos nas próximas três ou quatro semanas, quando chegarmos àquela pausa para jogos de seleções, que este ano é mais longa, acho que teremos muitas especulações na imprensa, muitas discussões sobre se o clube deveria tê-lo contratado, o que obviamente é tarde demais porque ele já está lá. E talvez ele pensando: ‘bem, talvez isso não seja para mim’.
“Acho que alguma coisa vai acontecer porque, para um jogador dessa magnitude, desse porte, pela quantia de dinheiro que ele custou, simplesmente não é suficiente. É preciso encontrar uma solução de alguma forma, talvez até no inverno, se as coisas não melhorarem.”
- GOAL
Jogos do Liverpool em 2026-27: ação nas copas para o Liverpool invicto
Wirtz voltou a passar em branco em participações em gols, assim como o restante de seus companheiros de equipe, já que o Liverpool ficou em um insosso empate por 0 a 0 com o Fulham em seu compromisso mais recente pela Premier League.
O novo técnico Andoni Iraola ainda não sofreu uma derrota em competição no início de seu trabalho, antes do duelo da terceira rodada da Copa da Liga contra o Tottenham na terça-feira, mas somou apenas seis pontos em quatro partidas nesta temporada e precisa que alguns reforços caros comecem a render no mais alto nível.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.