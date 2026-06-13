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Por que o Barcelona não pode impedir que a Espanha assuma o “risco” de convocar Lamine Yamal, já que o jovem prodígio foi declarado apto para a Copa do Mundo de 2026 após se recuperar de uma lesão no tendão da coxa
De la Fuente confirma que Yamal está disponível
O técnico da Espanha, De la Fuente, acalmou as preocupações quanto à condição física de Yamal antes da primeira partida da La Roja na Copa do Mundo de 2026, contra Cabo Verde. O ponta do Barcelona vem se recuperando de uma lesão no tendão da coxa que o deixou fora dos gramados por várias semanas no clube. Seu estado físico havia gerado preocupações quanto à sua carga de trabalho, especialmente com um grande torneio internacional prestes a começar.
No entanto, De la Fuente revelou que o jogador de 18 anos está em condições de jogar. Embora Yamal ainda não esteja pronto para disputar uma partida completa, ele continua firmemente nos planos da Espanha para a estreia no torneio.
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O técnico da Espanha explica a situação física dos jogadores
Em declarações à imprensa em Chattanooga, De la Fuente descreveu o estado atual de Yamal e sugeriu que a decisão final seria tomada mais perto do início da partida. O técnico da Espanha também rejeitou as especulações de que escalar o jovem representaria um risco desnecessário, dada sua lesão recente.
"Ele está em condições de participar na segunda-feira", admitiu De la Fuente. "Vamos avaliar as circunstâncias. Você tem uma ideia e o jogo leva a outra coisa. Lamine está pronto para jogar, mas não para jogar os 90 minutos.
"O futebol é uma atividade de risco. Em três minutos ou em 90 minutos você pode se lesionar, pois sempre há risco. Pensamos na saúde dos jogadores, mas temos que levar em conta que, em uma Copa do Mundo, a primeira partida pode ser decisiva. Vamos avaliar como ele está."
A falta de controle do Barcelona
Embora os clubes frequentemente tentem influenciar o tempo de jogo de seus principais jogadores durante as pausas para os jogos internacionais, a Copa do Mundo funciona sob dinâmicas diferentes. O Barcelona e a RFEF mantêm um diálogo, mas a decisão final permanece firmemente nas mãos da comissão técnica da seleção nacional, deixando Hansi Flick e a diretoria do Barça com pouco poder de intervenção.
De la Fuente insistiu que as linhas de comunicação permanecem abertas, mas afirmou sua autoridade final sobre a seleção do elenco para o confronto de segunda-feira.
“A comunicação com o Barça é fantástica, há uma colaboração extraordinária. Há contato constante com o Barça, mas sou eu quem tomará a decisão. Vou avaliar se ele deve jogar ou não”, acrescentou.
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Gerenciando cuidadosamente as atas da Yamal
Como afirmou De la Fuente, é improvável que Yamal jogue uma partida inteira contra Cabo Verde. A Espanha poderia, em vez disso, colocá-lo em campo a partir do banco, permitindo que ele cause impacto ao mesmo tempo em que limita a exigência física sobre o tendão da coxa, que ainda está em recuperação.
Para a Espanha, o retorno de um de seus jogadores ofensivos mais influentes é um impulso significativo no início do torneio. O Blaugrana, por sua vez, acompanhará de perto enquanto o jovem dá seus primeiros passos de volta à ação competitiva no maior palco do futebol.