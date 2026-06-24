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Mauricio Pochettino GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traduzido por

“Por que não nós?” – Por dentro do sonho de Mauricio Pochettino com a Seleção Americana na Copa do Mundo, as lições americanas que alimentam sua convicção e o legado que ele deseja construir

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De reflexões sobre o surfe a uma parede repleta de citações escritas à mão, Mauricio Pochettino explica a convicção que alimenta o sonho da Seleção Masculina dos EUA na Copa do Mundo: Por que não nós?

IRVINE, Califórnia — O escritório de Mauricio Pochettino fica nos andares inferiores do hotel da Seleção Masculina dos EUA para a Copa do Mundo. A primeira coisa que chama a atenção é a vista. Um rápido olhar para a varanda e além oferece uma perspectiva de tirar o fôlego do Oceano Pacífico. É uma vista que, mesmo depois de algumas semanas nessa aventura, ainda impressiona o técnico que considera aquele escritório seu lar.

“Vinte e quatro horas por dia, você vê gente lá praticando surfe”, diz Pochettino enquanto contempla o sol que começa a se pôr sobre o oceano. “É um pouco chato, não é? Eles ficam esperando pela onda perfeita, e ela nunca chega.”

Essa reflexão dá um vislumbre da mentalidade do técnico da seleção masculina de futebol dos EUA, um homem que não se contenta em simplesmente sentar, esperar e torcer por aquela onda perfeita. Mais indícios da psicologia de Pochettino estão rabiscados por toda a parede atrás dele. Cada um com sua própria caligrafia, diz ele, e de mais ninguém. Há citações, mantras, homenagens e reflexões. Acima de todas elas, porém, destacam-se seis letras gigantes.

Por que não?

Essas duas palavras, diz Pochettino ao grupo de repórteres reunidos em seu escritório, estão no centro de tudo. São a razão pela qual ele aceitou este cargo e a razão pela qual conseguiu superar os momentos mais difíceis. São as palavras que ele repete para si mesmo diariamente. Ele também as diz com frequência aos seus jogadores. Na verdade, ele se lembra da primeira vez que as disse e da espontaneidade de tudo aquilo. Talvez seja por isso que elas sejam tão importantes: porque surgiram em um momento em que ele e seus jogadores precisavam ouvi-las.

Esse momento aconteceu em novembro, durante o que parecia ser uma reunião de equipe rotineira. A seleção masculina dos EUA entrou naquela sala esperando ouvir uma palestra motivacional; saiu de lá com um ideal.

“Eu nunca me preparo para as reuniões”, diz Pochettino. “Claro, eu me preparo mentalmente, mas, no fim das contas, é mais intuição, sentimentos ou emoção. Naquele momento, eu disse: ‘Vamos lá, rapazes! Vocês estão me ouvindo, e precisamos acreditar. Por que não nós? O quê? Por que não? Podemos vencer esses caras que estão bem ali, mesmo quando ninguém acredita.’

“É porque é verdade. É verdade.”

No fundo, Pochettino realmente acredita nisso. E os jogadores também. Passaram o verão inteiro dizendo isso. Passaram o verão inteiro questionando em voz alta seu lugar nesta Copa do Mundo em casa. Passaram o verão, para ser franco, perguntando “por que não?”

Em suas duas primeiras partidas na Copa do Mundo, eles viveram de acordo com essas palavras. Uma vitória por 4 a 1 sobre o Paraguai deu início à campanha, seguida por uma vitória por 2 a 0 sobre a Austrália. Agora, as perguntas não estão sendo feitas apenas na sala de reuniões da seleção americana; estão sendo feitas por espectadores em todo o mundo. Por que essa equipe não pode vencer nesta Copa do Mundo? E, cara, o que aconteceria se eles vencessem?

No fim das contas, apenas uma seleção pode levantar o troféu. As probabilidades indicam que não será a seleção americana. Mas poderia ser, e as pessoas estão começando a acreditar nisso. De certa forma, isso significa que Pochettino já cumpriu sua missão, aquela que se propôs a realizar há menos de dois anos. Ele chegou ao solo americano e encontrou um país que precisava de algo em que acreditar. Esse país talvez tenha encontrado exatamente o que procurava em um técnico e em uma seleção que agora busca criar sua própria onda perfeita.

“É fazer parte de algo que pode criar um legado”, diz ele. “Para mim, esse é o legado mais importante: a conexão entre a seleção nacional e os torcedores. Isso, para mim, é o legado. Não é ganhar a Copa do Mundo — e, claro, nós queremos ganhar —, mas esse é o legado de que precisamos.”

A construção do legado de Pochettino ocorrerá nas próximas semanas e, com a vaga nas oitavas de final já garantida, ainda há muito a ser escrito. Até agora, porém, tudo está ocorrendo exatamente conforme o planejado. Nem sempre foi assim, e as citações escritas atrás da mesa de Pochettino refletem isso. Nem todas são incansavelmente positivas ou otimistas; algumas estão lá como lembretes para o técnico, seus jogadores e qualquer pessoa que tenha um motivo para refletir sobre como tudo isso se concretizou.

  • United States v Mexico - Gold Cup 2025: FinalGetty Images Sport

    "Foi tão doloroso"

    Pochettino já pode admitir: ele chorou copiosamente após a derrota na final da Copa Ouro para o México. Mas não foi por causa da derrota, afinal ele já passou por muitas delas. Não foi por causa do desempenho nem da oportunidade desperdiçada. Não, naquele dia, diante de seus jogadores, as lágrimas escorreram pelo rosto de Pochettino por causa do que ele acabara de ver e, mais importante ainda, do que acabara de ouvir.

    Naquele dia, em Houston, os EUA foram derrotados pelo El Tri diante de uma torcida repleta de verde, branco e vermelho. Não parecia justo, disse Pochettino, e tudo o que ele pôde fazer foi chorar e se perguntar o que seria necessário para que seus jogadores sentissem esse tipo de apoio. Ele sabia que era possível, pois havia visto isso com seus próprios olhos em seu primeiro jogo de futebol americano universitário entre Ohio State e Texas. Naquele dia, porém, como em tantos outros antes, a seleção masculina de futebol dos EUA era o time visitante em seu próprio país. Não era necessariamente um time sem apoio, mas era um time que não sentia esse apoio nos estádios.

    “Fiquei muito triste por todo o povo americano”, diz ele, “pelos jogadores, pela comissão técnica. Jogamos em nosso próprio território, em nosso próprio país, e há 70 mil mexicanos cantando ‘Cry and cry’, ‘Llorar y Llorar’ no seu próprio país. Não consigo aceitar isso. Foi tão doloroso, tão doloroso.”

    Menos de um ano depois, Pochettino está em campo em Seattle após a vitória sobre a Austrália, abraçando todo mundo à sua volta. “Country Roads” ressoa pelo estádio enquanto milhares de americanos cantam sua própria música e comemoram seu próprio momento. Isso, diz ele, é cultura. Isso, diz ele, é pelo que ele vinha lutando desde o início.

    A cultura sempre esteve lá, ele acredita.

    “Minha pergunta era: ‘por que não?’, diz ele, usando novamente a mesma frase. “Se os torcedores são tão apaixonados, por que não estão conosco, com o futebol? Eles vão mostrar que essa mesma paixão é enorme. É muito poderoso para os jogadores, e agora conseguimos isso. Acho isso incrível, e isso pode mudar, um pouquinho, o jogo, porque faz parte, ajuda a evoluir em uma direção muito boa esse esporte que a gente realmente ama. A gente sente a paixão. Se o povo americano começar a demonstrar paixão pelo nosso esporte também, e não apenas por outros esportes, por que não estar aqui e fazer parte de algo?”

    Ele acrescenta: “Estar aqui é um desafio incrível, e além disso, esse futebol é muito dinâmico e muda com a conexão. A equipe começa a sentir isso com os torcedores em Charlotte, em Chicago, em Los Angeles e em Seattle. É completamente diferente de todos os jogos anteriores.”

    Isso não aconteceu da noite para o dia. As vitórias na Copa do Mundo ajudam, com certeza, mas não há como negar todas as dificuldades iniciais que levaram Pochettino e seus jogadores até lá. Derrotas, críticas, questionamentos — tudo isso se acumulou na parte intermediária de sua gestão, depois que o brilho de “novo técnico” se esvaiu. Mesmo assim, diz Pochettino, isso era esperado, embora até ele admita que, por um tempo, a situação ficou pior do que ele havia previsto.

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    O soco e o processo

    Pochettino sabia que isso iria acontecer e, olhando para trás, ficou contente por ter ocorrido naquele momento. Quando a seleção dos EUA sofreu uma humilhação na Liga das Nações da CONCACAF, em março de 2025, Pochettino não ficou nem um pouco surpreso. Sua equipe merecia isso. E também precisava disso.

    “Levamos aquele soco forte, mas não ficamos nocauteados por um tempo”, Pochettino admite agora com uma risada, acrescentando que ele e sua equipe talvez tenham sido um pouco “ingênuos” quanto ao quanto a Seleção dos EUA havia se tornado complacente quando eles chegaram. “Nós pensamos: ‘Que porra é essa? Estávamos tão animados com [o trabalho] porque dizíamos: ‘Ah, a Copa do Mundo está tão perto, então acho que as pessoas estão desesperadas para ajudar, para se envolver, para vir para a seleção’. Não, foi exatamente o contrário.

    “Aquele golpe, a gente esperava. Acho que foi mais um plano para dar esse golpe que foi doloroso, mas necessário para que as pessoas percebessem em que situação estávamos. Até mesmo para que os jogadores percebessem que, dessa forma, era impossível. Era impossível chegar em boas condições para a Copa do Mundo.”

    No ano e pouco que se passou desde então, muito se escreveu sobre o processo de recuperação. Tudo começou com uma Copa Ouro repleta de jovens promessas cheias de vontade. Seguiu-se uma reconstrução gradual tanto do elenco quanto da cultura no outono. Houve mais um revés na primavera e, em seguida, dois amistosos que reforçaram a confiança antes do início da Copa do Mundo. Não foi um caminho linear e nem sempre foi bonito. Durante todo esse tempo, Pochettino apenas pediu confiança.

    Pelo menos nos dois jogos desta Copa do Mundo, ele mostrou que talvez estivesse no caminho certo.

    “É difícil analisar o processo”, diz ele, refletindo sobre o caminho percorrido até aqui. “O processo é como quando você coloca uma semente no solo. No começo, é só uma semente. Você não vê nada, não é? Depois, a árvore começa a crescer. Foi difícil explicar o plano porque não é fácil.”

    O objetivo desse plano, em última análise, era que essa equipe atingisse seu auge na Copa do Mundo e, nesse processo, construísse uma cultura sustentável, como muitas das que Pochettino encontrou em sua carreira. Durante esse processo, porém, Pochettino abraçou algo que talvez não estivesse totalmente em seus planos: ele abraçou o fato de ser americano, com todas as peculiaridades que isso acarreta.

  • FIFA World Cup 2026 PreviewsGetty Images Sport

    Da Teddy Swims à Chick-fil-A

    Pochettino não hesita em citar as músicas que tem ouvido. Ele admite que agora ouve muito mais country do que antes. Lainey Wilson tem estado na playlist ultimamente. Ella Langley também. Teddy Swims, é claro, continua sendo um dos favoritos. Pochettino foi ao show dele em Nova York em dezembro.

    Ele chegou aos Estados Unidos bem ciente dos preconceitos, diz ele. Sabia tudo sobre a comida americana, mas ficou impressionado com a enorme variedade de opções. Tem a comida orgânica saudável, mas também a boa e velha comida americana gordurosa, e dá para encontrar tudo isso e muito mais em qualquer loja da Whole Foods. Ele também gosta do Chick-fil-A. “É incrível”, diz ele, arrancando risadas.

    Não é só a música, a comida ou mesmo os sanduíches de frango que conquistaram Pochettino, mas sim o espírito do lugar. Desde que assumiu o comando da seleção masculina de futebol dos EUA em outubro de 2024, Pochettino treinou sua equipe em 20 cidades americanas diferentes. Como resultado, ele conheceu boa parte dos Estados Unidos.

    “Quando você vem para cá, pode usar algo assim”, diz ele, apontando para seu agasalho da Seleção, “e ir a um restaurante, ou pode usar terno e gravata. As pessoas são muito acessíveis e fazem você se sentir à vontade. É muito acolhedor. Você pode ir para, sei lá, um lugar como Nashville, entrar em um bar e, mesmo estando sozinho, fazer amigos rapidinho. Em poucos minutos, você já parece fazer parte daquele lugar e se sente em casa.”

    “Quando você viaja pelos Estados Unidos, isso para mim foi uma grande surpresa, e cada estado é totalmente diferente, mas você tem a mesma essência humana. Você sempre quer receber bem as pessoas. Você faz com que elas se sintam em casa rapidamente naquele lugar... Eu sei que o país é enorme, e as pessoas são muito boas. Acho que aprendemos muito. Acho que somos pessoas muito melhores agora, conhecendo o país e a cultura das pessoas daqui.”

    O mundo teve um gostinho disso neste verão. Pochettino, é verdade, não acompanhou muito da cultura dos torcedores fora da bolha da Seleção Masculina dos EUA, mas teve alguns vislumbres. A Argélia se unindo ao Kansas, a Escócia tomando conta de Boston, a Noruega remando pela Times Square — o mundo chegou aos Estados Unidos para a Copa do Mundo, e muitos estão aprendendo lições que Pochettino aprendeu nos últimos 20 meses.

    “Quando as pessoas vêm, começam a perceber que, às vezes, têm uma ideia errada sobre as pessoas que vivem neste país”, diz ele. “Talvez os diferentes países reflitam visões diferentes sobre os EUA. A realidade é outra.”

    É por isso que, mesmo agora, ele não está fechando totalmente a porta para permanecer após o término de seu contrato neste verão. Não há garantias, diz ele, e a Copa do Mundo é, é claro, a prioridade. A decisão de ficar seria obviamente importante, exigindo que ele se dedicasse por quatro longos anos ao programa enquanto aguarda outra Copa do Mundo.

    Mais uma vez, a pergunta: por que não? Não está fora de questão.

    “É difícil descrever ou saber como será o seu futuro”, diz ele. “Mas, quando você está aqui, acho que agora é difícil se imaginar morando em outro lugar, porque, com certeza, vamos sentir saudades se um dia não ficarmos mais neste país ou não tivermos a possibilidade de voltar.”

    Essas discussões ficam para outra hora, no entanto. Por enquanto, há uma Copa do Mundo pela qual disputar.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Chega de nervosismo

    Mesmo agora, 24 anos depois, Pochettino ainda se lembra da noite anterior à sua estreia na Copa do Mundo. Naquela noite, nas horas que antecederam o confronto da Argentina contra a Nigéria no Japão, ele estava um nervosinho. Mal conseguiu dormir.

    “Foi muito difícil”, diz ele.

    Por mais estranho que pareça, essa não foi sua experiência desta vez. Na véspera da estreia da seleção dos EUA contra o Paraguai, seu primeiro jogo na Copa do Mundo como técnico, Pochettino falou em uma coletiva de imprensa e disse que o trabalho já estava feito. Não seria necessário nenhum grande discurso motivacional para animar seus jogadores, pois eles estavam prontos. Ele saiu da coletiva, voltou para o hotel e dormiu como um bebê. No dia seguinte, a Seleção dos EUA entrou em campo e mostrou o porquê.

    “Tenho muita confiança nos jogadores”, diz ele. “Eles vão se sair bem. Estávamos conversando e estamos muito tranquilos, porque quando você sente que a energia está boa, que está tudo certo, que tudo está perfeito, não há dúvida de que eles vão se sair bem. Quando você está convencido, surge essa sensação de que agora é fácil. Não precisa motivar, não precisa falar, não precisa fazer nada, porque eles sabem o que precisam fazer.

    “Acho que é por isso que durmo tão bem: estávamos muito tranquilos. Gosto dessa sensação, de estar tranquilo, porque, no fim das contas, eles são os protagonistas.”

    Foi a mesma coisa contra a Austrália. A seleção dos EUA, naquele dia, estava relaxada e serena. Tudo o que restava era aumentar a intensidade, executar o plano de jogo e ver tudo dar certo. Foram meses, anos, uma vida inteira de preparação para esses dois jogos e, ao fazer o trabalho à altura da ocasião, a seleção dos EUA conquistou a capacidade de relaxar com confiança.

    Esse trabalho não muda, é claro. O próximo adversário é a Turquia, um desafio novo, mas único, considerando o que está em jogo — ou a falta disso. A seleção americana já está classificada para as oitavas de final, então a partida não significa nada no panorama geral. Mas significa algo para Pochettino, porque há um panorama maior em jogo.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A filosofia de Pochettino

    Acreditar-Trabalhar-Competir.

    Pochettino aponta para o quadro atrás dele e, mais especificamente, para uma seção dele. Essa seção mostra essas três palavras no centro de um círculo, e esse círculo é formado por essas três palavras escritas repetidamente. São várias camadas dessas três palavras lado a lado, formando elos infinitos de 360 graus entre si.

    “Sem um desses elementos, é um desastre”, diz Pochettino. “Se você acredita, mas não trabalha? Se você compete, mas não acredita? Não dá certo. Você não vai competir. Isso tem um significado, especialmente neste momento.”

    É um dos muitos desenhos e mensagens. Cada um, diz Pochettino, carrega um significado. Todos eles, no fim das contas, levam ao mesmo ponto: você tem que fazer as coisas da maneira certa. Isso se aplica ao campo de futebol, diz ele. E se aplica à vida real também. Isso se aplica às interações com o chef da equipe, às discussões com os jogadores e, sim, diz ele, até mesmo nas reportagens sobre o time que ele cobre. Se você fizer as coisas da maneira certa, não ficará decepcionado com frequência e, se isso acontecer, não ficará com arrependimentos.

    De modo geral, diz ele, o mundo recompensa aqueles que dão os passos necessários para alcançar essas recompensas. Os passos nem sempre são particularmente claros, mas você pode definir um objetivo para si mesmo mantendo-se fiel aos valores que o trouxeram até aqui. A partir daí, quem sabe?

    “Quando você está relaxado e fazendo seu trabalho, é aí que a inspiração surge”, diz ele. “Quando você se sente inspirado, consegue dar o seu melhor... Sempre crescemos em uma cultura em que, se você quer conseguir algo, precisa ser muito sério, muito responsável, muito focado, muito concentrado; sem sacrifício, não há recompensa.

    “No futebol, não é assim. O futebol não recompensa [sempre] as pessoas boas; o futebol recompensa o talento.”

    Resta saber como o futebol vai recompensar — ou punir — Pochettino e a seleção masculina dos EUA neste verão. É um jogo cruel, que pode se voltar contra você em um instante se você não tomar cuidado. Em um momento, com um único chute na bola, tudo pode desmoronar.

    Tudo também pode dar certo. Um único movimento da perna pode mudar sua carreira. A decisão de treinar uma seleção nacional em um país estrangeiro pode mudar sua perspectiva de vida. Uma frase escrita à mão na parede pode mudar uma mentalidade, e essa mudança de mentalidade pode ser o que garante que tudo ao seu redor mude para melhor.

    Então, como diz Pochettino, por que não? Por que não apostar que as coisas vão mudar para melhor? Por que não se entusiasmar com as coisas que te deixam animado? Por que não anotar aquela frase que significa algo para você neste momento? E por que não ter a coragem e a convicção de criar sua própria onda perfeita?

    “Acho que cada citação representa nossa jornada desde o primeiro dia até hoje”, diz Pochettino, fazendo uma breve pausa antes de concluir seu pensamento: “E além disso.”

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