Por que o FC Barcelona, o Paris Saint-Germain e o Manchester City estão tão entusiasmados com esse grande talento

Como costuma acontecer com alas jovens, mas incrivelmente habilidosos, Eduardo tem, às vezes, a tendência de segurar a bola por tempo demais. Felizmente para ele, seu mentor, Sampaio, insiste incessantemente na importância de saber quando deve passar a bola.
“Eu converso sempre com o João Paulo. Ele está muito presente no nosso dia a dia, nos treinos e nos jogos”, disse Eduardo ao AS. “Ele é alguém que exige muito de nós, porque sabe o que podemos contribuir e onde podemos melhorar.”
“Depois da partida, ele conversa comigo sobre os momentos em que tomei decisões erradas. Ajustes que podem me ajudar a crescer como jogador. Quando ele fala, todos ouvem.”
Sampaio, por sua vez, não tem dúvidas de que Eduardo tem todas as qualidades para chegar ao mais alto nível, desde que mantenha os pés no chão.
“Eu digo a ele: ‘Você precisa ter em mente que precisa lutar como um leão todos os dias’”, revelou o chefe da base do Palmeiras depois que o clube lhe ofereceu um contrato até 2029. “Agora que ele está ficando cada vez mais conhecido, as críticas vão dobrar. Todos sempre vão esperar um jogo perfeito dele, e ele vai ter que saber como lidar com isso.”
“Ele precisa entender que a resposta está sempre em campo, nunca fora dele. Vamos dar oportunidades a ele, mas ele precisa aproveitá-las”, é o conselho sincero que Eduardo recebe.