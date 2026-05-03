Por que o Arsenal demorou tanto para escalar Myles Lewis-Skelly no meio-campo? Mikel Arteta ironiza a si mesmo após assumir um “grande risco” na disputa pelo título da Premier League

Apesar do comentário bem-humorado, Arteta explicou que a escolha de Lewis-Skelly em um ambiente de tanta pressão foi uma decisão sobre a qual ele refletiu bastante. “Tenho que agir quando acredito que um jogador está pronto, que a equipe está pronta e que o adversário é o ideal para colocá-lo nessa posição”, explicou o espanhol.

“Fizemos isso hoje, foi a primeira vez”, continuou Arteta. “Foi um grande risco porque eu sabia o que iria acontecer. Se desse certo, seria ótimo; se tivéssemos perdido o jogo – ‘Como você coloca um garoto dessa idade, nesse cenário, em uma posição em que ele nunca jogou?’ Eu sabia disso, mas tive a sensação de que era o jogo certo para ele.”