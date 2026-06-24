“Por que não nós?” – Por dentro do sonho de Mauricio Pochettino com a Seleção Americana na Copa do Mundo, as lições americanas que alimentam sua convicção e o legado que ele deseja construir

IRVINE, Califórnia — O escritório de Mauricio Pochettino fica nos andares inferiores do hotel da Seleção Masculina dos EUA para a Copa do Mundo. A primeira coisa que chama a atenção é a vista. Um rápido olhar para a varanda e além oferece uma perspectiva de tirar o fôlego do Oceano Pacífico. É uma vista que, mesmo depois de algumas semanas nessa aventura, ainda impressiona o técnico que considera aquele escritório seu lar.

“Vinte e quatro horas por dia, você vê gente lá praticando surfe”, diz Pochettino enquanto contempla o sol que começa a se pôr sobre o oceano. “É um pouco chato, não é? Eles ficam esperando pela onda perfeita, e ela nunca chega.”

Essa reflexão dá um vislumbre da mentalidade do técnico da seleção masculina de futebol dos EUA, um homem que não se contenta em simplesmente sentar, esperar e torcer por aquela onda perfeita. Mais indícios da psicologia de Pochettino estão rabiscados por toda a parede atrás dele. Cada um com sua própria caligrafia, diz ele, e de mais ninguém. Há citações, mantras, homenagens e reflexões. Acima de todas elas, porém, destacam-se seis letras gigantes.

Por que não?

Essas duas palavras, diz Pochettino ao grupo de repórteres reunidos em seu escritório, estão no centro de tudo. São a razão pela qual ele aceitou este cargo e a razão pela qual conseguiu superar os momentos mais difíceis. São as palavras que ele repete para si mesmo diariamente. Ele também as diz com frequência aos seus jogadores. Na verdade, ele se lembra da primeira vez que as disse e da espontaneidade de tudo aquilo. Talvez seja por isso que elas sejam tão importantes: porque surgiram em um momento em que ele e seus jogadores precisavam ouvi-las.

Esse momento aconteceu em novembro, durante o que parecia ser uma reunião de equipe rotineira. A seleção masculina dos EUA entrou naquela sala esperando ouvir uma palestra motivacional; saiu de lá com um ideal.

“Eu nunca me preparo para as reuniões”, diz Pochettino. “Claro, eu me preparo mentalmente, mas, no fim das contas, é mais intuição, sentimentos ou emoção. Naquele momento, eu disse: ‘Vamos lá, rapazes! Vocês estão me ouvindo, e precisamos acreditar. Por que não nós? O quê? Por que não? Podemos vencer esses caras que estão bem ali, mesmo quando ninguém acredita.’

“É porque é verdade. É verdade.”

No fundo, Pochettino realmente acredita nisso. E os jogadores também. Passaram o verão inteiro dizendo isso. Passaram o verão inteiro questionando em voz alta seu lugar nesta Copa do Mundo em casa. Passaram o verão, para ser franco, perguntando “por que não?”

Em suas duas primeiras partidas na Copa do Mundo, eles viveram de acordo com essas palavras. Uma vitória por 4 a 1 sobre o Paraguai deu início à campanha, seguida por uma vitória por 2 a 0 sobre a Austrália. Agora, as perguntas não estão sendo feitas apenas na sala de reuniões da seleção americana; estão sendo feitas por espectadores em todo o mundo. Por que essa equipe não pode vencer nesta Copa do Mundo? E, cara, o que aconteceria se eles vencessem?

No fim das contas, apenas uma seleção pode levantar o troféu. As probabilidades indicam que não será a seleção americana. Mas poderia ser, e as pessoas estão começando a acreditar nisso. De certa forma, isso significa que Pochettino já cumpriu sua missão, aquela que se propôs a realizar há menos de dois anos. Ele chegou ao solo americano e encontrou um país que precisava de algo em que acreditar. Esse país talvez tenha encontrado exatamente o que procurava em um técnico e em uma seleção que agora busca criar sua própria onda perfeita.

“É fazer parte de algo que pode criar um legado”, diz ele. “Para mim, esse é o legado mais importante: a conexão entre a seleção nacional e os torcedores. Isso, para mim, é o legado. Não é ganhar a Copa do Mundo — e, claro, nós queremos ganhar —, mas esse é o legado de que precisamos.”

A construção do legado de Pochettino ocorrerá nas próximas semanas e, com a vaga nas oitavas de final já garantida, ainda há muito a ser escrito. Até agora, porém, tudo está ocorrendo exatamente conforme o planejado. Nem sempre foi assim, e as citações escritas atrás da mesa de Pochettino refletem isso. Nem todas são incansavelmente positivas ou otimistas; algumas estão lá como lembretes para o técnico, seus jogadores e qualquer pessoa que tenha um motivo para refletir sobre como tudo isso se concretizou.