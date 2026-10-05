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Por que o Leeds acertou ao assumir o “risco” da transferência de Dominic Calvert-Lewin, com Jimmy Floyd Hasselbaink dizendo ao Leeds quando o clube poderá começar a sonhar com a Europa
Como Calvert-Lewin conquistou o retorno à seleção da Inglaterra
Calvert-Lewin foi convocado de volta para a seleção da Inglaterra depois de abrir a campanha de 2026-27 com quatro gols em sete partidas por Premier League e Copa da Liga. Ele marcou 15 gols em todas as competições na temporada passada.
Esse foi seu melhor retorno desde 2020-21, quando recebeu reconhecimento internacional pela primeira vez. Depois de entrar para a seleção da Inglaterra e marcar quatro gols em 11 jogos, ele então ficou cinco anos afastado desse grupo. Uma nova convocação veio em março de 2026, mas ele não garantiu lugar nos planos para a Copa do Mundo.
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O Leeds optou por não contratar outro atacante
Thomas Tuchel recorreu mais uma vez a DCL, com suas atuações em nível de clube se mostrando impossíveis de ignorar. O Leeds contratou o jogador de 29 anos como agente livre e o levou de volta às suas raízes em Yorkshire depois que sua passagem de nove anos por Merseyside chegou ao fim.
Questionamentos inevitáveis foram feitos sobre a capacidade de Calvert-Lewin de se manter em forma, dado seu histórico de lesões no Everton, mas ele tem sido um modelo de consistência sob o comando de Daniel Farke. Tanta confiança está sendo depositada nele que nenhum dinheiro foi gasto em outro goleador durante a última janela de transferências.
Alguns questionaram essa linha de pensamento, com o Leeds apostando que seu camisa 9 ficará longe do departamento médico, mas Hasselbaink consegue entender por que o Leeds está disposto a ser paciente.
O ex-atacante do Leeds, que falava por cortesia da MrQ, disse à GOAL ao ser perguntado sobre a decisão de não levar outro atacante para Elland Road: “É um risco. Mas o que eles fizeram bem foi a disponibilidade de Calvert-Lewin.
“A outra coisa é que precisa haver um disponível de que você goste. E, se não houver ninguém de quem você realmente goste, é melhor não ir buscar um e esperar até ter o certo. Então dá para ver pelos dois lados.”
Farke pode levar o Leeds à Europa?
As movimentações do Leeds nas últimas janelas de transferências renderam muitos elogios, com boas oportunidades de mercado sendo encontradas ao explorar caminhos que os rivais domésticos aparentemente ignoraram. Muita energia e paixão foram incorporadas ao elenco de Farke, além de não pouca qualidade.
A permanência foi assegurada com folga na última temporada, enquanto o Leeds agora ocupa a quinta posição na tabela da Premier League com nove pontos somados em cinco partidas de invencibilidade. Houve até conversa sobre o retorno do futebol continental a West Yorkshire.
Questionado sobre perseguir esse sonho, Hasselbaink, que marcou 42 gols pelo Leeds em suas duas temporadas no clube, acrescentou: “Eles foram muito bem no recrutamento. Muito bem mesmo. Parecem mais fortes do que no ano passado. Estão evoluindo.
“Ainda é cedo demais para falar em vagas da Uefa. Acho que eles precisam apenas seguir em frente. E faltando 10 jogos para o fim, é aí que você olha onde está. Enquanto isso, precisam ficar bem, bem longe dos três últimos.
“O que eles estão fazendo, algo que foi um pouco diferente no começo da temporada passada, é que estão parecendo um verdadeiro time de Premier League. Então estão construindo, sigam construindo. E quem sabe? Nunca se sabe.”
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Jogos do Leeds em 2026-27: visita ao Arsenal é a próxima da lista
O Leeds enfrenta o maior teste de sua campanha 2026-27 até agora ao retomar a disputa da Premier League no sábado, fora de casa, contra o atual campeão Arsenal. O clube espera ver todas as suas estrelas internacionais de volta a Elland Road em plenas condições.
Isso inclui Calvert-Lewin, que, depois de ter atuado por apenas oito minutos na Liga das Nações pela Inglaterra até agora, espera ter papel de destaque pela seleção inglesa no duelo em casa contra a Tchéquia, em Wembley, na terça-feira.
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