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Karim Coulibaly NXGNGOAL
Rian Rosendaal

Traduzido por

Por que o Chelsea, o Manchester United e o PSG estão tão entusiasmados com a sensação adolescente alemã

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Especiais e Opinião

Defensores de ponta canhotos são extremamente raros. E essa é provavelmente a razão pela qual o jovem Coulibaly tem despertado tanto interesse nesta temporada. Ele tem demonstrado uma calma, habilidade com a bola e visão de jogo que contradizem sua pouca idade, apesar de o Werder Bremen ter estado envolvido em uma acirrada luta contra o rebaixamento durante toda a temporada.

Chelsea, Manchester United e Paris Saint-Germain estão no topo da longa lista de clubes associados a uma possível transferência do zagueiro, ainda que de forma bastante vaga. Mas há inúmeras outras opções mais realistas que, segundo consta, estão na disputa agora que a temporada entra em suas últimas semanas.

A seguir, o Voetbalzone traz tudo o que você precisa saber sobre um jogador que, no próximo verão, pode muito bem ser um dos mais cobiçados do mercado de transferências.

  • Karim CoulibalyGetty

    O início

    Coulibaly, de origem marfinense, nasceu em maio de 2007 na cidade de Oldenburg, no norte da Alemanha, não muito longe de Bremen. Ele deu seus primeiros passos rumo à carreira profissional em 2016 no clube Barmbek-Uhlenhorst, sediado em Hamburgo, passando dois anos depois para a base do HSV.

    Ele passou seis anos na base do HSV e foi claramente identificado como um grande talento na defesa. Aos dezesseis anos, já jogava na equipe sub-19, onde enfrentava garotos muito mais velhos do que ele.

    Coulibaly já havia construído uma reputação promissora quando, em 2024, voltou para mais perto de casa e, após o término de seu contrato em Hamburgo, transferiu-se para o Werder Bremen, o arquirrival no Nordderby. Tudo isso apesar do interesse de toda a Europa e da determinação do HSV em mantê-lo.

    “Ele é forte fisicamente, incrivelmente rápido e versátil no centro da defesa e como volante”, disse Bjorn Schierenbeck, diretor da base do Werder, na chegada de Coulibaly. Naquela época, ele já era também jogador da seleção alemã sub-17.

    • Publicidade
  • Karim Coulibaly Werder Bremen 2025-26Getty

    Grande avanço

    O desempenho de Coulibaly na temporada 2023/24 provavelmente contribuiu de forma significativa para esse grande interesse, já que ele dividiu seu tempo entre as categorias Sub-17 e Sub-19, atuando como capitão do HSV Sub-17. Em agosto de 2023, atuando como meio-campista defensivo, ele marcou um notável hat-trick contra o Viktoria Berlin, o que acabou sendo o pontapé inicial para uma ascensão meteórica ao longo da temporada.

    Embora tenha precisado de paciência para ter sua chance no Werder, Coulibaly tornou-se uma figura central da equipe Sub-19 na temporada 2024/25. Ele ajudou a equipe a conquistar a DFB-Pokal para times juvenis no dia de seu aniversário de 18 anos, após ter marcado um gol na semifinal. Graças ao seu desempenho, ele passou a treinar com o time principal e, em março de 2025, o jovem talento foi incluído na lista de convocados para a partida da Bundesliga contra o VfL Wolfsburg, embora não tenha saído do banco.

    Coulibaly, no entanto, não precisou esperar muito para ter sua chance na equipe principal. Depois de assinar seu primeiro contrato profissional com o Werder no verão e impressionar durante a pré-temporada, ele fez sua estreia como reserva na partida de estreia, uma derrota por goleada para o Eintracht Frankfurt. Uma onda de lesões na defesa abriu as portas para ele e, na partida seguinte contra o Bayer Leverkusen, ele foi titular desde o início. Ele marcou um gol dramático de empate aos 94 minutos, quando aproveitou um rebote na trave para mandar a bola para o fundo da rede, um momento inesquecível.

  • Karim Coulibaly Werder Bremen 2025Getty Images

    E agora?

    Desde então, Coulibaly não olhou mais para trás. Graças à sua calma e habilidade com a bola, ele se consolidou como titular no Die Grun-Weissen e, na temporada 2025/2026, só perdeu jogos da Bundesliga por suspensões ou lesões. No cenário internacional, o zagueiro central fez sua estreia pela seleção alemã Sub-21.

    No entanto, nem tudo correu sobre rodas, pois o Werder escapou por pouco do rebaixamento após uma dolorosa sequência de três meses sem vitórias, que se estendeu de novembro a fevereiro e resultou na saída do técnico Horst Steffen. No meio desse período difícil, Coulibaly recebeu dois cartões amarelos durante a dura derrota para o VfB Stuttgart e teve que ficar um mês afastado dos gramados devido a uma lesão no tendão da coxa.

    Apesar disso, ele impressionou como um jogador sempre presente na defesa. E ele estava em forma a tempo de ajudar sua equipe a recuperar o ritmo em um momento crucial da temporada sob o comando do sucessor de Steffen, Daniel Thioune. O Werder está agora seis pontos à frente do Wolfsburg, que luta contra o rebaixamento direto ao lado do Heidenheim e do St. Pauli.

  • SV Werder Bremen v Sport-Club Freiburg - BundesligaGetty Images Sport

    Pontos fortes

    Coulibaly parece ter, sem dúvida, o potencial para se tornar um zagueiro de ponta moderno. Já se falou muito sobre sua calma, o que faz com que ele se sinta muito à vontade na construção de jogadas a partir da defesa, seja dando passes curtos ou varrendo o campo para encontrar um companheiro com um passe forte e longo com o pé esquerdo. E, quando não há nenhuma opção disponível, ele ousa levar a bola para frente sozinho.

    Graças à sua altura de 1,90 metro, ele consegue dominar os duelos aéreos, e também se sai muito bem no chão. Coulibaly já venceu nada menos que 173 desarmes na Bundesliga nesta temporada, usando suas pernas longas para criar alcance extra quando entra na disputa pelo chão. Graças à sua visão de jogo, Coulibaly também costuma estar no lugar certo para bloquear bolas. Apesar da altura, ele não é lento: na temporada 2025/26, atingiu uma velocidade máxima de nada menos que 33 km/h.

    “Temos muita confiança no Karim”, disse o ex-técnico do Werder, Steffen, antes da estreia completa do jovem. “Ele é bom em situações de um contra um e tem uma altura considerável. Sua construção de jogadas também é excelente. Ele já é muito controlado para sua pouca idade. Karim não se deixou abalar durante a pré-temporada e sempre encontrou soluções.”

    Embora tenha jogado apenas como zagueiro central nesta temporada, Coulibaly também é versátil o suficiente para atuar no meio-campo, se necessário, já que suas habilidades se adaptam igualmente bem à posição de número 6.

  • SV Werder Bremen v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport

    Pontos a melhorar

    Talvez não seja tão surpreendente que Coulibaly, aos 18 anos, ainda não esteja totalmente maduro. E há muito trabalho a ser feito para garantir que ele concretize seu evidente potencial. Como figura de proa do estilo defensivo moderno e ousado, que combina passes e jogo ofensivo, ele cometeu alguns erros notáveis nesta temporada.

    O zagueiro central deu um passe errado durante sua estreia contra o Leverkusen, o que acabou levando Patrik Schick a marcar o primeiro gol. Além disso, Coulibaly perdeu recentemente, no Nordderby, um duelo crucial na linha do meio-campo contra seu ex-clube, o HSV, o que resultou no gol de empate de Robert Glatzel. Thioune defendeu seu pupilo após esse último incidente e disse: “Ele recebeu pouco apoio. Estamos falando de um jogador de 18 anos que ainda está aprendendo, contra um veterano de 30 anos que sabe exatamente como se comportar.”

    Coulibaly também já foi ultrapassado várias vezes em sua temporada de estreia na equipe principal, enquanto seu cartão vermelho contra o Stuttgart, em dezembro, demonstra que ele inevitavelmente ainda carece de um pouco de maturidade e experiência. No entanto, tudo isso será considerado normal para um jogador que, de resto, tem demonstrado consistentemente que tem potencial para estar entre os melhores.

  • Gabriel Magalhaes Arsenal 2025-26Getty

    O novo Gabriel Magalhães?

    Como um promissor zagueiro central canhoto, a ascensão do zagueiro do Arsenal, Gabriel Magalhães, será sem dúvida uma fonte de inspiração para Coulibaly. Gabriel, talvez o melhor zagueiro central canhoto do mundo, se destaca nos aspectos mais puros de sua função, complementados por garra e agressividade. Ele domina tanto nos duelos aéreos quanto nos duelos terrestres e se entrega totalmente em bloqueios e intervenções defensivas. É claro que ele também tem um excelente desempenho na construção de jogadas a partir da defesa.

    É claro que Coulibaly ainda tem um longo caminho a percorrer para chegar perto do nível do brasileiro. Mas, dadas as suas habilidades, esse deve ser o parâmetro. No rumo atual, nada indica que o jovem alemão não possa se tornar um zagueiro de ponta comparável.

  • SV Werder Bremen v 1. FSV Mainz 05 - BundesligaGetty Images Sport

    O futuro

    Agora que a temporada está chegando ao fim e a permanência na Bundesliga está praticamente garantida, a atenção dentro do Weserstadion, do Werder, se concentrará no futuro de Coulibaly. De fato, é bem possível que o clube queira lucrar com esse grande talento ao final de sua temporada de destaque.

    De acordo com notícias na Alemanha, vários clubes europeus de renome acompanharam de perto o desempenho do zagueiro central durante a temporada 2025/26 por meio de suas redes de olheiros. Além disso, o Werder e Coulibaly já conversaram sobre uma transferência no verão.

    Em uma recente declaração sobre o futuro de Coulibaly, Peter Niemeyer, diretor esportivo do Werder, disse de forma reveladora à revista Kicker: “Estamos cientes de que há movimentação nessa questão. Mas, no momento, não há indícios sobre quais poderiam ser os próximos passos ou se isso já acontecerá no verão. É claro, naturalmente, que um jogador com esse perfil atrai grande interesse e muita atenção.”

    Chelsea, Manchester United, PSG, Newcastle United, Napoli e Olympique de Marselha estão entre os clubes que teriam interesse no jovem, cujo contrato ainda tem validade de três anos. Isso coloca o Werder em uma posição de força nas negociações e, segundo relatos, o clube poderia chegar a pedir nada menos que 50 milhões de euros pelo talentoso zagueiro, o que significaria uma venda recorde. Coulibaly é, sem dúvida, alguém a ser observado neste verão.