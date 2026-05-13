Por que o Chelsea, o Manchester United e o PSG estão tão entusiasmados com a sensação adolescente alemã

Defensores de ponta canhotos são extremamente raros. E essa é provavelmente a razão pela qual o jovem Coulibaly tem despertado tanto interesse nesta temporada. Ele tem demonstrado uma calma, habilidade com a bola e visão de jogo que contradizem sua pouca idade, apesar de o Werder Bremen ter estado envolvido em uma acirrada luta contra o rebaixamento durante toda a temporada.

Chelsea, Manchester United e Paris Saint-Germain estão no topo da longa lista de clubes associados a uma possível transferência do zagueiro, ainda que de forma bastante vaga. Mas há inúmeras outras opções mais realistas que, segundo consta, estão na disputa agora que a temporada entra em suas últimas semanas.

A seguir, o Voetbalzone traz tudo o que você precisa saber sobre um jogador que, no próximo verão, pode muito bem ser um dos mais cobiçados do mercado de transferências.