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NXGN Eduardo Conceicao GFXGOAL
Rian Rosendaal

Traduzido por

Por que o FC Barcelona, o Paris Saint-Germain e o Manchester City estão tão entusiasmados com esse grande talento

NXGN
Palmeiras
E. Conceicao
Especiais e Opinião
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O versátil atacante Eduardo Conceição tem apenas dezesseis anos e ainda nem estreou na equipe principal do Palmeiras. No entanto, já se prevê que Eduardo fará uma transferência lucrativa para um dos principais clubes europeus. Clubes como Barcelona, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Arsenal e Chelsea estariam todos interessados em contratar o jovem jogador da seleção brasileira.

Qual é realmente o nível desse jovem promissor do Palmeiras? Quais são seus pontos fortes e fracos? E será que Eduardo seria contratado antes mesmo de estrear como profissional no Brasil?! O Voetbalzone analisa tudo isso a seguir.

  • O início

    Eduardo nasceu em São Paulo no dia 7 de dezembro de 2009 e, graças ao pai, que também era jogador, logo se interessou pelo futebol. “Desde criança, eu acompanhava meu pai para todos os lugares”, contou o jovem e talentoso atacante.

    “Comecei a jogar em competições amadoras e em categorias de base. E, um dia, um dos meus treinadores conseguiu um teste no Palmeiras para mim. Após quatro dias, fui aprovado, então fui ao clube para uma avaliação e fui contratado aos nove anos de idade.” Desde então, Eduardo joga pelo clube de sua cidade natal.

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  • Grande avanço

    Logo ficou claro que o Palmeiras havia descoberto mais uma joia com Eduardo. Ele apresentava um desempenho consistentemente superior ao de seus colegas de idade enquanto passava por uma das academias de base mais respeitadas do futebol mundial e, em janeiro deste ano, Eduardo foi convocado para a seleção do seu clube para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, um dos torneios mais prestigiados para jogadores com menos de 20 anos no futebol brasileiro. E tudo isso apesar de ter completado apenas 16 anos um mês antes.

    Apesar de todo o alvoroço em torno de sua participação em uma idade tão jovem, Eduardo não decepcionou. Em sua segunda partida na fase de grupos, o atacante marcou quatro gols e deu três assistências em atuações que deixaram torcedores e olheiros boquiabertos.

    Apenas alguns dias depois, Eduardo assinou seu primeiro contrato profissional com o Palmeiras, que teve a sensatez de incluir no acordo uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, um recorde do clube.

    “Estou muito grato”, admitiu Eduardo em entrevista ao AS. “Tudo o que sou como esportista devo ao trabalho que o clube tem feito desde a minha chegada.”

    “O Palmeiras formou vários jogadores para o time principal nos últimos anos. O trabalho do diretor de formação João Paulo Sampaio é um exemplo no país, e a Copinha é sempre uma oportunidade para as pessoas acompanharem esse trabalho de perto.”

    “Fico muito feliz em saber que sou valorizado pelo que faço em campo. É uma motivação extra para melhorar a cada dia”, afirmou o ambicioso Eduardo.

  • E agora?

    Eduardo continua jogando pelo Palmeiras na categoria sub-20, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa Libertadores. Além disso, ele representou o Brasil no mês passado no Campeonato Sul-Americano Sub-17, onde, como era de se esperar, chamou a atenção.

    Eduardo marcou o primeiro gol de seu país na vitória por 5 a 0 sobre a Bolívia, além de ter marcado na vitória por 3 a 0 sobre a arquirrival Argentina na fase de grupos.

    O Brasil acabou ficando em terceiro lugar, graças a uma vitória por 1 a 0 sobre o Equador, depois de ter sido derrotado nas semifinais pela Colômbia, que acabou sendo a campeã. Mas, apesar da decepção por não ter conseguido chegar até o fim, Eduardo já está ansioso pela Copa do Mundo Sub-17 deste ano, que será realizada em novembro e dezembro no Catar.

    “O ‘Sul-Americano’ não terminou como esperávamos, mas toda a equipe está otimista e grata pela confiança depositada em nós”, escreveu o atacante no Instagram. “Estou feliz com meu desempenho, mas ainda mais feliz com o grupo que estamos formando. Vamos para o Catar.”

  • Pontos fortes

    A principal razão pela qual todos estão tão entusiasmados com Eduardo é sua impressionante habilidade de driblar os adversários. Como ele mesmo diz: “Adoro situações de um contra um, driblar e ser mais rápido que meus adversários.”

    No entanto, ele também tem um olho afiado para o gol e, embora Eduardo prefira o pé direito, ele também é capaz de marcar com o pé esquerdo. Isso torna Eduardo versátil o suficiente para atuar em qualquer posição no ataque. E é por isso que já foram feitas comparações com seu compatriota Vinicius Júnior.

  • Pontos a melhorar

    Como costuma acontecer com alas jovens, mas incrivelmente habilidosos, Eduardo tem, às vezes, a tendência de segurar a bola por tempo demais. Felizmente para ele, seu mentor, Sampaio, insiste incessantemente na importância de saber quando deve passar a bola.

    “Eu converso sempre com o João Paulo. Ele está muito presente no nosso dia a dia, nos treinos e nos jogos”, disse Eduardo ao AS. “Ele é alguém que exige muito de nós, porque sabe o que podemos contribuir e onde podemos melhorar.”

    “Depois da partida, ele conversa comigo sobre os momentos em que tomei decisões erradas. Ajustes que podem me ajudar a crescer como jogador. Quando ele fala, todos ouvem.”

    Sampaio, por sua vez, não tem dúvidas de que Eduardo tem todas as qualidades para chegar ao mais alto nível, desde que mantenha os pés no chão.

    “Eu digo a ele: ‘Você precisa ter em mente que precisa lutar como um leão todos os dias’”, revelou o chefe da base do Palmeiras depois que o clube lhe ofereceu um contrato até 2029. “Agora que ele está ficando cada vez mais conhecido, as críticas vão dobrar. Todos sempre vão esperar um jogo perfeito dele, e ele vai ter que saber como lidar com isso.”

    “Ele precisa entender que a resposta está sempre em campo, nunca fora dele. Vamos dar oportunidades a ele, mas ele precisa aproveitá-las”, é o conselho sincero que Eduardo recebe.

  • SE Palmeiras v Chelsea FC: Quarter Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    O próximo Estêvão?

    Como veloz ponta esquerda, Eduardo conta que, quando criança, admirava Neymar, pois o maior artilheiro de todos os tempos do Brasil era “o ídolo de toda uma geração”. Mas ele admite sem hesitar que Endrick é sua principal fonte de inspiração, pois “o que ele fez pelo Palmeiras foi único”.

    No que diz respeito às suas habilidades específicas, porém, Eduardo tem, sem dúvida, mais em comum com Estêvão.

    “Já aprendi muito com o futebol dele, mesmo ele sendo canhoto e eu destro”, disse Eduardo sobre o ponta do Chelsea. “No cenário mundial, Lamine Yamal é um jogador com um estilo de jogo parecido com o meu, sempre buscando jogadas individuais.”

    Não é de se surpreender que Eduardo não goste de se deixar levar por comparações. Sobretudo porque ele tem suas próprias qualidades. Considerando que o atacante já tem 1,80 m de altura, ele tem, de fato, o potencial para se tornar uma ameaça muito maior no jogo aéreo do que muitos de seus ídolos, desde que se esforce mais para melhorar seu jogo de cabeça.

    “É incrível que eu seja comparado a jogadores de grande sucesso que admiro”, disse Eduardo ao AS, “mas meu objetivo é trilhar meu próprio caminho, para mostrar ao Brasil e ao mundo quem é Eduardo.”

  • O futuro

    Por enquanto, Eduardo está totalmente focado em alcançar seu principal objetivo: jogar pela equipe principal do Palmeiras. Parece ser apenas uma questão de tempo até que ele faça uma das estreias mais esperadas da história do clube.

    No entanto, há uma chance de que seu próximo passo já esteja definido antes mesmo de ele ter tido seu primeiro contato com o futebol de alto nível. Sampaio revelou recentemente que o Palmeiras já recusou duas ofertas por ele entre 20 e 25 milhões de euros, sem contar os bônus. O clube de São Paulo estaria confiante de poder receber uma quantia de quase 50 milhões de euros pela transferência do mais novo membro da “Geração Bilionária”.

    É claro que, mesmo que um acordo seja fechado em breve, Eduardo só poderá se transferir para a Europa quando completar 18 anos, em dezembro de 2028. E ele acha isso ótimo, dado seu amor pelo Palmeiras.

    “Vamos passo a passo”, enfatizou o aclamado atacante. “Daqui a dois anos só vou fazer 18 anos, ainda sou muito jovem! E, por enquanto, só quero fazer meu nome neste clube incrível que abriu suas portas para um garoto com muitos sonhos.”