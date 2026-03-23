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Japan World Cup contenders GFXGOAL
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Por que o Japão está ao lado da Inglaterra, da seleção feminina dos EUA e da Espanha como candidato à Copa do Mundo Feminina de 2027 — e como a conquista da Copa da Ásia comprovou isso

A pouco mais de um ano do início da Copa do Mundo Feminina de 2027, algumas das principais candidatas ao título já são evidentes. A Espanha, atual campeã, e a Inglaterra, vice-campeã de 2023 — que derrotou a “La Roja” na final do Campeonato Europeu no verão passado —, estão entre as favoritas. O triunfo olímpico dos Estados Unidos em 2024 fez com que o país se reafirmasse no topo do futebol internacional, enquanto o Brasil, como anfitrião e campeão sul-americano, também acredita em suas chances. A Copa da Ásia deste mês, porém, serviu como um lembrete de que o Japão também deve ser considerado como parte desse grupo.

Na Copa do Mundo Feminina de 2023, a seleção japonesa deu mostras de seu potencial. Com o sexto elenco mais jovem do torneio, a equipe de Futoshi Ikeda goleou a Espanha por 4 a 0 em um confronto impressionante na fase de grupos, que deixou muitos questionando suas avaliações sobre a La Roja. No fim das contas, esse resultado não seria um indicador perfeito de como o torneio se desenrolaria. As duas seleções estavam prestes a se enfrentar novamente nas quartas de final, mas o Japão tropeçou contra a Suécia, time que a Espanha acabaria derrotando por 2 a 1 nas quartas de final, rumo ao título.

Avançando pouco menos de três anos, muita coisa mudou. O Japão conta com uma nova comissão técnica, liderada pelo ex-técnico da Dinamarca Nils Nielsen, e aquele jovem elenco ganhou mais experiência enquanto permaneceu unido. De fato, 18 jogadoras da última Copa do Mundo fizeram parte da equipe que triunfou na Copa da Ásia no sábado, derrotando a anfitriã Austrália por 1 a 0 na final e conquistando um título merecido, tendo se destacado como a melhor equipe ao longo do torneio.

O Japão impressionou a muitos com aquela vitória surpreendentemente ampla sobre a Espanha em 2023 e agora está mostrando que tal desempenho não foi um sucesso passageiro. Campeãs da Copa do Mundo em 2011 e finalistas em 2015, as Nadeshiko parecem novamente candidatas ao maior prêmio do cenário internacional, com uma nova geração de talentos que está, em grande parte, se destacando no exterior, e não em casa.

  • Saki Kumagai Lucy Bronze Lyon UWCL trophy 2019-20Getty Images

    Raridade

    Há apenas uma jogadora na atual seleção japonesa que faz a ponte entre a geração atual e as de 2011 e 2015. Agora com 35 anos, Saki Kumagai participou dessas duas edições da Copa do Mundo e figura entre as maiores jogadoras que o país já produziu, tendo conquistado cinco títulos da Liga dos Campeões durante sua passagem pelo Lyon.

    Antes de se transferir para o gigante francês, Kumagai jogava na Alemanha, pelo Frankfurt, tornando-se assim uma das seis únicas jogadoras da seleção japonesa na Copa do Mundo de 2015 a atuar no exterior. Foi um caminho aberto por aquelas que vieram antes dela, como Kozue Ando e Yuki Nagasato, e que Kumagai seguiu para experimentar um novo nível e um estilo diferente.

    “É claro que é minha opinião, mas o futebol europeu, a grande visão que eles têm e a forma como estão progredindo tão rapidamente, é por isso que quero jogar na Europa, até não poder mais”, disse ela aoGOAL no final de 2024, enquanto ainda estava na Itália, jogando pela Roma.

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  • Aoba Fujino Yui Hasegawa Man City Women 2024-25Getty Images

    Muitas mudanças

    Hoje, os números são bem diferentes. O Japão venceu a Copa da Ásia neste mês com um elenco em que apenas quatro das 26 jogadoras ainda atuam no país, na WE League. Há apenas três anos, a seleção de 23 jogadoras convocadas por Ikeda para a Copa do Mundo contava com 14 jogadoras que atuavam no Japão. “Finalmente”, disse Kumagai com uma risada ao comentar sobre o número crescente de jogadoras que se transferem para o exterior.

    É algo que ela queria ver há muito tempo, pois sempre acreditou que era importante para a seleção nacional melhorar.

    “Aqui na Europa podemos ter uma experiência que... Se ficarmos no Japão, vivemos muitas coisas, é claro, coisas boas e ruins, mas se ficarmos no Japão, não conseguimos ‘aquilo’”, explicou ela, tentando encontrar a melhor maneira de transmitir seu ponto de vista em inglês, uma das quatro novas línguas que aprendeu desde que se mudou para a Europa em 2011. “Eu disse isso [às minhas companheiras de equipe] muitas vezes e, por isso, estou muito feliz agora que muitas jogadoras vão encarar o desafio na Europa e terão a chance de jogar a Liga dos Campeões também.”

  • Moeka Minami Saki Kumagai Roma Women 2024-25Getty Images

    Um salto difícil de dar

    É claro que não é fácil para qualquer pessoa decidir dar um passo tão grande como se mudar para o exterior. Kumagai não enfrenta nenhum desafio no momento. De fato, quando a GOAL perguntou se o fato de ter outras jogadoras japonesas no mesmo clube a ajudava, ela respondeu de forma simples e divertida: “Não me importo. Não é importante para mim.”

    Não é que ela não goste da companhia familiar, de forma alguma, mas sim que ela se acostumou a ficar sem seus compatriotas ao longo dos anos, então isso não tem sido essencial para ela.

    Quando Kumagai chegou à Europa pela primeira vez, com apenas 20 anos, no entanto, “foi muito difícil”, especialmente quando se tratava de aprender um idioma como o alemão, que é tão diferente do japonês. Assim, é compreensível que talvez não seja um desafio que toda a gente queira enfrentar.

    “Se elas não quiserem ir, acho que não é possível”, admitiu Kumagai.

  • Toko Koga Tottenham Women 2025-26Getty Images

    Buscando mais

    Mas isso mudou muito nos últimos anos. Cada vez mais jogadoras estão dando esse grande salto para o exterior, e muitas o fazem ainda na adolescência. Por quê?

    “Acho que é porque queremos vencer, por exemplo, a Copa do Mundo e as Olimpíadas”, explicou anteriormente Yuka Momiki, a estrela do Everton que não integrou a seleção japonesa na Copa da Ásia, mas jogou pelo seu país ainda em novembro. “Jogar no Japão é emocionante, mas, comparado à Inglaterra, não é tão físico. Talvez sejamos técnicas, não físicas, então, se quisermos melhorar, precisamos ser mais físicas. É por isso que viemos para cá, para nos desafiarmos, levar tudo isso para a seleção nacional e tentar ganhar a Copa do Mundo.”

    É algo que Yui Hasegawa reiterou ao falar com o GOAL pouco antes do início da temporada atual.

    “É realmente importante esse tipo de ambiente em que podemos jogar com outras jogadoras que representam seus países todos os dias”, acrescentou a meio-campista do Manchester City. “Isso pode contribuir para tornar nossa seleção nacional muito melhor.”

    Kumagai disse algo semelhante: “Quando vestimos a camisa da seleção, é claro que não estamos jogando contra jogadoras japonesas. Todas as vezes, enfrentamos estrangeiras. [Nossas jogadoras] querem, eu acho, amadurecer também, e elas também perceberam que é importante jogar todos os dias contra ou com estrangeiras de alto nível, boas jogadoras. É por isso, eu acho.”

  • Kiko Seike Moeka Minami Brighton Women 2025-26Getty Images

    Parabéns à WSL

    É um elogio à Superliga Feminina da Inglaterra o fato de a maioria das jogadoras estar migrando para essa divisão. Das 22 jogadoras da seleção japonesa vencedora da Copa Asiática que atuam no exterior, 16 jogam na WSL. Isso sem contar as outras seis da primeira divisão inglesa que não foram convocadas para o torneio deste mês.

    E essas jogadoras não estão apenas atuando nos grandes clubes. Doze dessas 16 jogam por times fora dos “quatro grandes” da WSL, o que significa que estão evoluindo por jogarem na liga como um todo, e não por estarem em um ambiente interno altamente competitivo ou devido aos benefícios de disputar a Liga dos Campeões.

  • Maika Hamano Japan Women 2026Getty Images

    Linha de produção robusta

    Mas o principal elogio aqui é ao talento que o Japão está formando, mais do que qualquer outra coisa. A qualidade que vem do país, seja da bem-sucedida seleção nacional ou de uma liga nacional em crescimento que aposta nos jovens, está chamando a atenção em ligas por toda a Europa e nos Estados Unidos, levando muitos dos maiores clubes do esporte a explorar o mercado japonês.

    “Acho que as jogadoras japonesas são um pouco... Não sei como dizer, mas um pouco ‘especiais’”, disse Kumagai, que agora está na Inglaterra após se juntar ao London City Lionesses no ano passado. “Nosso estilo de jogo é bem diferente do das jogadoras europeias ou americanas, então, se conseguirmos nos encaixar na equipe, talvez possamos contribuir muito para ela também. Acho que é por isso que muitos times querem contratar jogadoras japonesas.”

  • Japan Women's Asian Cup trophy 2026Getty Images

    Candidatos à Copa do Mundo

    Essa qualidade “extra” ficou evidente ao longo das últimas três semanas, culminando na vitória do Japão sobre a Austrália no sábado, que garantiu o título da Copa Asiática de 2026. Isso ficou evidente quando Riko Ueki marcou seis gols em apenas quatro jogos, conquistando a Chuteira de Ouro; quando Maika Hamano acertou um chute brilhante e decisivo na final do torneio; quando Toko Koga apresentou uma atuação impenetrável atrás da defesa; quando Aoba Fujino se destacou consistentemente como uma das atacantes mais perigosas, dando mais passes decisivos do que qualquer outra jogadora; e quando Hasegawa exibiu suas qualidades de nível mundial no meio-campo, ao lado da igualmente impressionante Fuka Nagano. Todas as jogadoras foram excepcionais.

    E talvez isso seja o mais emocionante de tudo: a qualidade brilhou em todo o elenco de 26 jogadoras. Nilsen utilizou 25 delas ao longo das três semanas, fazendo muitas alterações de jogo para jogo, e mesmo assim a Nadeshiko manteve uma fluidez e um domínio incríveis, com uma química maravilhosa em evidência independentemente da escalação inicial. Houve também alguns grandes nomes que não foram incluídos no elenco, como Momiki ou Hina Sugita, do Angel City, além de várias jogadoras jovens que ficaram de fora por pouco, mas podem participar da Copa do Mundo no próximo verão.

    Este é um elenco muito, muito forte, com talento de nível mundial e coesão notável, mas também com a capacidade de superar os obstáculos. Isso faltou na Copa do Mundo Feminina de 2023, naquela derrota decepcionante para a Suécia nas oitavas de final. Mas ficou evidente na final de sábado, quando o Nadeshiko se esforçou ao máximo para garantir a vitória por 1 a 0. É mais um motivo para acreditar que o Japão está entre as principais candidatas à Copa do Mundo Feminina de 2027, ao lado de seleções como Espanha, Inglaterra e Estados Unidos.

Amistosos Femininos
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