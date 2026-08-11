Stack, falando com exclusividade à GOAL em associação com PlayGuy.co.uk, disse ao ser questionado sobre o novo caminho de carreira de Keane: “Falei com Robbie de tempos em tempos. Obviamente, acompanho de perto como ele está indo, além dos resultados e troféus, no caso do Robbie.

“Tive a sorte de trabalhar com Robbie. Um homem absolutamente excelente, antes de tudo. Que grande pessoa para se ter em um clube de futebol. Não apenas para trabalhar ao lado como treinador, mas também para os jogadores.

“Pude ver instantaneamente a reação que os jogadores tinham em relação a ele. E pude ver que, toda vez que ele falava ou entrava em uma sala, havia uma empolgação bem clara dos jogadores e do grupo. Ele simplesmente tinha esse impacto no grupo.

“E então ele foi lá e confirmou isso com dois títulos de liga em dois países diferentes e possivelmente uma copa também, eu acho. Então, fazer isso em Israel e depois fazer isso na Hungria, com possivelmente os dois maiores times de lá, tudo bem, e as pessoas vão dizer isso. Escute, você ainda precisa ir lá e ganhar títulos.

“Em um país diferente, uma cultura diferente, um grupo de jogadores que você não conhece, um mercado em termos de contratações que provavelmente você não conhece, em termos de orçamentos com os quais provavelmente não está acostumado a trabalhar. Há muita coisa a ser dita sobre isso.

“E muitos técnicos foram para o exterior e fracassaram. Então, acho que um enorme crédito e um enorme respeito precisam ser dados ao Robbie. Acho que Robbie provavelmente está esperando aparecer a oportunidade certa.

“Acho que ele se colocou agora em uma posição em que não acho que precise voltar imediatamente. Não acho que ele esteja com pressa. Acho que ele estará em uma posição bastante forte e estou muito, muito surpreso que ninguém tenha pegado o telefone e implorado para que Robbie fosse assumir um cargo.”