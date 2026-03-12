Getty Images Sport
Por que Mario Balotelli ainda tem “aquela vontade” de jogar, agora que o ex-atacante do Manchester City, Liverpool e AC Milan abraça outro novo desafio aos 35 anos de idade
Em quantos países diferentes Balotelli jogou?
O ex-jogador do Inter, Manchester City e Liverpool, Balotelli, tem agora 35 anos. Ele atuou na Itália, Inglaterra, França, Turquia e Suíça. Atualmente, ele se encontra nos Emirados Árabes Unidos, jogando pelo Al Ittifaq.
Um homem com conquistas na Premier League, na Série A e na FA Cup em seu currículo de destaque, além de 36 partidas pela seleção italiana, está atuando na Primeira Divisão dos Emirados Árabes Unidos, a segunda divisão do campeonato profissional daquele país.
Por que a paixão por jogar continua acesa em Balotelli
Algumas sobrancelhas podem ter se levantado quando um acordo surpreendente foi fechado, mas Rossi não se surpreende ao ver Balotelli prolongando sua carreira como jogador. O ex-jogador da seleção italiana, em entrevista à ToonieBet, disse ao GOAL, quando questionado se Balotelli ainda ama o futebol: “Claro. Quero dizer, ele ainda quer estar envolvido. Ele ainda quer jogar. Ele ainda gosta disso. Lembro-me de jogar com ele na seleção nacional. Ele sempre foi alguém que adorava estar perto da bola, estar perto do campo. Isso é algo que todo jogador de futebol adora.
Ainda hoje, sim, estou aposentado há dois anos e meio, mas estou sempre em campo com meus rapazes do Cosmos e treinando com eles. É difícil ficar longe do futebol. Então, tenho certeza de que ele ainda tem essa vontade e esse carinho pelo esporte.”
Como Balotelli foi convencido a se transferir para os Emirados Árabes Unidos
O Al Ittifaq tem grandes planos para o futuro, com o presidente Pietro Laterza — um empresário italiano que também é proprietário do Chievo — contando ao The National como convenceram Balotelli a se juntar a um projeto ambicioso: “Encontrei-me com Mario no início de dezembro e discutimos o projeto relacionado aos Emirados Árabes Unidos, especificamente ligado ao Al Ittifaq, com foco no desenvolvimento de jovens, na construção de academias e na criação de um plano de longo prazo.
“O objetivo é, eventualmente, levar o clube à primeira divisão, a Pro League, e, acima de tudo, aproximar os torcedores do futebol, investindo nos jovens e nas famílias, criando espaços de entretenimento para todos e tornando a experiência séria, mas agradável.”
Balotelli tem muita experiência a oferecer ao Al Ittifaq, nunca tendo tido medo de sair da sua zona de conforto, e recentemente disse à Gazzetta dello Sport como os três anos que passou em Inglaterra com o Manchester City tiveram o maior impacto na formação do seu caráter: “A minha experiência com o Inter fez parte do meu desenvolvimento, mas acho que foi a Inglaterra que mais me moldou. Foi a primeira vez que fiquei sozinho, minha família não estava lá e eu não estava acostumado com isso. Isso te molda para melhor ou para pior, porque você comete erros e tem que sair deles por conta própria.”
Ele acrescentou sobre sua comemoração de gol mais icônica, que aconteceu durante um clássico contra o Manchester United, em Old Trafford: “Por que sempre eu? Eu já tinha feito isso antes da partida com um funcionário de um depósito; eu era o centro das atenções por causa dos meus problemas, e foi uma explosão legal. Os tablóides na Inglaterra exageraram comigo.”
Algum arrependimento? Balotelli teve uma carreira cheia de acontecimentos.
Balotelli acredita que nem sempre foi tratado de forma justa, tanto pelo clube quanto pelo país, e quando questionado se ele se arrepende de ter representado a Itália apenas 36 vezes — com 14 gols marcados ao longo de uma carreira internacional de oito anos —, ele respondeu: “Para mim, a seleção nacional é um ponto fundamental... Eu tinha orgulho de representar a Itália, e isso é algo que sinto falta.
Por que eles não me queriam mais na seleção nacional? Eu nem sei o verdadeiro motivo. Posso imaginar... Será por causa da falta de afinidade com a Juventus? Talvez seja isso.”
Balotelli pode não ter causado o impacto que esperava no cenário global, dada a habilidade inquestionável que possui, mas as histórias sobre o que ele fez dentro e fora do campo continuarão sendo contadas muito tempo depois de pendurar as chuteiras pela última vez.
