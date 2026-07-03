Getty
Traduzido por
Por que o fato de Harry Kane estar se tornando uma espécie de Lionel Messi pela Inglaterra é algo positivo - com o artilheiro recordista se beneficiando de uma mentalidade que faltou a outros
O maior de todos os tempos da Inglaterra: Kane é fundamental para a causa coletiva dos Três Leões
Isso já vem acontecendo há algum tempo, com perguntas feitas antes do torneio sobre como os jogadores de Thomas Tuchel se sairiam caso seu capitão, figura emblemática da equipe, sofresse uma lesão inoportuna. Felizmente para todos os envolvidos, ainda não foi necessário encontrar uma solução para esse problema.
Depois de marcar 61 gols pelo clube na última temporada, conquistando assim seu segundo título da Bundesliga, Kane já balançou as redes cinco vezes no principal evento da FIFA na América do Norte.
- Getty Images Sport
Chuteira de Ouro da Copa do Mundo: Kane já marcou cinco gols
Ele abriu a conta na competição com dois gols contra a Croácia, antes de marcar mais um de forma dramática quando a Inglaterra superou a República Democrática do Congo na fase das 32 equipes. Ele também ajudou os Três Leões a vencerem o Panamá, elevando sua contagem de gols pela seleção para 84, e esse número continua aumentando.
É assustador pensar onde a Inglaterra estaria sem seu artilheiro número 9, já que ele faz parte de um grupo de talentos ao lado do maior jogador de todos os tempos, o argentino Messi — sendo a Argentina mais uma daquelas seleções cujo nível geral cairia consideravelmente se um talento capaz de mudar o rumo de uma partida fosse retirado de suas fileiras.
Por que Kane passou a ser comparado a Messi e como ele alcançou esse nível
Questionado sobre se Kane atingiu esse nível e como ele chegou até lá, o ex-atacante dos Three Lions, Collymore — em entrevista concedida por cortesia da BetTOM — disse ao GOAL: “Dá para argumentar que sim, mas também é verdade que Harry Kane joga muitas partidas pela Inglaterra, então não dá para saber como seria se ele não estivesse jogando, por exemplo.
“Não estou sugerindo, nem por um minuto, que Ollie Watkins ou, sei lá, um Morgan Rogers atuando como atacante ou um Jude Bellingham atuando como atacante trariam a mesma consistência de desempenho. Mas simplesmente não sabemos, e essa é uma das coisas que teremos que descobrir, é claro, quando Harry Kane finalmente pendurar as chuteiras da seleção inglesa, porque o elenco está realmente vazio se considerarmos os jovens atacantes centrais em ascensão. Eles não estão na seleção sub-21, não estão na sub-20 nem na sub-19; portanto, é uma questão e um problema que teremos de enfrentar em outra ocasião.
“Mas, em termos de rendimento, se você está marcando cerca de 60 gols no futebol alemão, vai chegar a um torneio com aquele tipo de confiança que, para ser sincero, ele não tinha na Eurocopa. Achei que ele teve uma Eurocopa decepcionante, o que talvez tenha sido agravado um pouco por uma ou duas lesões incômodas.
“Mas sim, acho que Thomas Tuchel disse outro dia: ‘A Argentina conta com Messi, a França conta com [Kylian] Mbappé e por que não contaríamos com Harry Kane?’ Por que isso seria algo tão ruim, tão negativo?
“Mas, em termos do que ele tem dado à seleção da Inglaterra ao longo de vários anos, ele tem se destacado e tem sido consistente. Ele sempre quis jogar pela Inglaterra e acho que isso tem sido o mais importante em um momento em que seria muito fácil priorizar o futebol de clube em detrimento do futebol internacional, e muitos jogadores fazem isso — muitos jogadores não comparecem aos amistosos pela seleção, só aparecem nos grandes torneios.
“O mais importante para Harry Kane é que ele está recebendo o que merece e a recompensa justa por estar sempre presente em todas as convocações — Liga das Nações, amistosos, jogos de qualificação, partidas de torneios — e é por isso que acho que ele é tão importante para a Inglaterra.
“Em momentos em que outros jogadores talvez tenham ficado de fora de uma ou duas convocações e você pensa que Gareth Southgate criou esse ótimo ambiente na seleção, então outros treinadores chegam e talvez achem Thomas Tuchel um pouco irritadiço e digam ‘bem, será que quero fazer parte disso?’ Harry Kane, independentemente de quem tenha sido o técnico, tem sido consistente, ele compareceu e cumpriu sua parte pela Inglaterra.
“É essa consistência, na verdade, que nos levou até aqui, de uma forma que eu não acho que teria acontecido se fosse um estágio da Inglaterra e um ambiente na seleção em que se dissesse: ‘Ah, tudo bem, você pode faltar a esses dois ou três amistosos, Harry, basta aparecer para as eliminatórias ou para o que realmente importa’. Essa consistência em comparecer tem sido realmente crucial e fundamental para ele como capitão e como artilheiro.”
- Getty
Jogos da Inglaterra: O próximo desafio de Kane e companhia é contra o México nas oitavas de final
Kane continua a liderar pelo exemplo, assim como Messi faz com a Argentina, atual campeã da Copa do Mundo, e espera conquistar o maior dos prêmios neste verão — pondo fim a 60 anos de sofrimento na busca por títulos para os Three Lions, já exaustos pela batalha.
A Inglaterra, que mais uma vez busca inspiração em seu maior artilheiro, voltará a campo no domingo para enfrentar o México em uma difícil partida das oitavas de final, que será disputada em altitude, no icônico Estádio Azteca.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.