“Por que não faria isso?” – Harry Kane é apontado como alguém capaz de seguir os passos de Cristiano Ronaldo, jogando até os 40 anos e dando um grande impulso à seleção inglesa

O humilde atacante também é capitão dos Três Leões e uma peça fundamental nos planos da seleção para a Copa do Mundo de 2026. Questionado sobre se Kane poderia jogar até os 40 anos, já que não há nenhum candidato óbvio para assumir o papel de camisa 9 da Inglaterra, Barry — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia da BetMGM — disse: “Por que não? Todos sabemos como Harry Kane é como pessoa, como profissional — ele é reservado, discreto, não aparece nas manchetes, cuida de si mesmo. Acho que ele pode jogar até os 40 anos. Ele consegue manter esse nível.

“Portanto, basta manter Harry Kane em forma e não precisamos nos preocupar com a profundidade do elenco ao redor dele. Obviamente, você vai precisar de uma ou duas opções, de vez em quando, só para variar um pouco. Mas, para mim, Harry Kane pode jogar até os 40 anos. Para os jogadores, a longevidade parece ser um pouco mais fácil agora, com a ciência do esporte e coisas do tipo. Acho que Harry Kane pode continuar.”

O jogo de Kane nunca se baseou na velocidade ou em qualidades físicas que poderiam diminuir com o tempo. Quando questionado se o atacante, que vem quebrando recordes, poderia permanecer no mais alto nível por várias temporadas ainda, Barry acrescentou: “Sim, 100%. O estilo dele não depende de nada como velocidade.

“Harry Kane é um artilheiro. Ele tem tudo a ver com timing. Ele também sabe dar um passe. Ele não traz apenas gols, ele traz muito mais para suas atuações. Eu consigo vê-lo jogando até os 40 anos no mais alto nível. Isso é ótimo para a Inglaterra também.”