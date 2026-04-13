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“Por que não faria isso?” – Harry Kane é apontado como alguém capaz de seguir os passos de Cristiano Ronaldo, jogando até os 40 anos e dando um grande impulso à seleção inglesa
Kane quer seguir os passos dos maiores de todos os tempos, Ronaldo e Messi
Ronaldo, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, que já brilhou na Premier League pelo Manchester United como rival direto de Kane, continua a definir o padrão quando se trata de longevidade esportiva. O astro português, que atualmente joga na Liga Profissional da Arábia Saudita pelo Al-Nassr, continua em grande forma tanto pelo clube quanto pela seleção aos 41 anos.
O ícone argentino Lionel Messi, com prêmios consecutivos de MVP e uma conquista da MLS Cup com o Inter Miami em seu currículo, é outro que continua desafiando a lógica antes de completar 39 anos. Dois dos maiores de todos os tempos estão mostrando a jogadores como Kane o que pode ser alcançado com a combinação certa de habilidade e profissionalismo.
Kane, que completará 33 anos em julho, não dá sinais de desaceleração no Bayern, campeão da Bundesliga, estando a apenas um gol de chegar aos 50 na temporada 2025-26. Ele já é o maior artilheiro de todos os tempos do Tottenham e da Inglaterra.
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Será que Kane conseguirá jogar no mais alto nível até os 40 anos?
O humilde atacante também é capitão dos Três Leões e uma peça fundamental nos planos da seleção para a Copa do Mundo de 2026. Questionado sobre se Kane poderia jogar até os 40 anos, já que não há nenhum candidato óbvio para assumir o papel de camisa 9 da Inglaterra, Barry — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia da BetMGM — disse: “Por que não? Todos sabemos como Harry Kane é como pessoa, como profissional — ele é reservado, discreto, não aparece nas manchetes, cuida de si mesmo. Acho que ele pode jogar até os 40 anos. Ele consegue manter esse nível.
“Portanto, basta manter Harry Kane em forma e não precisamos nos preocupar com a profundidade do elenco ao redor dele. Obviamente, você vai precisar de uma ou duas opções, de vez em quando, só para variar um pouco. Mas, para mim, Harry Kane pode jogar até os 40 anos. Para os jogadores, a longevidade parece ser um pouco mais fácil agora, com a ciência do esporte e coisas do tipo. Acho que Harry Kane pode continuar.”
O jogo de Kane nunca se baseou na velocidade ou em qualidades físicas que poderiam diminuir com o tempo. Quando questionado se o atacante, que vem quebrando recordes, poderia permanecer no mais alto nível por várias temporadas ainda, Barry acrescentou: “Sim, 100%. O estilo dele não depende de nada como velocidade.
“Harry Kane é um artilheiro. Ele tem tudo a ver com timing. Ele também sabe dar um passe. Ele não traz apenas gols, ele traz muito mais para suas atuações. Eu consigo vê-lo jogando até os 40 anos no mais alto nível. Isso é ótimo para a Inglaterra também.”
Kane busca inspiração nos grandes nomes de todos os tempos
Outro ex-jogador da seleção inglesa, Emile Heskey, já havia dito ao GOAL, quando questionado sobre por quanto tempo Kane ainda poderá jogar: “Veja o Ronaldo, mudando a maneira como joga; isso é semelhante ao que o Harry faz.
“[Alan] Shearer foi outro exemplo: mesmo que você envelheça, mesmo que haja uma mudança no ritmo e na mobilidade, ele ainda vai marcar gols. Essa é a questão principal. Eu consigo imaginá-lo jogando pela seleção até os 36 anos, dependendo do técnico. E dependendo de quem estiver atrás de você.”
O próprio jogador falou sobre buscar inspiração em Messi e CR7: “Penso no que eles fizeram; eles estão tão bons na casa dos 30 quanto estavam na casa dos 20. Obviamente, fico animado ao saber que, se mantiver meu corpo em boa forma e minha mentalidade no lugar certo, poderei jogar no mais alto nível pelo tempo que eu quiser.
“Esses jogadores [Ronaldo e Messi] estabeleceram o padrão — eles e alguns outros também — e isso simplesmente me motiva e me mostra que é possível. É ótimo ver esses jogadores ainda em ação, dois dos maiores jogadores que já atuaram em nosso esporte. Para mim, agora, é quase a segunda metade da minha carreira. Tive uma boa primeira metade; agora, será que a segunda metade pode ser ainda melhor?”
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Tratado com cuidado: Kane é fundamental para o Bayern e para a seleção inglesa
Kane está sendo poupado no momento, após ter sofrido uma pequena contusão recentemente, e está sendo poupado pelo Bayern nas partidas nacionais, já que o clube prioriza a conquista da Liga dos Campeões. A equipe mantém uma vantagem de 2 a 1 sobre o Real Madrid no confronto de quartas de final da competição europeia e receberá os Blancos na Allianz Arena na quarta-feira.
No que diz respeito à seleção, Kane não jogou pelos ingleses nos amistosos contra Uruguai e Japão no final de março. Ele terá, no entanto, um papel crucial nos planos de Thomas Tuchel quando os Três Leões se juntarem a Ronaldo e Messi em mais um grande torneio na América do Norte neste verão.