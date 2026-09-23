Dirigentes do clube detalharam como o capital suplementar será estruturado para finalizar a infraestrutura essencial do estádio e a modernização tecnológica. Ao detalhar o mecanismo em várias etapas em um comunicado oficial, o Barcelona anunciou: "A operação está estruturada em dois componentes."

Ao explicar a divisão financeira e os instrumentos de mercado correspondentes, o clube afirmou: "A primeira tranche consiste em €300 milhões, que permitirão a conclusão do Camp Nou, um projeto cujo escopo foi significativamente ampliado em comparação com os planos originais, com a incorporação de novas instalações, serviços e soluções tecnológicas. O segundo componente consiste em €210 milhões, a serem obtidos por meio de duas emissões de Media Notes de €105 milhões cada. A primeira foi emitida em julho de 2026, enquanto a segunda está prevista para outubro ou novembro de 2026."

Esta mais recente rodada de empréstimos eleva o custo total projetado da ambiciosa reforma do estádio para quase €2 bilhões (£1,7 bilhão/US$ 2,3 bilhões).