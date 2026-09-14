Outra ex-estrela do Liverpool que já brilhou em uma final de Champions League, Dietmar Hamann, não está tão convencido de que Wirtz receberá mais do que alguns meses para provar seu valor.

O ex-internacional da Alemanha disse à GOAL sobre seu compatriota: “Ele tem que começar a jogar bem. Tem que começar a influenciar o jogo. Acho que ele é um jogador que flutua. Provavelmente ele não tem esse respeito dos outros jogadores a ponto de, às vezes, poder até parar de defender, porque acho que é preciso dar a ele certas liberdades e uma certa liberdade, com jogadores que recuperem a bola para ele. E os jogadores não se importam de fazer isso se, quando ele recebe a bola 10 vezes, em seis, sete, oito vezes, alguma coisa vai acontecer. Simplesmente não é o caso.

“Agora ele está trabalhando muito duro voltando para marcar. Acho que às vezes ele está fazendo demais. Ele quer ajudar o time porque vê que pode influenciar o jogo ofensivamente. Então acho que o equilíbrio no jogo dele tem estado errado, mas ele só vai conquistar o respeito dos jogadores quando começar a influenciar o jogo ofensivamente. Ele não está lá para ganhar bolas, está lá para criar gols e marcar gols.

“Acho que talvez tenha havido um punhado de jogos em que ele fez isso na temporada passada. E simplesmente não é suficiente. E, obviamente, todo mundo fala do lado físico da Premier League. Sim, é mais físico. E alguns dos melhores jogadores levaram algum tempo para se adaptar. Acho que [Juan Sebastian] Veron chegou celebrado como o melhor meio-campista. Acho que ele durou uma temporada e voltou para a Itália. Então alguns simplesmente não conseguem ou não querem fazer isso.

“E, obviamente, quanto mais isso se prolonga agora, porque eu disse nos primeiros dois ou três meses para darem tempo a ele. Eu disse que ele era bom demais para fracassar. Mas quando passou do Natal, eu disse: não acho mais que ele vá conseguir, porque já é tempo demais. Porque as expectativas não estão diminuindo.

“Acho que, se ele não começar a jogar bem, se ele não começar a influenciar os jogos nas próximas três ou quatro semanas, quando chegarmos àquela pausa para jogos de seleções, que este ano é mais longa, acho que teremos muitas especulações na imprensa, muitas discussões sobre se o clube deveria tê-lo contratado, o que obviamente é tarde demais porque ele já está lá. E talvez ele pensando: ‘bem, talvez isso não seja para mim’.

“Acho que alguma coisa vai acontecer porque, para um jogador dessa magnitude, desse porte, pela quantia de dinheiro que ele custou, simplesmente não é suficiente. É preciso encontrar uma solução de alguma forma, talvez até no inverno, se as coisas não melhorarem.”