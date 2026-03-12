Por que Mario Balotelli ainda tem “aquela vontade” de jogar, agora que o ex-atacante do Manchester City, Liverpool e AC Milan abraça outro novo desafio aos 35 anos de idade

O Al Ittifaq tem grandes planos para o futuro, com o presidente Pietro Laterza — um empresário italiano que também é proprietário do Chievo — contando ao The National como convenceram Balotelli a se juntar a um projeto ambicioso: “Encontrei-me com Mario no início de dezembro e discutimos o projeto relacionado aos Emirados Árabes Unidos, especificamente ligado ao Al Ittifaq, com foco no desenvolvimento de jovens, na construção de academias e na criação de um plano de longo prazo.

“O objetivo é, eventualmente, levar o clube à primeira divisão, a Pro League, e, acima de tudo, aproximar os torcedores do futebol, investindo nos jovens e nas famílias, criando espaços de entretenimento para todos e tornando a experiência séria, mas agradável.”

Balotelli tem muita experiência a oferecer ao Al Ittifaq, nunca tendo tido medo de sair da sua zona de conforto, e recentemente disse à Gazzetta dello Sport como os três anos que passou em Inglaterra com o Manchester City tiveram o maior impacto na formação do seu caráter: “A minha experiência com o Inter fez parte do meu desenvolvimento, mas acho que foi a Inglaterra que mais me moldou. Foi a primeira vez que fiquei sozinho, minha família não estava lá e eu não estava acostumado com isso. Isso te molda para melhor ou para pior, porque você comete erros e tem que sair deles por conta própria.”

Ele acrescentou sobre sua comemoração de gol mais icônica, que aconteceu durante um clássico contra o Manchester United, em Old Trafford: “Por que sempre eu? Eu já tinha feito isso antes da partida com um funcionário de um depósito; eu era o centro das atenções por causa dos meus problemas, e foi uma explosão legal. Os tablóides na Inglaterra exageraram comigo.”