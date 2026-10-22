Por que Nonato bateu pênalti antes de Hulk? Marcão abre o jogo após queda do Fluminense

O Fluminense se despediu da Libertadores na semifinal, após vencer o Palmeiras por 1 a 0 no tempo regulamentar, mas perder a disputa por pênaltis no Nubank Parque. Nonato foi o único jogador tricolor a desperdiçar sua cobrança e virou assunto após bater antes de nomes mais experientes, como Hulk e Lucho Acosta. Depois da partida, o técnico Marcão explicou a decisão e garantiu que o volante tinha a confiança da comissão técnica.

“Ele treinou bem e estava confiante. Isso aconteceu. Hulk seria o quinto. Faz parte. Nonato estava bem na partida, foi um dos melhores em campo. Total confiança nossa. Infelizmente não fez o gol. Faz parte”, afirmou o treinador.

Marcão também defendeu o desempenho da equipe ao longo do confronto e lamentou o resultado do jogo de ida, no Maracanã. Na avaliação do comandante, o Fluminense conseguiu ser superior ao adversário durante boa parte dos dois duelos, mas não aproveitou as oportunidades para construir uma vantagem maior no placar agregado.

“Para jogar aqui da maneira que a gente jogou... Disputamos os dois jogos da maneira que planejamos, em relação a empurrar a equipe do Palmeiras para trás. Para isso, a gente precisava desses jogadores que entendem o jogo, que organizam o jogo. A gente fez o que podia e estendeu até onde podia. Na hora de arriscar, a gente arriscou. E foi uma grande vitória. Nem todo mundo consegue uma vitória aqui. A gente tem que dar os parabéns aos nossos jogadores”, disse.

O treinador ainda reforçou a frustração com o resultado da ida e elogiou a postura dos jogadores na partida decisiva.

“A gente lamenta o jogo do Rio de Janeiro, porque, se o resultado fosse outro, seria o melhor jogo do campeonato. A gente jogou praticamente três tempos muito melhores que o Palmeiras em termos de futebol. No final do jogo, a comissão do Palmeiras estava pedindo para acabar, para ir para os pênaltis. Claro que a gente está muito triste, mas eu tenho que dar os parabéns para a minha equipe, que foi brilhante hoje à noite”, completou.