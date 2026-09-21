Por que o Liverpool não desperdiçou verba de transferências em um substituto direto para Mohamed Salah, com Danny Murphy explicando a decisão de não contratar um ponta direita de ofício

O ex-meio-campista do Liverpool Murphy, que falou por cortesia da Snabbare, disse à GOAL sobre o elenco de Iraola ficar um pouco desequilibrado quando o assunto são os pontas: “Acho que houve muitos rumores sobre a tentativa de contratar Minteh e Sarr, que obviamente são jogadores que atuam mais pela direita, então eles claramente estão cientes disso.

“Mas acho que, como clube, há algo a se dizer sobre não comprar ou trazer alguém apenas para tapar um buraco. Se você já tem jogadores talentosos e inteligentes ali, que podem atuar por aquele lado, porque eu já vi Barcola jogar pela direita, acho que Gakpo tem a inteligência para fazer isso, acho que ele vai marcar gols a partir dali. Na verdade, ele deu uma grande assistência dali, acho que no jogo contra o Forest, pelo lado direito.

“Então eles provavelmente olharam para o que já tinham quando não conseguiram contratar Sarr ou Minteh e pensaram: ‘sabe de uma coisa? Não vamos nos apressar e trazer alguém que não se encaixe exatamente nos critérios’. Então eu entendo.

“Você nem sempre consegue o que quer em uma janela. Você não pode ser refém disso e pagar acima do valor por jogadores só porque precisa desesperadamente deles, porque eles gastaram muito dinheiro.

“Então, em um mundo ideal, você gostaria de um jogador mais ortodoxo pela direita, concordo com isso, mas, no fim das contas, eu acho que eles têm o bastante por enquanto com Munoz, que já mostrou lampejos por aquele lado, e Gakpo pode jogar ali, e até Barcola? Acho que eles têm o suficiente.”