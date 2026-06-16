“Por que não?” - Lionel Messi tem a “mágica” para conquistar seu segundo título da Copa do Mundo, enquanto Pablo Zabaleta explica por que o GOAT continua brilhando pela Argentina e pelo Inter Miami

Em entrevista ao The National, Pablo Zabaleta expressou sua confiança de que seu ex-companheiro de equipe possa conquistar dois títulos mundiais consecutivos. Zabaleta, que disputou 58 partidas pela seleção ao lado de Lionel Messi durante uma trajetória de 10 anos juntos, testemunhou em primeira mão a evolução do atacante.

O jogador de 41 anos observou que a Argentina manteve sua sede incansável de vitórias, dando continuidade ao sucesso no Catar com o triunfo na Copa América de 2024. Apesar de ter alcançado um status de lenda, o time continua sendo impulsionado por líderes experientes e talentos emergentes. “Mesmo depois de todo o sucesso, de conquistar a Copa do Mundo e daquela sequência de 39 vitórias consecutivas... ainda dá para ver que os jogadores têm a fome de vitória e a competitividade necessárias para continuarem a ter um bom desempenho pela seleção”, explicou ele.