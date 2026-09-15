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Por que nenhum time da Premier League apostou em Victor Osimhen? Andy Cole aborda surpreendente anomalia no mercado de transferências após ligações com Chelsea e Manchester United
A trajetória de Osimhen no futebol europeu
Tendo iniciado sua trajetória na Europa pelo Wolfsburg, o astro nigeriano Osimhen causou seu primeiro impacto de fato durante um período por empréstimo no Charleroi, da Bélgica. Depois, fez uma produtiva campanha de 2019-20 no Lille, da França, antes de acertar uma transferência de grande repercussão para o Napoli.
Na Itália, conquistou o título da Serie A, balançando as redes em 31 ocasiões ao longo de 2022-23, e dizia-se que vinha atraindo regularmente olhares de admiração de grandes equipes da Premier League.
United, Liverpool, Arsenal e Chelsea teriam todos considerado investidas por Osimhen. Agora, ele atua na Turquia pelo Galatasaray, onde o notável nível individual rendeu 65 gols em 78 partidas.
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Osimhen seria perfeito para a Premier League?
O jogador de 27 anos parece ter todos os atributos, velocidade, força e poder de finalização, que lhe permitiriam brilhar na elite do futebol inglês. Quando essa sugestão foi apresentada a Cole, o vencedor da Tríplice Coroa de 1999, que falava em associação com o cassino online da Unibet, disse à GOAL: “Tem, sim. Ele faz gols. Fez gols na Itália e também está fazendo gols na Turquia.
“Mas, sabe, depende. Há muitos fatores diferentes na contratação de um jogador de um determinado país. Não se trata apenas do salário ou da taxa de transferência. Pode haver muitas coisas diferentes envolvidas. Se ele for para a Premier League, onde acho que vai ser muito bom, nunca se sabe para qual time ele vai.”
Man Utd é aconselhado a fazer uma investida por Osimhen
Vários ex-jogadores do United pediram que o Manchester United faça uma investida por Osimhen. Patrice Evra disse recentemente à GOAL, quando foi perguntado sobre o que é necessário em Old Trafford: “Um atacante, alguém que faça gol. Acho que é isso que estou observando. É por isso que, para mim, Osimhen é o melhor. Ele é um exemplo perfeito.”
Um homem muito versado na arte de fazer gols, o ex-internacional francês Louis Saha, já havia dito anteriormente sobre o United contratar um prolífico internacional nigeriano: “Gosto muito de Victor Osimhen. Ele definitivamente tem personalidade, tem qualidade. Ele também tem um bom histórico europeu: foi um sucesso na França, foi campeão na Itália com o Napoli e foi para a Turquia, para o Galatasaray, e tem sido brilhante, uma mudança que ele provavelmente não queria, sejamos honestos.
“Ele marcou gols em todos os níveis. Tem experiência na Champions League e, além disso, tem o tipo de personalidade e carisma de que este elenco do United realmente poderia se beneficiar.
“Acho que ele seria uma contratação transformadora para o Manchester United. Se você pensar na pressão sob a qual ele estava no Napoli, levando o clube ao seu primeiro título em 33 anos, então ele é o homem perfeito para liderar o ataque do Manchester United. Acho que ele teria um enorme impacto no United. Eu adoraria ver a diretoria do clube fazer uma investida por ele, acho que ele é exatamente o que precisamos.”
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O Arsenal poderia reacender o interesse em atacante nigeriano?
Esse conselho tem caído em ouvidos moucos, com Rio Ferdinand sendo mais um a destacar as muitas qualidades de Osimhen, enquanto o United voltou sua atenção para outros alvos e agora tem Benjamin Sesko como o único centroavante de ofício em seu elenco.
Pode ser que o suposto interesse em Osimhen seja reacendido em algum momento, enquanto outros, como o atual campeão da Premier League, o Arsenal, poderiam voltar a observar um jogador já comprovado nas próximas janelas de transferências.
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