Nas últimas horas, houve uma mudança no comando técnico da Série B: o Cesena demitiu Michele Mignani e, para surpresa geral, decidiu confiar a equipe a Ashley Cole. O ex-lateral esquerdo inglês, que já atuou na Itália como jogador da Roma, faz sua estreia no comando de um time principal após ter treinado a equipe sub-15 do Chelsea e ter trabalhado na comissão técnica da seleção sub-21 inglesa e do Everton quando Frank Lampard era o técnico (os dois foram companheiros de equipe na época do Chelsea). Cole havia se aposentado do futebol na temporada de 2019, encerrando a carreira no Derby County após mais de 700 partidas pelo Crystal Palace, Arsenal, Chelsea, Roma e Los Angeles Galaxy.
Por que o Cesena escolheu Ashley Cole: a carreira, os motivos e a estreia na Série B
POR QUE O CESENA ESCOLHEU ASHLEY COLE
A decisão do Cesena de apostar em Ashley Cole está ligada à vontade da diretoria americana de internacionalizar cada vez mais o clube (liderado pelo californiano Mike Melby), apostando em um técnico que, apesar de nunca ter comandado uma equipe principal, possui uma longa experiência internacional como jogador e já trabalhou em equipes técnicas de renome. Cole assinou um contrato até junho de 2026 com opção de renovação; em sua comissão técnica estará também Jack Mesure, com quem o inglês trabalhou em experiências anteriores no Chelsea, na seleção sub-21 e no Everton.
A ESTREIA DE COLE PELO CESENA
A estreia de Ashley Cole no comando do Cesena está marcada para terça-feira, 17 de março, dia em que os bianconeri jogarão fora de casa contra o Mantova na rodada intermediária da Série B, 31ª jornada do campeonato. Mignani deixou o time na oitava posição — a última que dá direito à classificação para os playoffs — com 40 pontos; a oito rodadas do fim da temporada, os bianconeri estão com +2 sobre o Sudtirol. Para o ex-técnico, o último empate em casa contra o Frosinone foi decisivo, pois representou a sétima partida sem vitória: durante esse período, o Cesena somou três empates e quatro derrotas.