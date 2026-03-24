Por que o craque da seleção americana Christian Pulisic não consegue marcar gols pelo AC Milan? A lenda do Rossoneri, Massimo Ambrosini, explica a sequência de 12 jogos sem marcar

Questionado pelo GOAL sobre o que tem dado errado para Pulisic ultimamente, o ex-meio-campista do Milan Ambrosini — falando em parceria com o BetVictor Online Casino — disse: “Acho que ele está com alguns problemas físicos no momento; essa é a primeira razão. A segunda razão é que ele não está jogando da maneira que gosta.

“O AC Milan decidiu jogar sem um atacante. Ele tem jogado com Rafael Leão, que não é um atacante. Para mim, essa é uma das razões. Ele não está em muito boa forma, antes de tudo. Mas, mesmo por razões táticas, ele precisa jogar em um time que jogue melhor do que o Milan, de forma mais ofensiva. O Milan joga muito recuado, e isso não é bom para ele no momento. Ele também perdeu algumas chances na frente do gol que normalmente não perderia.”

Com o Milan passando a escalar Pulisic mais centralmente, Ambrosini acrescentou, quando questionado sobre qual é a melhor posição de Pulisic: “Não no meio! Ele é um jogador muito inteligente. Os jogadores inteligentes encontram o espaço certo para jogar. Mas, claro, não é no meio.

“Se ele olhar para frente, deve encontrar algo, alguém com quem jogar. Rafael não é, para mim, a escolha certa. Talvez ele prefira o lado esquerdo porque é destro. Mas mesmo jogando pela direita, onde atuou pelo Borussia Dortmund e pelo Chelsea, é um bom lugar para ele.”