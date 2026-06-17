Bellingham tem a tendência de se destacar em momentos decisivos — com sua comemoração de gol “quem mais?” na Euro 2024 vindo à mente — e é de se esperar que dê o máximo de si sempre que for convocado na América do Norte.

Questionado sobre as supostas falhas de caráter e se seria errado tentar mudar quem e o que Bellingham é, o ex-goleiro da Inglaterra James — falando em nome da Grosvenor Sport, que oferece as últimas cotações da Copa do Mundo — disse ao GOAL: “Não vejo problema nisso, desde que todos os outros estejam de acordo.

“É engraçado, Jordan Pickford é um dos que me vêm à mente agora. A quantidade de gente que fala sobre o que ele faz em campo e como isso pode não parecer certo. Mas eu digo que o time em que ele joga sabe que ele vai fazer isso. Eles estão de boa com isso.

“Portanto, desde que o Jude, independentemente dos gestos que faça, seja aceito pelo resto da equipe, não há problema. Na verdade, quando ele parar de fazer isso, acho que vocês vão perceber que haverá um problema maior para a equipe, porque não saberão ao certo por que ele não está fazendo mais, seja isso positivo ou não. Desde que ele seja consistente, todos vão se adaptar a isso.

“É uma questão de consistência. No fim das contas, é consistência e aceitação, porque se é isso que ele faz para jogar da melhor maneira possível, e é isso que a Inglaterra e a equipe esperam dele, então está tudo bem.

“Obviamente, se isso não for visto de forma tão positiva, haverá uma conversa. Mas Thomas Tuchel escolheu o elenco. Todos sabem qual é o seu papel de acordo com o que ele disse. E tenho certeza de que, se ele tivesse algum problema com isso, Jude não estaria fazendo isso.”