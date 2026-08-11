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Por que ninguém "implorou" para que Robbie Keane assumisse o comando? Ex-astro de Tottenham e Liverpool é apoiado para um grande cargo após iniciar sua trajetória como técnico em estilo vencedor de títulos
Keane saboreou vitórias na liga e na copa como técnico
A primeira experiência de Keane na área técnica foi vivida no ATK, da Índia. Em 2023, ele realmente deu o passo quando concordou em assumir o comando do Maccabi Tel Aviv. Ele os conduziu ao título da liga israelense e à conquista de uma copa nacional.
Um sucesso semelhante foi alcançado na Hungria com o Ferencvaros, além de também disputar mais competições continentais na Liga Europa. Após 16 meses em Budapeste, o jogador de 46 anos decidiu que havia chegado a hora de uma nova mudança de ares.
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Keane foi ligado a vários clubes
Depois de provar seu valor atuando bem longe de sua zona de conforto profissional, um homem que passou um período na MLS com o LA Galaxy como jogador foi ligado a alguns cargos de destaque na Inglaterra e na Escócia.
Nenhum acordo foi fechado, com o irlandês ciente da necessidade de evitar se precipitar em qualquer decisão. Seu prestígio, porém, segue em alta, e a tendência é que mais vagas se abram no início da temporada 2026-27.
O ex-goleiro do Arsenal Stack, que fez parte do lendário elenco dos Invincibles dos Gunners, trabalhou brevemente ao lado de Keane no Maccabi. Ele está confiante de que uma lenda moderna da Premier League chegará ao topo da carreira de treinador.
Keane é apontado para chegar ao mais alto nível
Stack, falando com exclusividade à GOAL em associação com PlayGuy.co.uk, disse ao ser questionado sobre o novo caminho de carreira de Keane: “Falei com Robbie de tempos em tempos. Obviamente, acompanho de perto como ele está indo, além dos resultados e troféus, no caso do Robbie.
“Tive a sorte de trabalhar com Robbie. Um homem absolutamente excelente, antes de tudo. Que grande pessoa para se ter em um clube de futebol. Não apenas para trabalhar ao lado como treinador, mas também para os jogadores.
“Pude ver instantaneamente a reação que os jogadores tinham em relação a ele. E pude ver que, toda vez que ele falava ou entrava em uma sala, havia uma empolgação bem clara dos jogadores e do grupo. Ele simplesmente tinha esse impacto no grupo.
“E então ele foi lá e confirmou isso com dois títulos de liga em dois países diferentes e possivelmente uma copa também, eu acho. Então, fazer isso em Israel e depois fazer isso na Hungria, com possivelmente os dois maiores times de lá, tudo bem, e as pessoas vão dizer isso. Escute, você ainda precisa ir lá e ganhar títulos.
“Em um país diferente, uma cultura diferente, um grupo de jogadores que você não conhece, um mercado em termos de contratações que provavelmente você não conhece, em termos de orçamentos com os quais provavelmente não está acostumado a trabalhar. Há muita coisa a ser dita sobre isso.
“E muitos técnicos foram para o exterior e fracassaram. Então, acho que um enorme crédito e um enorme respeito precisam ser dados ao Robbie. Acho que Robbie provavelmente está esperando aparecer a oportunidade certa.
“Acho que ele se colocou agora em uma posição em que não acho que precise voltar imediatamente. Não acho que ele esteja com pressa. Acho que ele estará em uma posição bastante forte e estou muito, muito surpreso que ninguém tenha pegado o telefone e implorado para que Robbie fosse assumir um cargo.”
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Qual será o próximo cargo de treinador de Keane?
Esses chamados podem não estar tão distantes, com vários clubes devendo sair em busca de inspiração para o comando técnico assim que a nova temporada estiver em andamento. Eles procurarão alguém que possa chegar e causar impacto imediato.
Keane mostrou que é capaz de fazer exatamente isso, e é possível que outro trampolim seja encontrado, um bem mais perto de casa, que sirva de impulso para coisas ainda maiores e melhores.
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