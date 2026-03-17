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Leonard Prescott IMAGO / Passion2Press
Francesco Guerrieri

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Por que o Bayern de Munique pode escalar o quinto goleiro contra a Atalanta na Liga dos Campeões: Prescott, de 16 anos, está se preparando; pode ser um recorde

Para surpresa de todos, Kompany pode escalar um jogador de 16 anos como goleiro na partida contra a equipe de Palladino; isso seria um recorde absoluto

O Bayern de Munique faz a contagem dos goleiros, Kompany dá uma olhada e... não encontra ninguém. O time alemão não tem jogadores disponíveis para essa posição na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra a Atalanta, marcada para quarta-feira, 18 de março. Eles venceram a partida de ida por 6 a 1 em Bergamo e já estão praticamente classificados para as quartas, mas alguém precisa estar no gol. Com os quatro primeiros indisponíveis por diversos motivos, ao percorrer a lista, o primeiro goleiro disponível para a partida é Leonard Prescott, nascido em 2009 e titular do Sub-19 do Bayern após a lesão de Leon Klanac.

  • OS QUATRO GOLEIROS INDISPONÍVEIS

    Surpreendentemente, aos 16 anos, ele pode estrear na Liga dos Campeões, depois de já ter sido convocado para a partida de ida (além do último jogo da Bundesliga contra o Leverkusen). Sua convocação, como já foi dito, está relacionada à indisponibilidade dos quatro goleiros titulares. Vamos lá: Manuel Neuer está fora devido a uma lesão na panturrilha; seu vice, Jonas Urbig, está se recuperando de uma concussão sofrida na partida em Bergamo há uma semana (não está descartado que ele possa se recuperar). Depois, há o terceiro goleiro da equipe principal, Sven Ulreich, definitivamente fora por uma lesão muscular nos adutores da coxa direita, e aquele que, em teoria, seria o titular da equipe juvenil, Leon Klanac, fora desde dezembro passado devido a uma grave lesão na coxa.

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  • O RECORDE E A AUTORIZAÇÃO ESPECIAL

    Se Prescott entrar em campo, ele se tornará o goleiro mais jovem da história da Liga dos Campeões, superando o recorde de Maarten Vandevoordt, que em 2019 estreou pelo Genk aos 17 anos em uma partida contra o Napoli (o recorde absoluto, que continuaria sendo o mesmo, é de Max Dowman, do Arsenal). A curiosidade, porém, é outra: caso o jogo se prolongue para além das 23h (talvez com prorrogação ou pênaltis), de acordo com a lei alemã de proteção aos menores, como o goleiro do Bayern ainda tem 16 anos, para que ele possa continuar jogando após esse horário, o clube precisará obter uma autorização especial.

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