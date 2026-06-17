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Por que o fato de Jude Bellingham parar de gesticular e discutir seria “um problema ainda maior”, conforme explica ex-jogador da seleção inglesa ao abordar a aceitação de explosões emocionais
A personalidade de Bellingham muda assim que ele entra em campo
Fora do campo, o nativo de Birmingham é uma pessoa de fala tranquila, que quase sempre exibe um sorriso largo no rosto. Mas, assim que cruza a linha branca, esse “Galáctico” do Santiago Bernabéu assume uma personalidade totalmente diferente.
Ele é um vencedor nato e exige nada menos do que 100% de si mesmo e daqueles que estão ao seu lado. Para manter altos os padrões coletivos, pode acontecer que alguma provocação verbal ou demonstração de impaciência seja dirigida a colegas e/ou árbitros.
Esse comportamento já foi questionado em algumas ocasiões, com Thomas Tuchel revelando, certa vez, que sua mãe considera algumas das travessuras de Bellingham “repulsivas”. Desculpas já foram oferecidas, e um clima de harmonia foi estabelecido antes da Copa do Mundo de 2026.
Resta saber, no entanto, qual será o papel que um dos jogadores mais talentosos naturalmente à disposição da Inglaterra terá a desempenhar nesse torneio. Há uma competição acirrada pelas vagas na posição de camisa 10, com alguns jogadores de comprovada qualidade — como Phil Foden, Cole Palmer e Morgan Gibbs-White — ficando de fora da seleção.
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Por que as travessuras de Bellingham em campo não são motivo de preocupação
Bellingham tem a tendência de se destacar em momentos decisivos — com sua comemoração de gol “quem mais?” na Euro 2024 vindo à mente — e é de se esperar que dê o máximo de si sempre que for convocado na América do Norte.
Questionado sobre as supostas falhas de caráter e se seria errado tentar mudar quem e o que Bellingham é, o ex-goleiro da Inglaterra James — falando em nome da Grosvenor Sport, que oferece as últimas cotações da Copa do Mundo — disse ao GOAL: “Não vejo problema nisso, desde que todos os outros estejam de acordo.
“É engraçado, Jordan Pickford é um dos que me vêm à mente agora. A quantidade de gente que fala sobre o que ele faz em campo e como isso pode não parecer certo. Mas eu digo que o time em que ele joga sabe que ele vai fazer isso. Eles estão de boa com isso.
“Portanto, desde que o Jude, independentemente dos gestos que faça, seja aceito pelo resto da equipe, não há problema. Na verdade, quando ele parar de fazer isso, acho que vocês vão perceber que haverá um problema maior para a equipe, porque não saberão ao certo por que ele não está fazendo mais, seja isso positivo ou não. Desde que ele seja consistente, todos vão se adaptar a isso.
“É uma questão de consistência. No fim das contas, é consistência e aceitação, porque se é isso que ele faz para jogar da melhor maneira possível, e é isso que a Inglaterra e a equipe esperam dele, então está tudo bem.
“Obviamente, se isso não for visto de forma tão positiva, haverá uma conversa. Mas Thomas Tuchel escolheu o elenco. Todos sabem qual é o seu papel de acordo com o que ele disse. E tenho certeza de que, se ele tivesse algum problema com isso, Jude não estaria fazendo isso.”
Os comentários de Tuchel são mais motivacionais do que críticos
Tuchel já “provocou o urso” algumas vezes com certos comentários, o que inevitavelmente gerou um intenso debate sobre o peso de Bellingham nos planos do técnico alemão. Essas provocações, no entanto, poderiam ser consideradas mais motivacionais do que críticas, já que ajudaram a concentrar o foco em um jogador que continua sendo capaz de decidir jogos nos seus dias bons.
James acrescentou: “Adoro o Thomas Tuchel, a maneira como ele fala — muito claro, parece muito preciso, muito determinado. E acho que tudo o que ele diz publicamente, ele também diria em particular. Portanto, não acho que haja surpresas no que ouvimos o Thomas dizer. E o que ele vai dizer será o que ele acha necessário para tirar o melhor proveito desta equipe.
“Suponho que o técnico da Inglaterra, como qualquer técnico, será julgado por seus sucessos. E até agora, pelo menos pelo que ele fez nas eliminatórias — 100% de aproveitamento, sem gols sofridos. Ele diz as palavras certas e está obtendo os desempenhos certos. Então, se ele estiver provocando um pouco, é melhor a Croácia estar pronta!”
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Será que Bellingham vai ser titular na estreia da Inglaterra na Copa do Mundo contra a Croácia?
A Inglaterra enfrentará Luka Modric e a Croácia no AT&T Stadium, em Arlington, Texas, nesta quarta-feira. É provável que Bellingham tenha algum papel nessa partida, seja como titular ou saindo do banco.
Tuchel precisa encontrar uma maneira de tirar o melhor proveito do vencedor da Liga dos Campeões e candidato ao Ballon d’Or de 2024, já que ficou claro que qualquer discussão ou gesticulação não é motivo para preocupação.