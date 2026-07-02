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Por que o craque marroquino Ismael Saibari escolheu a camisa nº 34 no Bayern de Munique
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Uma homenagem a Abdelhak Nouri
Saibari revelou que sua decisão de usar a camisa nº 34 é uma homenagem profundamente pessoal ao seu amigo íntimo, Abdelhak Nouri. O ex-meio-campista do Ajax sofreu um colapso trágico durante um amistoso contra o Werder Bremen em 2017, resultando em danos cerebrais permanentes que encerraram sua promissora carreira.
Ao explicar o peso emocional por trás dessa escolha, Saibari disse: “Ele sobreviveu, mas não consegue mais se mover sem ajuda desde então. Estou apoiando-o ao usar o número 34, que foi o último número dele.” Esse gesto ecoa uma profunda homenagem compartilhada por vários jogadores do futebol europeu, que vestiram esse número para honrar o legado de Nouri e manter viva sua memória em campo.
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Seguindo os passos do Bayern
Embora o número 34 tenha um imenso significado pessoal para Saibari, ele também possui uma história dentro dos sagrados corredores da Sabener Strasse. No passado, eram principalmente jovens talentos que vestiam a camisa número 34 no FC Bayern, muitas vezes usando-a como um trampolim antes de passarem para números mais tradicionais do time titular.
Entre outros, Sandro Wagner (2007/08), Pierre-Emile Hojbjerg (2012-16), Marco Friedl (2016-18) e, mais recentemente, Deniz Ofli (2025/26) vestiram essa camisa. Saibari, no entanto, chega como uma contratação de grande destaque, com a expectativa de entrar diretamente na escalação titular de Vincent Kompany, dando à camisa um novo nível de destaque na Bundesliga.
Grandes expectativas em relação ao jogador de 50 milhões de euros
O craque marroquino chega à Baviera em um momento de excelente forma, tendo se destacado na Copa do Mundo como o artilheiro de sua seleção no torneio de 2026. Segundo relatos, o valor fixo da transferência gira em torno de €50 milhões, o que o torna um dos investimentos mais significativos da história recente do clube.
O diretor esportivo Christoph Freund destacou o currículo do jogador, afirmando: “Ismael Saibari conquistou o título do campeonato holandês com o PSV Eindhoven três vezes consecutivas, tem experiência na Liga dos Campeões e agora está demonstrando o quanto pode ser valioso para uma equipe na Copa do Mundo, no mais alto nível. Ele é versátil, intenso e ousado em seu jogo, tem a garra que queremos ver no FC Bayern, e sua capacidade de finalização e mentalidade vão impulsionar a equipe. Os torcedores lotam o estádio para ver jogadores como ele.”
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Kompany é fundamental para a transferência para Munique
Saibari não ficou sem ofertas após seu sucesso na Eredivisie, mas a chance de trabalhar sob o comando do atual técnico do Bayern se mostrou tentadora demais para ser recusada. Após passar nos exames médicos, o atacante falou abertamente sobre sua transferência e o apelo do gigante alemão.
“Quando criança, a gente sonha em assinar contrato com um clube como o FC Bayern... É um dos maiores clubes do mundo”, disse Saibari. “O FC Bayern disputa os maiores títulos, como a Liga dos Campeões, todos os anos, e quero conquistar o máximo de troféus possível aqui. O estilo de jogo do FC Bayern combina comigo, posso jogar com meu próprio estilo de futebol aqui e vou me esforçar ao máximo todos os dias para ajudar a equipe. O técnico Vincent Kompany teve um papel fundamental na minha decisão — estou ansioso para trabalhar com ele.”