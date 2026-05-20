Por que o FC Barcelona, o Paris Saint-Germain e o Manchester City estão tão entusiasmados com esse grande talento

Logo ficou claro que o Palmeiras havia descoberto mais uma joia com Eduardo. Ele apresentava um desempenho consistentemente superior ao de seus colegas de idade enquanto passava por uma das academias de base mais respeitadas do futebol mundial e, em janeiro deste ano, Eduardo foi convocado para a seleção do seu clube para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, um dos torneios mais prestigiados para jogadores com menos de 20 anos no futebol brasileiro. E tudo isso apesar de ter completado apenas 16 anos um mês antes.

Apesar de todo o alvoroço em torno de sua participação em uma idade tão jovem, Eduardo não decepcionou. Em sua segunda partida na fase de grupos, o atacante marcou quatro gols e deu três assistências em atuações que deixaram torcedores e olheiros boquiabertos.

Apenas alguns dias depois, Eduardo assinou seu primeiro contrato profissional com o Palmeiras, que teve a sensatez de incluir no acordo uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, um recorde do clube.

“Estou muito grato”, admitiu Eduardo em entrevista ao AS. “Tudo o que sou como esportista devo ao trabalho que o clube tem feito desde a minha chegada.”

“O Palmeiras formou vários jogadores para o time principal nos últimos anos. O trabalho do diretor de formação João Paulo Sampaio é um exemplo no país, e a Copinha é sempre uma oportunidade para as pessoas acompanharem esse trabalho de perto.”

“Fico muito feliz em saber que sou valorizado pelo que faço em campo. É uma motivação extra para melhorar a cada dia”, afirmou o ambicioso Eduardo.