Por que o Barcelona não pode impedir que a Espanha assuma o “risco” de convocar Lamine Yamal, já que o jovem prodígio foi declarado apto para a Copa do Mundo de 2026 após se recuperar de uma lesão no tendão da coxa

Em declarações à imprensa em Chattanooga, De la Fuente descreveu o estado atual de Yamal e sugeriu que a decisão final seria tomada mais perto do início da partida. O técnico da Espanha também rejeitou as especulações de que escalar o jovem representaria um risco desnecessário, dada sua lesão recente.

"Ele está em condições de participar na segunda-feira", admitiu De la Fuente. "Vamos avaliar as circunstâncias. Você tem uma ideia e o jogo leva a outra coisa. Lamine está pronto para jogar, mas não para jogar os 90 minutos.

"O futebol é uma atividade de risco. Em três minutos ou em 90 minutos você pode se lesionar, pois sempre há risco. Pensamos na saúde dos jogadores, mas temos que levar em conta que, em uma Copa do Mundo, a primeira partida pode ser decisiva. Vamos avaliar como ele está."