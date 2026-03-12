Goal.com
FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-MARSEILLE
Por que Mason Greenwood quase foi colocado na lista de transferências pelo Marselha

Mason Greenwood enfrentou um futuro incerto no Marselha após um aparente rompimento de alto nível em seu relacionamento com a hierarquia do clube. Apesar das preocupações com seu ritmo de trabalho e desempenho defensivo, uma recuperação no final da temporada transformou sua sorte na Ligue 1.

  • Tensão no Velódromo

    De acordo com uma nova reportagem, a passagem de Greenwood pelo Marselha quase terminou prematuramente devido a um atrito significativo com o diretor esportivo do clube, Medhi Benatia. Uma investigação realizada pelo La Provence revelou que o ex-jogador do Manchester United esteve perto de ser colocado na lista de transferências na última temporada.

    O cerne da disputa girava em torno da aparente falta de dedicação de Greenwood. Benatia teria ficado insatisfeito com o comprometimento do atacante durante os treinos e sua recusa em contribuir defensivamente durante as partidas. A relação aparentemente se deteriorou a tal ponto que o jogador passou a evitar ativamente o diretor esportivo no centro de treinamento do clube.

  • Mason Greenwood Medhi Benatia MarseilleGetty/GOAL

    Atrito tático e ser colocado no banco

    O descontentamento acabou por se espalhar da sala de reuniões para o banco de suplentes. O ex-treinador Roberto De Zerbi aparentemente ecoou as preocupações de Benatia no início, o que teve implicações táticas para o jogador de 24 anos.

    O atacante ficou de fora da equipe titular em duas partidas cruciais consecutivas contra o RC Lens e o Paris Saint-Germain em março do ano passado. O técnico então teria exigido que Greenwood desempenhasse uma função defensiva se quisesse continuar fazendo parte do projeto no sul da França.

  • Uma reviravolta que salvou a temporada

    Apesar de enfrentar a ameaça de ser vendido, Greenwood conseguiu reverter a situação antes do final da última temporada. Após retornar ao time titular, ele imediatamente marcou seis gols e registrou duas assistências nos últimos oito jogos do campeonato.

    Esse período provou ser um ponto de virada para o jogador de 24 anos, pois ele forçou a diretoria a reconsiderar sua posição. Seu momento decisivo aconteceu no último dia, quando marcou o gol decisivo contra o Le Havre, garantindo a classificação crucial para a Liga dos Campeões.

  • FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-MARSEILLEAFP

    Greenwood, um jogador fundamental nesta temporada

    Depois que o Marselha decidiu não vendê-lo no verão passado, Greenwood voltou a ter uma campanha produtiva. Em um total de 37 partidas em todas as competições, ele marcou 25 gols e deu oito assistências. 

    O clube francês está atualmente em terceiro lugar na classificação da Ligue 1, com 46 pontos, empatado com o Lyon, quarto colocado. Com uma diferença de 10 pontos para o segundo colocado, o Lens, e 11 pontos para o líder da liga, o PSG, o Marselha buscará garantir uma colocação entre os três primeiros para garantir uma vaga na Liga dos Campeões. Greenwood e seus companheiros enfrentarão o Auxerre e o Lille antes da pausa internacional no final deste mês.

