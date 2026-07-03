Por que o fato de Harry Kane estar se tornando uma espécie de Lionel Messi pela Inglaterra é algo positivo - com o artilheiro recordista se beneficiando de uma mentalidade que faltou a outros

Questionado sobre se Kane atingiu esse nível e como ele chegou até lá, o ex-atacante dos Three Lions, Collymore — em entrevista concedida por cortesia da BetTOM — disse ao GOAL: “Dá para argumentar que sim, mas também é verdade que Harry Kane joga muitas partidas pela Inglaterra, então não dá para saber como seria se ele não estivesse jogando, por exemplo.

“Não estou sugerindo, nem por um minuto, que Ollie Watkins ou, sei lá, um Morgan Rogers atuando como atacante ou um Jude Bellingham atuando como atacante trariam a mesma consistência de desempenho. Mas simplesmente não sabemos, e essa é uma das coisas que teremos que descobrir, é claro, quando Harry Kane finalmente pendurar as chuteiras da seleção inglesa, porque o elenco está realmente vazio se considerarmos os jovens atacantes centrais em ascensão. Eles não estão na seleção sub-21, não estão na sub-20 nem na sub-19; portanto, é uma questão e um problema que teremos de enfrentar em outra ocasião.

“Mas, em termos de rendimento, se você está marcando cerca de 60 gols no futebol alemão, vai chegar a um torneio com aquele tipo de confiança que, para ser sincero, ele não tinha na Eurocopa. Achei que ele teve uma Eurocopa decepcionante, o que talvez tenha sido agravado um pouco por uma ou duas lesões incômodas.

“Mas sim, acho que Thomas Tuchel disse outro dia: ‘A Argentina conta com Messi, a França conta com [Kylian] Mbappé e por que não contaríamos com Harry Kane?’ Por que isso seria algo tão ruim, tão negativo?

“Mas, em termos do que ele tem dado à seleção da Inglaterra ao longo de vários anos, ele tem se destacado e tem sido consistente. Ele sempre quis jogar pela Inglaterra e acho que isso tem sido o mais importante em um momento em que seria muito fácil priorizar o futebol de clube em detrimento do futebol internacional, e muitos jogadores fazem isso — muitos jogadores não comparecem aos amistosos pela seleção, só aparecem nos grandes torneios.

“O mais importante para Harry Kane é que ele está recebendo o que merece e a recompensa justa por estar sempre presente em todas as convocações — Liga das Nações, amistosos, jogos de qualificação, partidas de torneios — e é por isso que acho que ele é tão importante para a Inglaterra.

“Em momentos em que outros jogadores talvez tenham ficado de fora de uma ou duas convocações e você pensa que Gareth Southgate criou esse ótimo ambiente na seleção, então outros treinadores chegam e talvez achem Thomas Tuchel um pouco irritadiço e digam ‘bem, será que quero fazer parte disso?’ Harry Kane, independentemente de quem tenha sido o técnico, tem sido consistente, ele compareceu e cumpriu sua parte pela Inglaterra.

“É essa consistência, na verdade, que nos levou até aqui, de uma forma que eu não acho que teria acontecido se fosse um estágio da Inglaterra e um ambiente na seleção em que se dissesse: ‘Ah, tudo bem, você pode faltar a esses dois ou três amistosos, Harry, basta aparecer para as eliminatórias ou para o que realmente importa’. Essa consistência em comparecer tem sido realmente crucial e fundamental para ele como capitão e como artilheiro.”