AFP
Traduzido por
Por que Mason Greenwood quase foi colocado na lista de transferências pelo Marselha
Tensão no Velódromo
De acordo com uma nova reportagem, a passagem de Greenwood pelo Marselha quase terminou prematuramente devido a um atrito significativo com o diretor esportivo do clube, Medhi Benatia. Uma investigação realizada pelo La Provence revelou que o ex-jogador do Manchester United esteve perto de ser colocado na lista de transferências na última temporada.
O cerne da disputa girava em torno da aparente falta de dedicação de Greenwood. Benatia teria ficado insatisfeito com o comprometimento do atacante durante os treinos e sua recusa em contribuir defensivamente durante as partidas. A relação aparentemente se deteriorou a tal ponto que o jogador passou a evitar ativamente o diretor esportivo no centro de treinamento do clube.
- Getty/GOAL
Atrito tático e ser colocado no banco
O descontentamento acabou por se espalhar da sala de reuniões para o banco de suplentes. O ex-treinador Roberto De Zerbi aparentemente ecoou as preocupações de Benatia no início, o que teve implicações táticas para o jogador de 24 anos.
O atacante ficou de fora da equipe titular em duas partidas cruciais consecutivas contra o RC Lens e o Paris Saint-Germain em março do ano passado. O técnico então teria exigido que Greenwood desempenhasse uma função defensiva se quisesse continuar fazendo parte do projeto no sul da França.
Uma reviravolta que salvou a temporada
Apesar de enfrentar a ameaça de ser vendido, Greenwood conseguiu reverter a situação antes do final da última temporada. Após retornar ao time titular, ele imediatamente marcou seis gols e registrou duas assistências nos últimos oito jogos do campeonato.
Esse período provou ser um ponto de virada para o jogador de 24 anos, pois ele forçou a diretoria a reconsiderar sua posição. Seu momento decisivo aconteceu no último dia, quando marcou o gol decisivo contra o Le Havre, garantindo a classificação crucial para a Liga dos Campeões.
- AFP
Greenwood, um jogador fundamental nesta temporada
Depois que o Marselha decidiu não vendê-lo no verão passado, Greenwood voltou a ter uma campanha produtiva. Em um total de 37 partidas em todas as competições, ele marcou 25 gols e deu oito assistências.
O clube francês está atualmente em terceiro lugar na classificação da Ligue 1, com 46 pontos, empatado com o Lyon, quarto colocado. Com uma diferença de 10 pontos para o segundo colocado, o Lens, e 11 pontos para o líder da liga, o PSG, o Marselha buscará garantir uma colocação entre os três primeiros para garantir uma vaga na Liga dos Campeões. Greenwood e seus companheiros enfrentarão o Auxerre e o Lille antes da pausa internacional no final deste mês.
Publicidade