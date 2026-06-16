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“Por que não?” - Lionel Messi tem a “mágica” para conquistar seu segundo título da Copa do Mundo, enquanto Pablo Zabaleta explica por que o GOAT continua brilhando pela Argentina e pelo Inter Miami
Zabaleta torce para que Messi conquiste a glória
Em entrevista ao The National, Pablo Zabaleta expressou sua confiança de que seu ex-companheiro de equipe possa conquistar dois títulos mundiais consecutivos. Zabaleta, que disputou 58 partidas pela seleção ao lado de Lionel Messi durante uma trajetória de 10 anos juntos, testemunhou em primeira mão a evolução do atacante.
O jogador de 41 anos observou que a Argentina manteve sua sede incansável de vitórias, dando continuidade ao sucesso no Catar com o triunfo na Copa América de 2024. Apesar de ter alcançado um status de lenda, o time continua sendo impulsionado por líderes experientes e talentos emergentes. “Mesmo depois de todo o sucesso, de conquistar a Copa do Mundo e daquela sequência de 39 vitórias consecutivas... ainda dá para ver que os jogadores têm a fome de vitória e a competitividade necessárias para continuarem a ter um bom desempenho pela seleção”, explicou ele.
- AFP
Uma mudança tática para apoiar o GOAT
Para maximizar seu impacto agora que se aproxima dos 40 anos, a Argentina adaptou sua estratégia. A comissão técnica reconhece que seu craque não pode mais pressionar incansavelmente como fazia durante seus anos de auge.
Em vez disso, a equipe foi montada para correr por ele, uma formação que Zabaleta compara ao seu ambiente atual no clube. “Se você observar os jogos da MLS atualmente, os jogadores ao redor de Messi [no Inter de Miami], acho que é um pouco semelhante ao que vemos agora na seleção”, afirmou ele. “Sabe, é o Messi cercado por jogadores que querem dar o melhor de si pelo Messi. Eles querem correr o máximo que puderem pelo Messi.”
Prontos para o último terço
Essa mudança tática permite que o astro economize energia para os momentos decisivos. Posicionado logo fora da área, ele aguarda a oportunidade perfeita para atacar. Zabaleta acredita que essa abordagem se adapta perfeitamente às suas capacidades físicas atuais em campo. “Obviamente, não temos mais o Messi de cinco anos atrás, que talvez pudesse recuar bastante para receber a bola, sabe, na linha do meio-campo, e simplesmente correr como antes”, admitiu ele. “Mas acho que, se a equipe conseguir encontrar uma maneira de descansar quando não está com a bola e, ao recuperar a posse, conseguir colocá-lo em uma boa posição, ele ainda é capaz de fazer o resto.”
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O que vem por aí para o ícone argentino?
Olhando para o futuro, Messi busca o segundo título consecutivo da Copa do Mundo, após seu triunfo histórico em 2022 no Catar. A Argentina estreia contra a Argélia, antes de enfrentar a Áustria e a Jordânia nos demais jogos da fase de grupos. Enquanto o atacante amplia seu recorde de 26 participações em finais mundiais, seu ex-companheiro de equipe continua totalmente otimista. Zabaleta declarou: “Espero que ele ainda tenha aquele momento mágico para decidir jogos e [para] conquistar a Copa do Mundo. Por que não?”