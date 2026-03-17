Por que o Bayern de Munique pode escalar o quinto goleiro contra a Atalanta na Liga dos Campeões: Prescott, de 16 anos, está se preparando; pode ser um recorde

Surpreendentemente, aos 16 anos, ele pode estrear na Liga dos Campeões, depois de já ter sido convocado para a partida de ida (além do último jogo da Bundesliga contra o Leverkusen). Sua convocação, como já foi dito, está relacionada à indisponibilidade dos quatro goleiros titulares. Vamos lá: Manuel Neuer está fora devido a uma lesão na panturrilha; seu vice, Jonas Urbig, está se recuperando de uma concussão sofrida na partida em Bergamo há uma semana (não está descartado que ele possa se recuperar). Depois, há o terceiro goleiro da equipe principal, Sven Ulreich, definitivamente fora por uma lesão muscular nos adutores da coxa direita, e aquele que, em teoria, seria o titular da equipe juvenil, Leon Klanac, fora desde dezembro passado devido a uma grave lesão na coxa.