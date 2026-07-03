Por que o confronto entre Rayan Cherki e Didier Deschamps “não é um drama”, segundo explica o ex-jogador da seleção francesa sobre a frustração do enigmático meia do Manchester City na Copa do Mundo

O ex-atacante — que disputou 20 partidas pela seleção de seu país e falou por cortesia do Freebets.com, o site que reúne os melhores sites de apostas — comentou ao GOAL sobre o debate entre Cherki e Deschamps: “Acho que isso não é drama. Acho que faz parte da comunicação, da linguagem corporal. Não estou dizendo que seja totalmente normal. Ele precisa lidar com isso e talvez fazer isso a portas fechadas, mas acho que é saudável. Desculpe. Acho que é saudável.

“Já passei por isso e sou um bom rapaz, sempre fui muito profissional, mas é extremamente difícil. É um mês e meio, sabe, naquele estágio em que você está acostumado a jogar praticamente todas as partidas. Você é jovem. Quer se destacar. Você vê outros jogadores se saindo muito bem. É extremamente difícil se conter, porque você é um jogador muito motivado. Você quer estar em campo, entreter o público, porque acha que é capaz. E isso talvez transpareça de maneira errada para o técnico.

“Mas, se for esse o caso — já que não sabemos —, acho que é só uma questão de Deschamps dizer: ‘olha, eu entendo a sua posição, entendo que é difícil, mas estamos aqui como um grupo’. Ele vai entender, vai aprender e pronto. Mas isso não é nada grave, porque essas coisas podem acontecer.

“Na verdade, eu agi da maneira errada. Eu queria entrar em campo e, como não tinha tido muitos minutos, achava que poderia ter jogado mais toda vez que entrava; estava tão empolgado que acabei levando cartões e não joguei. Então, isso faz parte da emoção individual e de como a gente se comunica.

“Não é fácil. É uma Copa do Mundo. Não é um jogo normal que você vai disputar na próxima semana. É a Copa do Mundo e acontece a cada quatro anos. Então, é totalmente normal. Não o culpo da maneira como talvez as pessoas tentem criar um debate. Acho que, se alguém estiver nessa posição, com essa qualidade e essa confiança, garanto a vocês: é extremamente difícil conter isso.”