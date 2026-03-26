“Por que não?” – Ainda é possível uma “última dança” de Lionel Messi no Barcelona, conforme explica ex-companheiro de equipe sobre o talento “excepcional” do maior jogador de todos os tempos da Argentina

Zabaleta, que jogou ao lado de Messi durante a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2008, admitiu que nunca imaginou essa saída. Mas continua convencido de que a estrela do Inter Miami voltará um dia ao Camp Nou para a “última dança”.

“Tem-se falado muito sobre isso, especialmente com as eleições presidenciais no clube”, disse ele, conforme citado pelo Flash Score. “Honestamente, quando eu jogava — seja pelo Espanyol, ou pelo Manchester City na Liga dos Campeões contra o Barcelona —, eu nunca poderia ter imaginado que Messi deixaria o clube. Eu achava que seria para sempre. O que quer que tenha acontecido financeiramente ou nos bastidores, só posso especular, porque eu não estava por dentro.

“Ele foi para o PSG, depois decidiu pelo Inter de Miami, e acho que, nessa fase da carreira, às vezes você busca mais do que apenas futebol. Miami é um lugar maravilhoso para criar uma família, o Inter de Miami era um projeto novo e empolgante, e onde quer que Messi vá, ele vence. Ele já ganhou a MLS Cup.

"Qualquer clube do mundo o quereria. Meu filho mal conhecia o Inter Miami antes de Messi chegar; agora ele quer uma camisa do Messi. Esse é o poder do cara. Quanto a um retorno ao Barcelona – por que não? Uma última dança? Eu adoraria ver isso."