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imago-sport-1083989562.jpgANP
Alvino Hanafi
Traduzido por

"Por que não podemos fazer isso na Grécia?" - Ivan Jovanovic faz ousado desafio em casa antes de teste contra a Holanda

Grécia
I. Jovanovic
Grécia x Países Baixos
Países Baixos
Liga das Nações A

O técnico da Grécia, Ivan Jovanovic, desafiou seu elenco a repetir em casa suas famosas vitórias fora antes do confronto de quinta-feira pela Liga das Nações contra a Holanda. Falando em Thessaloniki, o treinador abordou a carga de jogos dos jogadores e a mentalidade volátil em torno do futebol grego.

  • Jovanovic desafia a Grécia a estabelecer sua força em casa em Thessaloniki

    O técnico da Grécia, Ivan Jovanovic, pediu ao seu elenco que replique diante de sua torcida os impressionantes resultados conquistados fora de casa, enquanto a Ethniki se prepara para receber a Holanda. Falando antes do confronto de quinta-feira pela Liga das Nações da UEFA, em Tessalônica, o treinador sérvio abordou o hábito de sua equipe de conquistar grandes vitórias fora de casa, mas sofrer com a pressão em seus domínios.

    Após vitórias como visitante sobre Sérvia e Alemanha, a Grécia lidera o Grupo A com pontuação máxima em dois jogos.

    Jovanovic insiste que o elenco precisa aprender a transformar a energia do estádio em casa em atuações dominantes.

  • imago-sport-1083902918.jpgKirchner-Media

    Técnico abraça a mentalidade volátil e a pressão da torcida grega

    Ao abordar a natureza volúvel da cultura local do futebol, Jovanovic admitiu que a percepção dos torcedores muda drasticamente entre a vitória e a derrota. Ele apontou o autor do gol da vitória, Dimitris Kourbelis, como um exemplo de quão rapidamente o clima em torno da equipe muda, insistindo que o intenso escrutínio mantém a comissão técnica e os jogadores em alerta.

    O treinador enfatizou que os jogadores da seleção representam seu país com verdadeiro sentimento, e não por simples obrigação.

    "Se vencermos, está tudo bem; se não, teremos de mudar tudo", afirmou Jovanovic. "O luxo do tempo para o torcedor grego não existe. Já que podemos conquistar grandes vitórias fora de casa, por que não podemos consegui-las na Grécia? É uma honra para eles representar seu país, e eles fazem isso de coração."

  • Técnico manifesta preocupação com o desgaste dos jogadores e o calendário intenso

    Jovanovic demonstrou preocupação com o calendário congestionado de jogos enfrentado por seus jogadores, observando que vários membros do elenco terão sete partidas em um curto espaço de tempo entre compromissos pelo clube e pela seleção. Ele destacou a necessidade de administrar cuidadosamente a recuperação física em meio às viagens frequentes.

    Apesar dos desafios em relação à carga de trabalho, o treinador elogiou o potencial técnico do jovem núcleo da Grécia.

    "Antes de alguns jogadores chegarem, eles já tinham feito três partidas em uma semana", acrescentou Jovanovic. "O ritmo é intenso e precisamos ter mais cuidado. O futebol holandês sempre tem jogadores promissores e tem um grande futuro. Eles estão entre as equipes de maior qualidade da Europa."

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  • imago-sport-1083989961.jpgPro Shots

    A seleção da Grécia mira três pontos no retorno para casa em Thessaloniki

    Jovanovic e a Grécia finalizam os preparativos para o confronto de quinta-feira à noite no Estádio Toumba, em Tessalônica, cidade onde o treinador passou 20 anos de sua carreira. A seleção grega busca ampliar sua sequência de vitórias no Grupo A antes de receber os jogos de volta.

    A Holanda se prepara para a partida tentando dar sequência à vitória na Sérvia.

    Jovanovic mira uma vitória de impacto em Tessalônica.

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