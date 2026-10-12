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“Por que não?”: Niclas Fullkrug ganha esperança de voltar à seleção alemã enquanto o chefe da DFB, Rudi Voller, fala sobre o surpreendente retorno do astro do Werder Bremen
Craque reencontra boa fase e volta aos holofotes internacionais
Voller deu uma indicação clara de que Fullkrug pode voltar a ser convocado para a seleção após seu retorno ao futebol alemão marcado por muitos gols. O centroavante mostrou seu valor na sexta-feira ao garantir um ponto com um gol de empate nos acréscimos, em um dramático empate por 2 a 2 contra o Borussia Dortmund. Sua eficiência nas finalizações chamou a atenção dos dirigentes da DFB depois que o jogador emprestado pelo West Ham marcou quatro gols em seus primeiros cinco jogos na Bundesliga.
- Eibner
Artilheiro do Bremen recebe elogios do treinador
A fase impressionável diante do gol pode se mostrar impossível de ignorar para o novo técnico Jurgen Klopp, que avalia suas opções de ataque antes da próxima pausa para jogos de seleções. Em participação no Sport1programa Doppelpass, no domingo, o diretor esportivo da DFB destacou a capacidade do atacante no jogo aéreo: “Ele sabe cabecear, isso é fato. Se marca gols assim, bem, por que não?”
Opção veterana oferece impulso no curto prazo
No entanto, Voller fez questão de ressaltar que o jogador de 33 anos dificilmente será uma solução de longo prazo, com a Eurocopa de 2028 no horizonte. Ao falar mais sobre o assunto ao Sport1, o diretor esportivo não descartou um retorno imediato caso o atacante mantenha a ótima fase: “Estamos falando da Eurocopa daqui a dois anos; ele estará ainda mais velho nessa época. Mas, se as coisas continuarem assim, ele já provou que sempre pode ser colocado em campo. Boas atuações na Bundesliga ajudam.”
- Eibner
Jogos decisivos da Liga das Nações se aproximam
A Alemanha ocupa atualmente a terceira posição em seu grupo da Liga das Nações e viaja à Sérvia em 13 de novembro, antes de receber os Países Baixos três dias depois. Fullkrug não joga pela seleção desde que ficou no banco durante a derrota por 2 a 0 para a Eslováquia, sob o comando de Julian Nagelsmann, em setembro de 2025. Com 14 gols pela seleção, o veterano oferece a Klopp uma opção direta e de eficácia comprovada para tornar o ataque da Alemanha mais incisivo.
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