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Por que o Barcelona está “preocupado com Lamine Yamal”, enquanto o jovem prodígio se prepara para tentar conquistar a glória na Copa do Mundo com a Espanha
Receios quanto a um retorno prematuro
O gigante catalão está cada vez mais inquieto com a forma como a Espanha está conduzindo a recuperação de Lamine Yamal, com as preocupações aumentando à medida que se aproxima a estreia da seleção na Copa do Mundo. De acordo com o jornal *Sport*, o Barcelona teme que o jovem possa ser colocado de volta em campo antes de concluir um processo de recuperação totalmente controlado.
Enquanto a Espanha continua otimista quanto às chances de ele estar disponível, o Barcelona acredita que a cautela deve continuar sendo a prioridade para um jogador que ainda está em desenvolvimento físico.
A situação se intensificou após comentários recentes do técnico da Espanha, Luis de la Fuente, sobre a condição física de vários jogadores importantes, sugerindo que o jovem está prestes a retornar.
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A atualização otimista de De la Fuente
Ao dar notícias sobre seus jogadores lesionados, De la Fuente indicou que Yamal está se recuperando bem e poderá estar disponível mais cedo do que se esperava inicialmente. O técnico afirmou: “Esses jogadores (Lamine, Mikel Merino, Nico Williams) estão apresentando bons progressos na recuperação. Acho que todos estarão disponíveis para a primeira partida, mas vamos avaliar se vale a pena que eles joguem essa partida, não tanto pelo risco envolvido, mas porque nosso foco vai além da segunda ou terceira partida.”
Embora a declaração possa parecer positiva do ponto de vista da Espanha, ela gerou ansiedade nos corredores do Camp Nou. É preciso lembrar que Yamal sofreu uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda durante a vitória do Barcelona sobre o Celta de Vigo em 22 de abril e não joga uma partida oficial desde essa data.
Especialistas médicos alertam para o risco de recaída
A cautela por parte do clube é respaldada por laudos médicos, já que o ex-chefe de fisioterapia do Barcelona, Juanjo Brau, destacou os riscos de um retorno precipitado.
Brau alertou que, nesses processos, o retorno deve ser feito com dosagem da carga, o que muitas vezes entra em conflito com as exigências de alta intensidade de um torneio da Copa do Mundo.
O especialista observou ainda que existe um risco muito real de recaída desde o momento em que o jogador recebe alta médica até um mês e meio depois. Esse período é particularmente delicado para um jogador explosivo como Yamal, cujo jogo depende de mudanças bruscas de ritmo e dribles agressivos, o que exerce uma pressão imensa sobre os tendões isquiotibiais.
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Uma corrida contra o tempo para Cabo Verde
A Espanha está programada para iniciar sua campanha na Copa do Mundo contra Cabo Verde no dia 15 de junho. Nessa data, terão se passado apenas 54 dias desde a lesão, o que coloca Yamal bem no início do prazo de recuperação previsto, em vez de no final mais seguro do período de oito semanas normalmente necessário para esse tipo de ruptura muscular.
Yamal ainda não se reintegrou totalmente ao futebol competitivo desde a lesão, já que não viajou com a Espanha para o amistoso contra o Peru e, em vez disso, permaneceu no centro de treinamento para continuar seguindo um programa de recuperação personalizado. Para o Barcelona, o risco de perder seu jovem astro devido a uma lesão de longa duração supera qualquer ganho de curto prazo para a partida de estreia da seleção nacional.