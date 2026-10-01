O técnico da Grécia, Ivan Jovanovic, pediu ao seu elenco que replique diante de sua torcida os impressionantes resultados conquistados fora de casa, enquanto a Ethniki se prepara para receber a Holanda. Falando antes do confronto de quinta-feira pela Liga das Nações da UEFA, em Tessalônica, o treinador sérvio abordou o hábito de sua equipe de conquistar grandes vitórias fora de casa, mas sofrer com a pressão em seus domínios.

Após vitórias como visitante sobre Sérvia e Alemanha, a Grécia lidera o Grupo A com pontuação máxima em dois jogos.

Jovanovic insiste que o elenco precisa aprender a transformar a energia do estádio em casa em atuações dominantes.