Para o Newcastle: uma mudança de abordagem reveladora. O Newcastle lutou com unhas e dentes para manter Alexander Isak no verão passado, antes de, por fim, permitir que ele se transferisse para o Liverpool. Por mais triste que pareça, teria sido muito melhor simplesmente ceder de imediato e deixá-lo partir assim que ele apresentou o pedido de transferência, já que a perturbação causada pelo atacante sueco não fez nenhum bem a Eddie Howe e aos seus jogadores. O Newcastle, portanto, agiu rapidamente para se livrar de outro atacante insatisfeito — e por uma quantia fantástica. Gordon é um atacante trabalhador, talentoso e versátil — mas nunca fez nada pelo clube ou pela seleção que sugira que vale 69 milhões de libras. É claro que o desafio agora para o Newcastle é investir o dinheiro com sabedoria, pois desperdiçaram completamente o que receberam por Isak, e atrair grandes talentos não vai ser nada mais fácil neste verão. Os Magpies não podem mais oferecer futebol da Liga dos Campeões a possíveis novos contratados, e seu patético 12º lugar na Premier League, aliado ao desejo de Gordon de seguir Isak para fora do St. James’ Park, prova que o Newcastle não é mais uma ameaça séria à elite inglesa sob os proprietários sauditas cada vez mais desinteressados. Nota: B-

Para o Barcelona: Um sinal realmente preocupante. O Barcelona não está em condições de fazer grandes gastos com jogadores há algum tempo devido às suas conhecidas dificuldades em cumprir as rígidas regulamentações financeiras da La Liga; portanto, não é um bom sinal que sua primeira ação após finalmente colocar a casa em ordem seja gastar € 80 milhões em Gordon. O jogador da seleção inglesa certamente deve ser uma aquisição útil. Ele pode jogar praticamente em qualquer posição no trio de ataque e é uma máquina de pressão — ao contrário de Marcus Rashford —, então é fácil entender por que Hansi Flick deu luz verde à chegada de Gordon. No entanto, não há como negar o fato de que o Barça pagou a mais. É verdade que Gordon pode ter uma boa Copa do Mundo, o que colocaria o preço sob uma luz mais favorável, e também já foi apontado que o jogador de Liverpool marcou 10 gols na Liga dos Campeões desta temporada — mas seis desses gols foram contra o Qarabag e o Union Saint-Gilloise, e metade deles de pênalti. Doze gols em suas últimas 60 partidas na Premier League são um indicador muito melhor do tipo de rendimento que os torcedores do Barça devem esperar de sua mais recente contratação. Portanto, embora Gordon tenha mais chances de dar a Flick o que ele espera de um ponta e receba um salário menor do que Rashford, havia opções mais vantajosas em outros lugares, sugerindo que o Barça voltou a ter mais dinheiro do que bom senso. Nota: C+

Para Gordon: O sonho de qualquer jogador. Apesar de algumas atuações seriamente inconsistentes na Premier League, especialmente nos últimos dois anos, Gordon conseguiu a transferência para um grande clube que ele claramente almejava há algum tempo. Ele mesmo admitiu que ficou de olho nas especulações anteriores envolvendo o Liverpool, clube de sua cidade natal, pelo qual também torcia quando menino, embora inicialmente parecesse que ele fosse se juntar ao Bayern de Munique neste verão. No entanto, os bávaros, compreensivelmente, recusaram o preço pedido, e é aí que reside o grande desafio que Gordon enfrenta agora. A possível chegada de Julian Alvarez tiraria boa parte da atenção do jogador de 25 anos, mas ele ainda estará sob enorme pressão para justificar seu valor — porque o Barça não pagou € 80 milhões por um jogador coadjuvante. Gordon precisa provar que é digno de ser titular em um time repleto de estrelas, e isso não será fácil. Basta perguntar a Rashford, que agora parece estar de sobra no Camp Nou, apesar de ter somado 28 gols e assistências em sua temporada de estreia no Barça. Ainda assim, Gordon provavelmente mal consegue acreditar na sua sorte. Ele vai passar de jogar com Anthony Elanga para atuar ao lado de Lamine Yamal! Nota: A

Mark Doyle