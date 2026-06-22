Por que Marcus Rashford precisa evitar a janela de transferências da Copa do Mundo: a lenda da Inglaterra, John Barnes, explica ao atacante do Manchester United o que os Três Leões esperam dele

Rashford estará ansioso para causar boa impressão durante a Copa do Mundo, tanto pelo bem da causa coletiva quanto para seu próprio benefício pessoal. Questionado sobre se atuações brilhantes são imprescindíveis, dada a incerteza que o cerca no cenário nacional, o ex-meia da seleção inglesa Barnes — falando em parceria com a viagogo e sua campanha “World Cuts” — disse ao GOAL: “A Inglaterra precisa se sair bem como time. Se ele achar que quer se destacar sozinho, isso não vai ajudar a Inglaterra.

“Se ele quiser transformar isso em um mercado ou uma vitrine para si mesmo, onde vai dizer: ‘Vou pegar a bola, vou driblar os jogadores porque quero me destacar individualmente’ — não é isso que vai garantir a vitória na Copa do Mundo. Portanto, a necessidade dele de se destacar individualmente não é importante. Ele precisa se destacar pela Inglaterra.

“E se Thomas Tuchel achar que ele vai ter um papel secundário no elenco, não há nada que ele possa fazer a respeito. Portanto, não se trata de jogadores individuais acharem que vão assumir essa responsabilidade de fazer as coisas sozinhos, de se colocarem em evidência. Isso não vai ajudar a Inglaterra. Ajudar a equipe a jogar é mais importante do que ele se destacar individualmente. Então, isso não tem lugar na Copa do Mundo, na minha opinião.

“Depende da atitude e do comprometimento dele. Esse sempre foi o problema com Marcus Rashford. Sei que ele tem talento, mas, em termos de atitude, o comprometimento é o mais importante.

“Thomas Tuchel não está preocupado com o fato de Marcus Rashford se exibir. Ele está preocupado com o Marcus Rashford jogar bem pela Inglaterra, o que significa que ele apenas mantenha a posição, faça passes simples, jogue de forma simples — o que talvez ajude a equipe, mas não o ajude individualmente. Essa é a decisão que Thomas Tuchel tomará. Portanto, isso não tem nada a ver com o Marcus Rashford. Não tem nada a ver com o Marcus Rashford tentar encontrar um clube para si mesmo. Tem a ver com a Inglaterra tentando ganhar a Copa do Mundo.”