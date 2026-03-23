Por que o Japão está ao lado da Inglaterra, da seleção feminina dos EUA e da Espanha como candidato à Copa do Mundo Feminina de 2027 — e como a conquista da Copa da Ásia comprovou isso

Na Copa do Mundo Feminina de 2023, a seleção japonesa deu mostras de seu potencial. Com o sexto elenco mais jovem do torneio, a equipe de Futoshi Ikeda goleou a Espanha por 4 a 0 em um confronto impressionante na fase de grupos, que deixou muitos questionando suas avaliações sobre a La Roja. No fim das contas, esse resultado não seria um indicador perfeito de como o torneio se desenrolaria. As duas seleções estavam prestes a se enfrentar novamente nas quartas de final, mas o Japão tropeçou contra a Suécia, time que a Espanha acabaria derrotando por 2 a 1 nas quartas de final, rumo ao título.

Avançando pouco menos de três anos, muita coisa mudou. O Japão conta com uma nova comissão técnica, liderada pelo ex-técnico da Dinamarca Nils Nielsen, e aquele jovem elenco ganhou mais experiência enquanto permaneceu unido. De fato, 18 jogadoras da última Copa do Mundo fizeram parte da equipe que triunfou na Copa da Ásia no sábado, derrotando a anfitriã Austrália por 1 a 0 na final e conquistando um título merecido, tendo se destacado como a melhor equipe ao longo do torneio.

O Japão impressionou a muitos com aquela vitória surpreendentemente ampla sobre a Espanha em 2023 e agora está mostrando que tal desempenho não foi um sucesso passageiro. Campeãs da Copa do Mundo em 2011 e finalistas em 2015, as Nadeshiko parecem novamente candidatas ao maior prêmio do cenário internacional, com uma nova geração de talentos que está, em grande parte, se destacando no exterior, e não em casa.