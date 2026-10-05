Thomas Tuchel recorreu mais uma vez a DCL, com suas atuações em nível de clube se mostrando impossíveis de ignorar. O Leeds contratou o jogador de 29 anos como agente livre e o levou de volta às suas raízes em Yorkshire depois que sua passagem de nove anos por Merseyside chegou ao fim.

Questionamentos inevitáveis foram feitos sobre a capacidade de Calvert-Lewin de se manter em forma, dado seu histórico de lesões no Everton, mas ele tem sido um modelo de consistência sob o comando de Daniel Farke. Tanta confiança está sendo depositada nele que nenhum dinheiro foi gasto em outro goleador durante a última janela de transferências.

Alguns questionaram essa linha de pensamento, com o Leeds apostando que seu camisa 9 ficará longe do departamento médico, mas Hasselbaink consegue entender por que o Leeds está disposto a ser paciente.

O ex-atacante do Leeds, que falava por cortesia da MrQ, disse à GOAL ao ser perguntado sobre a decisão de não levar outro atacante para Elland Road: “É um risco. Mas o que eles fizeram bem foi a disponibilidade de Calvert-Lewin.

“A outra coisa é que precisa haver um disponível de que você goste. E, se não houver ninguém de quem você realmente goste, é melhor não ir buscar um e esperar até ter o certo. Então dá para ver pelos dois lados.”