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Adhe Makayasa
Traduzido por

Por que o Barcelona será forçado a deixar o Camp Nou novamente na próxima temporada após financiamento de € 510 milhões ser aprovado

Barcelona
La Liga

O Barcelona deve deixar temporariamente o Camp Nou mais uma vez na próxima temporada, depois que os sócios do clube aprovaram oficialmente um novo e enorme pacote de financiamento. O gigante catalão terá de voltar ao Estádio Olímpico de Montjuïc enquanto instalações complexas da cobertura forem realizadas, adiando seu retorno definitivo para casa até janeiro de 2028, de acordo com os planos revisados de reforma.

  • Blaugrana é forçado a uma mudança temporária

    O Barcelona terá de deixar temporariamente o Camp Nou novamente na próxima temporada após a aprovação de um novo pacote de financiamento de € 510 milhões (£ 438 milhões/US$ 584 milhões) para instalar a cobertura do estádio. O tesoureiro do clube, Ferran Olive, confirmou que o time principal retornará ao Estádio Olímpico de Montjuic enquanto o intenso trabalho de construção acontece. Dirigentes do clube projetam que o Barcelona não fará seu retorno permanente ao seu estádio icônico até janeiro de 2028.

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  • imago-sport-1083402648.jpgCordonPress

    Conselho confirma pacote de financiamento escalonado

    Atrasos repetidos na construção forçaram a diretoria a tomar medidas financeiras decisivas para manter a ambiciosa reforma do Espai Barca no caminho certo. Durante uma votação decisiva no fim de semana, os sócios do clube ratificaram oficialmente o novo pacote de financiamento para compensar o impacto financeiro crescente causado pelos contratempos do projeto. O Barcelona esclareceu que a injeção de capital era necessária para "cobrir o impacto econômico causado por atrasos na execução do projeto."

  • A escalada dos custos eleva a despesa total

    Dirigentes do clube detalharam como o capital suplementar será estruturado para finalizar a infraestrutura essencial do estádio e a modernização tecnológica. Ao detalhar o mecanismo em várias etapas em um comunicado oficial, o Barcelona anunciou: "A operação está estruturada em dois componentes."

    Ao explicar a divisão financeira e os instrumentos de mercado correspondentes, o clube afirmou: "A primeira tranche consiste em €300 milhões, que permitirão a conclusão do Camp Nou, um projeto cujo escopo foi significativamente ampliado em comparação com os planos originais, com a incorporação de novas instalações, serviços e soluções tecnológicas. O segundo componente consiste em €210 milhões, a serem obtidos por meio de duas emissões de Media Notes de €105 milhões cada. A primeira foi emitida em julho de 2026, enquanto a segunda está prevista para outubro ou novembro de 2026."

    Esta mais recente rodada de empréstimos eleva o custo total projetado da ambiciosa reforma do estádio para quase €2 bilhões (£1,7 bilhão/US$ 2,3 bilhões).

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  • imago-sport-1082693586.jpgBox to Box Pictures

    Arena modernizada aguarda a grande final

    A capacidade atual em dias de jogo é de 62 mil, embora esse número aumente para 75 mil nesta temporada com a reabertura progressiva do terceiro anel. O Barcelona receberá 95 mil espectadores de volta em janeiro de 2028, antes de a capacidade atingir o pico de 105 mil na temporada 2028-29. O projeto concluído mostrará imediatamente sua grandiosidade ao mundo, já tendo sido escolhido pela Uefa para sediar a final da Liga dos Campeões de 2029.

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