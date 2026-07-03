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Por que o confronto entre Rayan Cherki e Didier Deschamps “não é um drama”, segundo explica o ex-jogador da seleção francesa sobre a frustração do enigmático meia do Manchester City na Copa do Mundo
Cherki fica atrás de Mbappé, Dembélé, Olise e Barcola na convocação da França
Apesar de ter tido uma impressionante temporada de estreia no Etihad Stadium sob o comando do exigente técnico Pep Guardiola — com as conquistas da FA Cup e da Carabao Cup sendo comemoradas enquanto se tornava um dos favoritos da torcida —, Cherki enfrenta forte concorrência por uma vaga na seleção.
A França é abençoada com uma abundância de talentos no setor ofensivo, tendo o “Galáctico” do Real Madrid, Kylian Mbappé, liderando o ataque como capitão. Ele conta com o apoio competente do “rei das assistências” do Bayern de Munique, Michael Olise, do vencedor da Bola de Ouro, Ousmane Dembélé, e do ponta do Paris Saint-Germain, Bradley Barcola.
Cherki participou de todas as quatro partidas da França na Copa do Mundo até agora, mas somou apenas 55 minutos em campo — já que começou todos os jogos no banco. Ele só entrou em campo aos 85 minutos da vitória por 3 a 0 sobre a Suécia nas oitavas de final.
Cherki pareceu ignorar Deschamps após a vitória sobre a Suécia
Após o término da partida, Deschamps entrou em campo para parabenizar seus jogadores. Cherki foi flagrado pelas câmeras fazendo de tudo para evitar interagir com o técnico, limitando-se a um toque de mãos sem entusiasmo — o máximo que conseguiu fazer — enquanto acenava para a torcida e se abaixava para ajeitar as meias.
Têm surgido questionamentos sobre se está tudo bem no elenco francês — já que os Bleus passaram por um motim em suas fileiras em 2010, quando Nicolas Anelka foi mandado de volta para casa por Raymond Domenech e os jogadores se revoltaram. Saha insiste que não há tais preocupações em 2026.
Motim em 2010: a França enfrentará mais distúrbios na Copa do Mundo?
O ex-atacante — que disputou 20 partidas pela seleção de seu país e falou por cortesia do Freebets.com, o site que reúne os melhores sites de apostas — comentou ao GOAL sobre o debate entre Cherki e Deschamps: “Acho que isso não é drama. Acho que faz parte da comunicação, da linguagem corporal. Não estou dizendo que seja totalmente normal. Ele precisa lidar com isso e talvez fazer isso a portas fechadas, mas acho que é saudável. Desculpe. Acho que é saudável.
“Já passei por isso e sou um bom rapaz, sempre fui muito profissional, mas é extremamente difícil. É um mês e meio, sabe, naquele estágio em que você está acostumado a jogar praticamente todas as partidas. Você é jovem. Quer se destacar. Você vê outros jogadores se saindo muito bem. É extremamente difícil se conter, porque você é um jogador muito motivado. Você quer estar em campo, entreter o público, porque acha que é capaz. E isso talvez transpareça de maneira errada para o técnico.
“Mas, se for esse o caso — já que não sabemos —, acho que é só uma questão de Deschamps dizer: ‘olha, eu entendo a sua posição, entendo que é difícil, mas estamos aqui como um grupo’. Ele vai entender, vai aprender e pronto. Mas isso não é nada grave, porque essas coisas podem acontecer.
“Na verdade, eu agi da maneira errada. Eu queria entrar em campo e, como não tinha tido muitos minutos, achava que poderia ter jogado mais toda vez que entrava; estava tão empolgado que acabei levando cartões e não joguei. Então, isso faz parte da emoção individual e de como a gente se comunica.
“Não é fácil. É uma Copa do Mundo. Não é um jogo normal que você vai disputar na próxima semana. É a Copa do Mundo e acontece a cada quatro anos. Então, é totalmente normal. Não o culpo da maneira como talvez as pessoas tentem criar um debate. Acho que, se alguém estiver nessa posição, com essa qualidade e essa confiança, garanto a vocês: é extremamente difícil conter isso.”
- AFP
Cherki ainda tem um papel a desempenhar na busca da França pela glória mundial
A frustração de Cherki é compreensível, já que ele vem recebendo muitos elogios — com sua capacidade de criar momentos mágicos, o que lhe rendeu comparações com o maior jogador francês de todos os tempos, Zinedine Zidane — e ele claramente sente que deveria estar brilhando nos maiores palcos do esporte.
Deschamps, no entanto, não pode colocar todos em campo ao mesmo tempo, e é preciso paciência entre um elenco repleto de estrelas. A hora de Cherki chegará, agora e no futuro, já que ele tem apenas 22 anos e precisa aprender a colocar a ambição coletiva acima de seus objetivos pessoais.
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