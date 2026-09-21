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Por que o Liverpool não desperdiçou verba de transferências em um substituto direto para Mohamed Salah, com Danny Murphy explicando a decisão de não contratar um ponta direita de ofício
Barcola, Gakpo, Ngumoha e Munoz preferem a ponta esquerda
Bradley Barcola foi a contratação mais extravagante em Merseyside antes do último prazo, com o internacional francês campeão da Champions League sendo tirado do Paris Saint-Germain em um acordo de £ 123 milhões (US$ 165 mi).
Ele, assim como Cody Gakpo, Rio Ngumoha e Victor Munoz, preferiria atuar pelo lado esquerdo. Andoni Iraola está tendo de ser criativo em suas escalações para que alguém preencha o vazio deixado pelos 257 gols de Salah.
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Liverpool foi ligado a Minteh e Sarr
Possíveis sucessores adequados para o bicampeão da Premier League teriam sido identificados, com propostas apresentadas por Yankuba Minteh, do Brighton, e pelo astro do Crystal Palace Ismaila Sarr, mas nenhum acordo foi fechado com rivais domésticos.
Em vez de sair às pressas gastando dinheiro nas opções C, D ou E, o Liverpool optou por esperar, se virar com o que tem e reavaliar em janeiro. Essa é considerada a melhor abordagem por enquanto.
Por que o Liverpool não contratou um sucessor para Salah
O ex-meio-campista do Liverpool Murphy, que falou por cortesia da Snabbare, disse à GOAL sobre o elenco de Iraola ficar um pouco desequilibrado quando o assunto são os pontas: “Acho que houve muitos rumores sobre a tentativa de contratar Minteh e Sarr, que obviamente são jogadores que atuam mais pela direita, então eles claramente estão cientes disso.
“Mas acho que, como clube, há algo a se dizer sobre não comprar ou trazer alguém apenas para tapar um buraco. Se você já tem jogadores talentosos e inteligentes ali, que podem atuar por aquele lado, porque eu já vi Barcola jogar pela direita, acho que Gakpo tem a inteligência para fazer isso, acho que ele vai marcar gols a partir dali. Na verdade, ele deu uma grande assistência dali, acho que no jogo contra o Forest, pelo lado direito.
“Então eles provavelmente olharam para o que já tinham quando não conseguiram contratar Sarr ou Minteh e pensaram: ‘sabe de uma coisa? Não vamos nos apressar e trazer alguém que não se encaixe exatamente nos critérios’. Então eu entendo.
“Você nem sempre consegue o que quer em uma janela. Você não pode ser refém disso e pagar acima do valor por jogadores só porque precisa desesperadamente deles, porque eles gastaram muito dinheiro.
“Então, em um mundo ideal, você gostaria de um jogador mais ortodoxo pela direita, concordo com isso, mas, no fim das contas, eu acho que eles têm o bastante por enquanto com Munoz, que já mostrou lampejos por aquele lado, e Gakpo pode jogar ali, e até Barcola? Acho que eles têm o suficiente.”
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Liverpool segue invicto na campanha 2026-27
Gakpo, Ngumoha, Munoz e Barcola passaram algum tempo atuando pela direita neste início da temporada 2026-27. Foi dessa posição, com uma arrancada pela linha lateral e um cruzamento rasteiro para a área causando problemas, que o internacional holandês Gakpo serviu Alexander Isak para o gol da vitória do Liverpool sobre o Bournemouth.
Pode ser que o interesse seja reacendido por nomes como Minteh e Sarr, seja no início de 2027 ou no próximo verão europeu, já que ambos estariam interessados em se transferir para Anfield. Os Reds, porém, seguem invictos na temporada somando Premier League, Champions League e Copa da Liga, então a contratação de um ‘novo Salah’ não se tornou uma prioridade urgente de grande importância.
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