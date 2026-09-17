Questionado se as lesões são a única coisa que tem impedido Isak de render, ou se há qualquer outra preocupação, o ex-atacante do Liverpool Owen, que agora atua como embaixador da Casino.org, ajudando jogadores britânicos a compararem os melhores cassinos online selecionados para jogadores do Reino Unido, disse à GOAL: “Não acho que seja questão física agora, ele já está de volta ao grupo há um bom tempo, terminou a temporada, depois foi para uma Copa do Mundo e então fez uma pré-temporada completa etc.

“Então, não acho que a forma física seja o problema agora, mas a parte difícil é quando você está jogando em um time, e o Liverpool realmente teve dificuldades no ano passado, e, quando ele estava em forma, era um time em dificuldade. Poderíamos apontar o dedo para [Florian] Wirtz, poderíamos apontar o dedo para praticamente todo mundo, exceto [Dominik] Szoboszlai, na temporada passada. Quando você é a grande contratação, todos os olhares se voltam para você, mas quem, além de Szoboszlai, fez jus ao que podia na temporada passada? É realmente difícil.

“E, por outro lado, já vimos o Liverpool no passado, sob o comando de Jurgen Klopp, quando as pessoas achavam que havia alguns jogadores medianos no elenco e ao redor dele, quando o embalo vem, quando você começa a engrenar, de repente esses [Andy] Robertsons, [James] Milners e [Jordan] Hendersons que todo mundo achava que eram profissionais rodados naquele tempo, de repente, agora todo mundo acha que eles são as peças mais vitais de qualquer engrenagem em qualquer time.

“O que estou tentando dizer é que a maré alta meio que levanta todos os barcos, de certa forma, e tudo o que estamos fazendo é culpar Isak quando havia muita coisa errada com o Liverpool na temporada passada, e ele simplesmente levou a culpa, e então, até certo ponto, Wirtz também. Mas, de novo, isso só acontece porque eles provavelmente são os dois mais caros.”