No entanto, Voller fez questão de ressaltar que o jogador de 33 anos dificilmente será uma solução de longo prazo, com a Eurocopa de 2028 no horizonte. Ao falar mais sobre o assunto ao Sport1, o diretor esportivo não descartou um retorno imediato caso o atacante mantenha a ótima fase: “Estamos falando da Eurocopa daqui a dois anos; ele estará ainda mais velho nessa época. Mas, se as coisas continuarem assim, ele já provou que sempre pode ser colocado em campo. Boas atuações na Bundesliga ajudam.”