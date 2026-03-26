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“Por que não?” – Ainda é possível uma “última dança” de Lionel Messi no Barcelona, conforme explica ex-companheiro de equipe sobre o talento “excepcional” do maior jogador de todos os tempos da Argentina
Uma lenda de Barcelona
O mundo do futebol continua fascinado com a ideia de Messi voltar à Catalunha. Após uma saída dolorosa em 2021 devido a restrições financeiras, o ícone argentino se transferiu para o Paris Saint-Germain antes de conquistar a MLS com o Inter Miami. Apesar da distância, o vínculo entre Messi e o Barcelona permanece intacto. Tanto torcedores quanto ex-companheiros continuam especulando sobre um capítulo final no clube onde ele passou mais de duas décadas, consolidando seu legado como um dos maiores jogadores de todos os tempos.
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Será que está por vir um retorno romântico ao Camp Nou?
Zabaleta, que jogou ao lado de Messi durante a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2008, admitiu que nunca imaginou essa saída. Mas continua convencido de que a estrela do Inter Miami voltará um dia ao Camp Nou para a “última dança”.
“Tem-se falado muito sobre isso, especialmente com as eleições presidenciais no clube”, disse ele, conforme citado pelo Flash Score. “Honestamente, quando eu jogava — seja pelo Espanyol, ou pelo Manchester City na Liga dos Campeões contra o Barcelona —, eu nunca poderia ter imaginado que Messi deixaria o clube. Eu achava que seria para sempre. O que quer que tenha acontecido financeiramente ou nos bastidores, só posso especular, porque eu não estava por dentro.
“Ele foi para o PSG, depois decidiu pelo Inter de Miami, e acho que, nessa fase da carreira, às vezes você busca mais do que apenas futebol. Miami é um lugar maravilhoso para criar uma família, o Inter de Miami era um projeto novo e empolgante, e onde quer que Messi vá, ele vence. Ele já ganhou a MLS Cup.
"Qualquer clube do mundo o quereria. Meu filho mal conhecia o Inter Miami antes de Messi chegar; agora ele quer uma camisa do Messi. Esse é o poder do cara. Quanto a um retorno ao Barcelona – por que não? Uma última dança? Eu adoraria ver isso."
Um líder de um tipo raro
Zabaleta observou que a influência do veterano vai além das manifestações verbais. Ele explicou que, embora Messi seja naturalmente calado, sua autoridade no vestiário é absoluta devido às suas ações em campo.
“Na verdade, ele é calado”, explicou. “Não é alguém que fala constantemente, mas quando Messi fala no vestiário, todos ouvem. Esse é um tipo raro de liderança, que vem do que ele faz em campo, do fato de que ele nunca se esconde, nunca se recusa a assumir responsabilidades. Ele pega a bola e diz, na prática: ‘Vou decidir isso’.”
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E agora?
Aos 38 anos, Messi não dá sinais de que vai desacelerar. Ele continua sendo uma peça fundamental tanto para o Inter Miami quanto para a seleção argentina. O oito vezes vencedor da Bola de Ouro buscará, mais uma vez, levar a Argentina ao título da Copa do Mundo na América do Norte neste verão, onde a equipe foi sorteada no Grupo J ao lado de Argélia, Áustria e Jordânia.