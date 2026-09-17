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Por que o dedo não está apontado para Alexander Isak no Liverpool, com Michael Owen explicando o panorama mais amplo em torno do atacante de £ 125 milhões
Isak teve dificuldades para manter a consistência após transferência recorde
Isak se tornou o jogador mais caro do futebol britânico ao deixar o Newcastle e rumar para Merseyside. Depois de forçar essa transferência, ele se juntou ao Liverpool sem ter feito uma pré-temporada adequada.
Isso fez com que ele tivesse um início lento com a nova camisa, enquanto uma perna quebrada sofrida em dezembro de 2025 atrapalhou ainda mais as tentativas de ganhar consistência e confiança. Esperava-se mais do talentoso jogador de 26 anos nesta temporada.
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Três gols nesta temporada, mas agora são três jogos sem marcar
Ele até balançou as redes três vezes em jogos consecutivos da Premier League contra Nottingham Forest e Ipswich, mas já está há três partidas desde essa breve boa fase sem marcar.
Seu contributo para a causa coletiva segue sendo questionado, assim como se o internacional sueco está adotando a mentalidade certa para corresponder às altas expectativas.
Por que Isak encontrou dificuldade para corresponder às expectativas?
Questionado se as lesões são a única coisa que tem impedido Isak de render, ou se há qualquer outra preocupação, o ex-atacante do Liverpool Owen, que agora atua como embaixador da Casino.org, ajudando jogadores britânicos a compararem os melhores cassinos online selecionados para jogadores do Reino Unido, disse à GOAL: “Não acho que seja questão física agora, ele já está de volta ao grupo há um bom tempo, terminou a temporada, depois foi para uma Copa do Mundo e então fez uma pré-temporada completa etc.
“Então, não acho que a forma física seja o problema agora, mas a parte difícil é quando você está jogando em um time, e o Liverpool realmente teve dificuldades no ano passado, e, quando ele estava em forma, era um time em dificuldade. Poderíamos apontar o dedo para [Florian] Wirtz, poderíamos apontar o dedo para praticamente todo mundo, exceto [Dominik] Szoboszlai, na temporada passada. Quando você é a grande contratação, todos os olhares se voltam para você, mas quem, além de Szoboszlai, fez jus ao que podia na temporada passada? É realmente difícil.
“E, por outro lado, já vimos o Liverpool no passado, sob o comando de Jurgen Klopp, quando as pessoas achavam que havia alguns jogadores medianos no elenco e ao redor dele, quando o embalo vem, quando você começa a engrenar, de repente esses [Andy] Robertsons, [James] Milners e [Jordan] Hendersons que todo mundo achava que eram profissionais rodados naquele tempo, de repente, agora todo mundo acha que eles são as peças mais vitais de qualquer engrenagem em qualquer time.
“O que estou tentando dizer é que a maré alta meio que levanta todos os barcos, de certa forma, e tudo o que estamos fazendo é culpar Isak quando havia muita coisa errada com o Liverpool na temporada passada, e ele simplesmente levou a culpa, e então, até certo ponto, Wirtz também. Mas, de novo, isso só acontece porque eles provavelmente são os dois mais caros.”
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Wirtz, mais uma contratação cara em busca de uma faísca perdida
Wirtz é mais um reforço de luxo em Anfield, que ainda busca um brilho perdido, com o meia alemão carregando uma etiqueta de preço de £116 milhões (US$ 155 milhões). Ele tem a missão de fornecer a munição que permitirá a Isak e companhia renderem em alto nível.
O Liverpool, que segue invicto em todas as competições nesta temporada, tem mais um jogo antes da primeira pausa para a data Fifa de 2026-27. Esse compromisso será uma visita, no domingo, ao Bournemouth, ex-clube do técnico Andoni Iraola.
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