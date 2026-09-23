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Por que o Barcelona será forçado a deixar o Camp Nou novamente na próxima temporada após financiamento de € 510 milhões ser aprovado
Blaugrana é forçado a uma mudança temporária
O Barcelona terá de deixar temporariamente o Camp Nou novamente na próxima temporada após a aprovação de um novo pacote de financiamento de € 510 milhões (£ 438 milhões/US$ 584 milhões) para instalar a cobertura do estádio. O tesoureiro do clube, Ferran Olive, confirmou que o time principal retornará ao Estádio Olímpico de Montjuic enquanto o intenso trabalho de construção acontece. Dirigentes do clube projetam que o Barcelona não fará seu retorno permanente ao seu estádio icônico até janeiro de 2028.
- CordonPress
Conselho confirma pacote de financiamento escalonado
Atrasos repetidos na construção forçaram a diretoria a tomar medidas financeiras decisivas para manter a ambiciosa reforma do Espai Barca no caminho certo. Durante uma votação decisiva no fim de semana, os sócios do clube ratificaram oficialmente o novo pacote de financiamento para compensar o impacto financeiro crescente causado pelos contratempos do projeto. O Barcelona esclareceu que a injeção de capital era necessária para "cobrir o impacto econômico causado por atrasos na execução do projeto."
A escalada dos custos eleva a despesa total
Dirigentes do clube detalharam como o capital suplementar será estruturado para finalizar a infraestrutura essencial do estádio e a modernização tecnológica. Ao detalhar o mecanismo em várias etapas em um comunicado oficial, o Barcelona anunciou: "A operação está estruturada em dois componentes."
Ao explicar a divisão financeira e os instrumentos de mercado correspondentes, o clube afirmou: "A primeira tranche consiste em €300 milhões, que permitirão a conclusão do Camp Nou, um projeto cujo escopo foi significativamente ampliado em comparação com os planos originais, com a incorporação de novas instalações, serviços e soluções tecnológicas. O segundo componente consiste em €210 milhões, a serem obtidos por meio de duas emissões de Media Notes de €105 milhões cada. A primeira foi emitida em julho de 2026, enquanto a segunda está prevista para outubro ou novembro de 2026."
Esta mais recente rodada de empréstimos eleva o custo total projetado da ambiciosa reforma do estádio para quase €2 bilhões (£1,7 bilhão/US$ 2,3 bilhões).
- Box to Box Pictures
Arena modernizada aguarda a grande final
A capacidade atual em dias de jogo é de 62 mil, embora esse número aumente para 75 mil nesta temporada com a reabertura progressiva do terceiro anel. O Barcelona receberá 95 mil espectadores de volta em janeiro de 2028, antes de a capacidade atingir o pico de 105 mil na temporada 2028-29. O projeto concluído mostrará imediatamente sua grandiosidade ao mundo, já tendo sido escolhido pela Uefa para sediar a final da Liga dos Campeões de 2029.
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