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Arsenal v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

Por que o Arsenal demorou tanto para escalar Myles Lewis-Skelly no meio-campo? Mikel Arteta ironiza a si mesmo após assumir um “grande risco” na disputa pelo título da Premier League

M. Lewis-Skelly
Arsenal
M. Arteta
Fulham
Premier League

Mikel Arteta questionou, em tom de brincadeira, suas próprias decisões depois que Myles Lewis-Skelly deu uma aula de futebol no meio-campo do Arsenal contra o Fulham. O jovem teve a rara oportunidade de ser titular, num momento em que os Gunners buscam ampliar a vantagem na disputa pelo título da Premier League, e justificou a aposta do técnico com uma atuação impecável, enquanto o time conquistava uma vitória fácil por 3 a 0 sobre o Fulham, abrindo seis pontos de vantagem na liderança da Premier League.

  • De lateral-esquerdo a motor do meio-campo

    Lewis-Skelly não é um novato nos grandes palcos, tendo tido uma temporada de destaque no ano passado, na qual atuou principalmente como lateral-esquerdo invertido. Ele chegou a receber elogios por uma atuação brilhante contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu. No entanto, suas oportunidades no meio-campo têm sido limitadas nesta temporada, sendo que a partida contra o Fulham foi apenas sua terceira aparição no campeonato. Lewis-Skelly foi escalado para substituir Martin Zubimendi, que vinha parecendo cansado nas últimas semanas, e o jovem respondeu com uma atuação sensacional.

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  • Mikel ArtetaGetty Images

    Arteta tira sarro de si mesmo

    O técnico trocou um abraço caloroso com o jovem em campo após o apito final, claramente encantado com o fato de a aposta ter valido a pena. Arteta não hesitou em elogiar a força mental do jovem durante um período em que ele teve de ser paciente para ter a chance de brilhar na sua posição preferida. Quando questionado sobre por que demorou tanto para colocar em campo o jogador formado na base, Arteta respondeu brincando: “Porque provavelmente não faço a menor ideia. Talvez eu devesse ter feito isso antes, não sei.”

  • Um risco calculado na disputa pelo título

    Apesar do comentário bem-humorado, Arteta explicou que a escolha de Lewis-Skelly em um ambiente de tanta pressão foi uma decisão sobre a qual ele refletiu bastante. “Tenho que agir quando acredito que um jogador está pronto, que a equipe está pronta e que o adversário é o ideal para colocá-lo nessa posição”, explicou o espanhol.

    “Fizemos isso hoje, foi a primeira vez”, continuou Arteta. “Foi um grande risco porque eu sabia o que iria acontecer. Se desse certo, seria ótimo; se tivéssemos perdido o jogo – ‘Como você coloca um garoto dessa idade, nesse cenário, em uma posição em que ele nunca jogou?’ Eu sabia disso, mas tive a sensação de que era o jogo certo para ele.”

  • Myles Lewis-Skelly of Arsenal acknowledges the fans after the UEFA Champions League 2025/26 League PhaseGetty Images

    Recompensar um personagem de alto nível

    Ao falar sobre a trajetória do jogador nesta temporada, Arteta destacou a ética de trabalho que garantiu a Lewis-Skelly seu lugar no time. “Ele merece totalmente”, disse o técnico. “Fui exigente com ele. Ele teve uma temporada espetacular no ano passado, quando entrou para o time principal. Passou por alguns momentos difíceis depois disso, mas manteve-se muito humilde, muito focado e muito alinhado com o que queríamos fazer.”

    Arteta concluiu elogiando a maturidade demonstrada pelo jogador de 19 anos sob as luzes do Emirates Stadium. “Eu sabia que ele estava pronto, ele tem mostrado isso nos treinos todos os dias; nas oportunidades que teve de jogar, ele correspondeu. Hoje ele realmente se destacou e achei que teve uma atuação incrível.”

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