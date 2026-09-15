Vários ex-jogadores do United pediram que o Manchester United faça uma investida por Osimhen. Patrice Evra disse recentemente à GOAL, quando foi perguntado sobre o que é necessário em Old Trafford: “Um atacante, alguém que faça gol. Acho que é isso que estou observando. É por isso que, para mim, Osimhen é o melhor. Ele é um exemplo perfeito.”

Um homem muito versado na arte de fazer gols, o ex-internacional francês Louis Saha, já havia dito anteriormente sobre o United contratar um prolífico internacional nigeriano: “Gosto muito de Victor Osimhen. Ele definitivamente tem personalidade, tem qualidade. Ele também tem um bom histórico europeu: foi um sucesso na França, foi campeão na Itália com o Napoli e foi para a Turquia, para o Galatasaray, e tem sido brilhante, uma mudança que ele provavelmente não queria, sejamos honestos.

“Ele marcou gols em todos os níveis. Tem experiência na Champions League e, além disso, tem o tipo de personalidade e carisma de que este elenco do United realmente poderia se beneficiar.

“Acho que ele seria uma contratação transformadora para o Manchester United. Se você pensar na pressão sob a qual ele estava no Napoli, levando o clube ao seu primeiro título em 33 anos, então ele é o homem perfeito para liderar o ataque do Manchester United. Acho que ele teria um enorme impacto no United. Eu adoraria ver a diretoria do clube fazer uma investida por ele, acho que ele é exatamente o que precisamos.”