Por que o craque marroquino Ismael Saibari escolheu a camisa nº 34 no Bayern de Munique

Saibari revelou que sua decisão de usar a camisa nº 34 é uma homenagem profundamente pessoal ao seu amigo íntimo, Abdelhak Nouri. O ex-meio-campista do Ajax sofreu um colapso trágico durante um amistoso contra o Werder Bremen em 2017, resultando em danos cerebrais permanentes que encerraram sua promissora carreira.

Ao explicar o peso emocional por trás dessa escolha, Saibari disse: “Ele sobreviveu, mas não consegue mais se mover sem ajuda desde então. Estou apoiando-o ao usar o número 34, que foi o último número dele.” Esse gesto ecoa uma profunda homenagem compartilhada por vários jogadores do futebol europeu, que vestiram esse número para honrar o legado de Nouri e manter viva sua memória em campo.



