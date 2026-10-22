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imago-sport-1084871288.jpgBrazil Photo Press
Luis Felipe Gonçalves

Por que Nonato bateu pênalti antes de Hulk? Marcão abre o jogo após queda do Fluminense

Fluminense
Marcao
Nonato
Hulk
Palmeiras x Fluminense
Palmeiras
Copa Libertadores

Treinador explicou a escolha do volante, que havia convertido apenas uma cobrança na carreira

O Fluminense se despediu da Libertadores na semifinal, após vencer o Palmeiras por 1 a 0 no tempo regulamentar, mas perder a disputa por pênaltis no Nubank Parque. Nonato foi o único jogador tricolor a desperdiçar sua cobrança e virou assunto após bater antes de nomes mais experientes, como Hulk e Lucho Acosta. Depois da partida, o técnico Marcão explicou a decisão e garantiu que o volante tinha a confiança da comissão técnica.

“Ele treinou bem e estava confiante. Isso aconteceu. Hulk seria o quinto. Faz parte. Nonato estava bem na partida, foi um dos melhores em campo. Total confiança nossa. Infelizmente não fez o gol. Faz parte”, afirmou o treinador.

Marcão também defendeu o desempenho da equipe ao longo do confronto e lamentou o resultado do jogo de ida, no Maracanã. Na avaliação do comandante, o Fluminense conseguiu ser superior ao adversário durante boa parte dos dois duelos, mas não aproveitou as oportunidades para construir uma vantagem maior no placar agregado.

“Para jogar aqui da maneira que a gente jogou... Disputamos os dois jogos da maneira que planejamos, em relação a empurrar a equipe do Palmeiras para trás. Para isso, a gente precisava desses jogadores que entendem o jogo, que organizam o jogo. A gente fez o que podia e estendeu até onde podia. Na hora de arriscar, a gente arriscou. E foi uma grande vitória. Nem todo mundo consegue uma vitória aqui. A gente tem que dar os parabéns aos nossos jogadores”, disse.

O treinador ainda reforçou a frustração com o resultado da ida e elogiou a postura dos jogadores na partida decisiva.

“A gente lamenta o jogo do Rio de Janeiro, porque, se o resultado fosse outro, seria o melhor jogo do campeonato. A gente jogou praticamente três tempos muito melhores que o Palmeiras em termos de futebol. No final do jogo, a comissão do Palmeiras estava pedindo para acabar, para ir para os pênaltis. Claro que a gente está muito triste, mas eu tenho que dar os parabéns para a minha equipe, que foi brilhante hoje à noite”, completou.

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  • Palmeiras v Fluminense - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    Inexperiência em pênaltis

    A escolha de Nonato chamou atenção pelo retrospecto do volante de 28 anos em cobranças de pênalti. Antes da semifinal contra o Palmeiras, o jogador havia batido apenas uma penalidade na carreira, segundo o ge, justamente em uma disputa eliminatória da Copa do Brasil de 2019.

    Na ocasião, defendendo o Internacional, Nonato converteu sua cobrança contra o próprio Palmeiras nas quartas de final. O volante marcou na sexta penalidade colorada, e a equipe gaúcha venceu por 5 a 4 para avançar à semifinal. Na sequência, Moisés desperdiçou a cobrança palmeirense ao acertar o travessão, encerrando a disputa.

    Naquela decisão, Nonato bateu à direita do goleiro Weverton, que ainda tocou na bola antes de ela entrar. Contra o Palmeiras nesta quarta-feira, o volante escolheu o lado esquerdo de Carlos Miguel, que se esticou para fazer a defesa e manter a vantagem alviverde na disputa.

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  • imago-sport-1084876708.jpgAvalon.red

    Hulk comentou

    Hulk também falou sobre a ordem dos cobradores definida pela comissão técnica do Fluminense. O atacante revelou que estava preparado para bater a quinta penalidade e acreditava na classificação tricolor, mas respeitou a decisão dos responsáveis pela escolha.

    “Quando a comissão decidiu os batedores, perguntei ao auxiliar e ele disse que eu seria o quinto. Estava confiante, preparado e estava imaginando que iríamos passar. Mas, infelizmente, o futebol é isso. Nem sempre quem joga melhor e controla o jogo sai vitorioso. Hoje o futebol mostrou mais uma vez que o resultado, por vezes, é injusto”, declarou.

    O camisa 7 reforçou que os jogadores haviam treinado as cobranças durante a semana, justamente pela possibilidade de a semifinal ser decidida nos pênaltis. Apesar da eliminação, ele afirmou que o grupo fez o possível para avançar.

    “A decisão é da comissão e a gente respeita. Todo mundo que bateu treinou bem durante a semana. Todos os jogadores treinaram porque sabíamos que (o jogo) podia ir para os pênaltis. Infelizmente saímos lamentando. Podíamos sair comemorando a classificação, fizemos de tudo para que acontecesse. Mas a vontade de Deus vem à frente da nossa. Precisamos procurar entender e levantar a cabeça porque futebol é isso”, completou.

    Hulk também lamentou mais uma eliminação diante do Palmeiras, adversário que voltou a cruzar seu caminho em uma decisão importante. Para o atacante, o Fluminense controlou boa parte da partida, mas o rival soube administrar o confronto e aproveitar os momentos decisivos.

    “O Palmeiras sempre jogando por uma bola, é o jogo deles e o método deles que consegue encaixar esse jogo. Mais uma vez, o Fluminense teve todo o controle, mas o Palmeiras é um time que sabe jogar esse tipo de competição… Quatro vezes sendo desclassificado pelo Palmeiras e é isso. É um time que sabe jogar, um time que conta muito com a sorte também”, concluiu.

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