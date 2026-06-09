Por que o Barcelona está “preocupado com Lamine Yamal”, enquanto o jovem prodígio se prepara para tentar conquistar a glória na Copa do Mundo com a Espanha

O gigante catalão está cada vez mais inquieto com a forma como a Espanha está conduzindo a recuperação de Lamine Yamal, com as preocupações aumentando à medida que se aproxima a estreia da seleção na Copa do Mundo. De acordo com o jornal *Sport*, o Barcelona teme que o jovem possa ser colocado de volta em campo antes de concluir um processo de recuperação totalmente controlado.

Enquanto a Espanha continua otimista quanto às chances de ele estar disponível, o Barcelona acredita que a cautela deve continuar sendo a prioridade para um jogador que ainda está em desenvolvimento físico.

A situação se intensificou após comentários recentes do técnico da Espanha, Luis de la Fuente, sobre a condição física de vários jogadores importantes, sugerindo que o jovem está prestes a retornar.



