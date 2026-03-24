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Por que o craque da seleção americana Christian Pulisic não consegue marcar gols pelo AC Milan? A lenda do Rossoneri, Massimo Ambrosini, explica a sequência de 12 jogos sem marcar
Quando foi a última vez que Pulisic marcou um gol pelo AC Milan?
Pulisic teve um início positivo na temporada 2025-26, marcando seis gols em sete partidas. Ele ajudou a colocar o Milan na briga pelo título da Série A, com o time parecendo ter reencontrado seu brilho coletivo no San Siro sob o comando de Massimiliano Allegri.
Desde então, ele vem enfrentando alguns problemas com lesões, com dores musculares que se mostram difíceis de superar, e sua última baliza foi na vitória por 3 a 0 sobre o Verona, em 28 de dezembro. Pulisic conseguiu dar uma assistência para Adrien Rabiot na última partida do Milan — que resultou na vitória por 3 a 2 contra o Torino.
A esperança é que as portas se abram novamente no que diz respeito às contribuições para o gol, já que o Milan precisa que Pulisic cumpra sua parte na busca contínua pela classificação para a Liga dos Campeões. Allegri, no entanto, é acusado de não estar ajudando muito seu temível atacante americano.
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Por que Pulisic tem tido dificuldades para marcar gols? Ambrosini explica
Questionado pelo GOAL sobre o que tem dado errado para Pulisic ultimamente, o ex-meio-campista do Milan Ambrosini — falando em parceria com o BetVictor Online Casino — disse: “Acho que ele está com alguns problemas físicos no momento; essa é a primeira razão. A segunda razão é que ele não está jogando da maneira que gosta.
“O AC Milan decidiu jogar sem um atacante. Ele tem jogado com Rafael Leão, que não é um atacante. Para mim, essa é uma das razões. Ele não está em muito boa forma, antes de tudo. Mas, mesmo por razões táticas, ele precisa jogar em um time que jogue melhor do que o Milan, de forma mais ofensiva. O Milan joga muito recuado, e isso não é bom para ele no momento. Ele também perdeu algumas chances na frente do gol que normalmente não perderia.”
Com o Milan passando a escalar Pulisic mais centralmente, Ambrosini acrescentou, quando questionado sobre qual é a melhor posição de Pulisic: “Não no meio! Ele é um jogador muito inteligente. Os jogadores inteligentes encontram o espaço certo para jogar. Mas, claro, não é no meio.
“Se ele olhar para frente, deve encontrar algo, alguém com quem jogar. Rafael não é, para mim, a escolha certa. Talvez ele prefira o lado esquerdo porque é destro. Mas mesmo jogando pela direita, onde atuou pelo Borussia Dortmund e pelo Chelsea, é um bom lugar para ele.”
Será que Pulisic, estrela da seleção masculina dos EUA, está entre os cinco melhores jogadores da Série A?
Pulisic rapidamente conquistou o coração dos milanistas após sua chegada de Stamford Bridge em 2023. Ele vem registrando recordes pessoais na Itália, tendo aumentado seu número de gols de 15 para 17 ao longo de duas temporadas produtivas.
Ele é — com a namorada, a jogadora profissional de golfe Alexa Melton, sempre por perto para oferecer apoio — um dos favoritos da torcida no San Siro. Com vários companheiros de equipe enfrentando dificuldades para manter a regularidade, Pulisic é considerado um dos melhores da elite da Série A.
Questionado se ele, quando está no auge de suas habilidades, é um dos cinco melhores jogadores da divisão, Ambrosini — que conquistou quatro títulos da Série A e duas Ligas dos Campeões com o Milan — disse: “Na Série A, não temos muitos grandes jogadores. Mas temos Kenan Yildiz, temos Lautaro Martinez. Temos, é claro, o Rafael. Mas ele [Pulisic] é um dos melhores.”
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A corrida pela Liga dos Campeões e a fase final da Copa do Mundo: Pulisic em busca de inspiração
Nesta contagem regressiva para a Copa do Mundo em casa com a seleção americana neste verão, cabe a Pulisic provar que merece as grandes expectativas que continuam sendo depositadas nele. Ele já passou, em algumas ocasiões, nove partidas sem marcar gols durante sua passagem pelo Milan.
Ele sempre recuperou a forma quando livre de lesões, e a expectativa é que o esforçado jogador de 27 anos volte a marcar em breve — com Allegri possivelmente colocando-o de volta em uma posição mais natural assim que o elenco estiver completo no setor ofensivo.