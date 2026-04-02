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Por que o Liverpool está disposto a abrir mão de uma taxa de transferência de 20 milhões de libras por Mohamed Salah! A lenda dos Reds, John Barnes, explica a saída do jogador como agente livre
Quando foi anunciado que Salah iria deixar o Liverpool
Esse contrato havia sido assinado apenas em abril de 2025 e tinha como objetivo manter Salah no clube atual até o verão de 2027. Esses termos estão sendo antecipados, tendo sido acordado de comum acordo que a separação ocorrerá ao final da atual temporada.
Salah tem enfrentado dificuldades incomuns nesta temporada, com apenas 10 gols marcados, elevando seu total no Liverpool para 255 em 435 partidas. Apenas cinco gols na Premier League foram registrados nesta temporada, o que o levou a passar por períodos regulares no banco de reservas.
Foi durante uma dessas pausas forçadas do time titular dos Reds que Salah disparou uma crítica explosiva contra o clube. As especulações sobre sua saída se intensificaram nessa fase, com o anúncio, no final de março, de que uma saída iminente havia sido acordada.
Algumas sobrancelhas se ergueram após a revelação de que o astro egípcio teria permissão para sair sem custo algum, já que parecia haver interesse suficiente — com times da Liga Profissional da Arábia Saudita e da MLS prontos para negociar — para que uma taxa fosse exigida.
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Por que o Liverpool está deixando Salah sair como jogador sem contrato?
Barnes explicou, no entanto, ao GOAL — durante uma entrevista concedida em parceria com o OLBG — por que Salah está sendo deixado de lado. Questionado se estava surpreso com a concessão de uma transferência a título gratuito, o ícone do Liverpool disse: “Bem, não, porque, mais uma vez, ele está chegando aos 35 anos. Se ele não sair de graça, eles vão mantê-lo e pagar todo esse dinheiro a ele, quando poderiam usar isso para contratar outra pessoa? Você não vai conseguir uma grande quantia de transferência por um jogador de 34 ou 35 anos de qualquer maneira. Então, não acho que seja surpreendente.
“Sim, poderiam receber 20 milhões, seja lá quanto for. Mas, no grande esquema das coisas, quando se trata de 20 milhões de libras ou de tirar 400 mil libras por semana da folha de pagamento para fazer outra coisa com esse dinheiro, não, não acho que eles necessariamente iriam querer insistir nisso.”
Haveria interesse no Salah durante a janela de transferências do verão?
O ex-diretor executivo do Liverpool, Christian Purslow, sugeriu que o Liverpool não teria conseguido encontrar um comprador para Salah caso tivesse exigido uma taxa de transferência. Em entrevista ao podcast “The Football Boardroom”, ele explicou por que uma relação de trabalho outrora produtiva está chegando a um fim repentino: “Pode haver muitas razões para isso, mas os fatos frios e concretos são que o desempenho de Mo Salah caiu drasticamente.
“Elegante e inteligente, e isso decorre de um fato óbvio: após a famosa briga, em que Mo basicamente atacou Arne Slot. Foi uma briga muito significativa e, na época, dissemos que provavelmente levaria a algum tipo de separação. É o equivalente, no futebol, a um divórcio sem culpa. É bom para ambas as partes.
“O que aconteceu entre a briga e agora, acho que podemos concluir com segurança que o Liverpool estaria de olho no mercado de transferências para encontrar uma saída para uma situação muito complicada com Mo.
“Suspeito que eles descobriram, talvez para sua surpresa, que não havia mercado para Mo, onde alguém fosse comprar um jogador com 18 meses restantes de contrato por milhões e milhões de libras.
“Os fatos frios e concretos são: um jogador da idade de Mo, cujo desempenho caiu, com dúvidas permanentes, mas certamente significativas nesta temporada, ganhando mais de 300 mil libras por semana, não havia um mercado de transferências para Mo onde ele ganharia a mesma quantia ou mais e o Liverpool receberia milhões de libras para liberá-lo.
“Os dois critérios aqui no futebol de elite são salário, idade e perfil. Há um número minúsculo de megaestrelas do futebol que foram transferidas por valores altíssimos na casa dos 35 anos. Cristiano Ronaldo é um deles, e as pessoas esperavam que Salah fosse outro Ronaldo.”
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O que vem a seguir para o astro egípcio Salah?
Salah ainda não decidiu onde jogará na próxima temporada, tendo pela frente a disputa dos títulos da FA Cup e da Liga dos Campeões com o Liverpool antes de assumir a capitania da seleção nacional na Copa do Mundo de 2026.
Ofertas de todo o mundo estão prontas para serem apresentadas — dos Estados Unidos ao Oriente Médio, passando pelas principais divisões da Europa —, e espera-se que Salah, que completará 34 anos em junho, prolongue sua carreira repleta de conquistas por mais alguns anos.