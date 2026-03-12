Por que Mason Greenwood quase foi colocado na lista de transferências pelo Marselha

De acordo com uma nova reportagem, a passagem de Greenwood pelo Marselha quase terminou prematuramente devido a um atrito significativo com o diretor esportivo do clube, Medhi Benatia. Uma investigação realizada pelo La Provence revelou que o ex-jogador do Manchester United esteve perto de ser colocado na lista de transferências na última temporada.

O cerne da disputa girava em torno da aparente falta de dedicação de Greenwood. Benatia teria ficado insatisfeito com o comprometimento do atacante durante os treinos e sua recusa em contribuir defensivamente durante as partidas. A relação aparentemente se deteriorou a tal ponto que o jogador passou a evitar ativamente o diretor esportivo no centro de treinamento do clube.