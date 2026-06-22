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Por que Marcus Rashford precisa evitar a janela de transferências da Copa do Mundo: a lenda da Inglaterra, John Barnes, explica ao atacante do Manchester United o que os Três Leões esperam dele
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O que vem por aí para Rashford agora que a janela de transferências de verão está aberta?
O jogador formado na base dos Red Devils reacendeu sua chama profissional durante um período de empréstimo de uma temporada no Camp Nou, na temporada 2025-26. Ele comemorou os títulos da La Liga e da Supercopa da Espanha com os Blaugrana, além de marcar 14 gols ao lado de Lamine Yamal e Robert Lewandowski.
O Barça tinha a opção de contratar Rashford por apenas 26 milhões de libras (34 milhões de dólares), mas, em vez disso, investiu pesadamente no ex-ponta do Everton e do Newcastle, Anthony Gordon. Resta saber o que o futuro a curto e longo prazo reserva para mais um veloz jogador da seleção inglesa.
Diz-se que Michael Carrick está aberto à ideia de oferecer um recomeço em Manchester, depois de ver sua passagem como técnico interino do United se transformar em um contrato efetivo, mas Rashford aparentemente busca um rompimento definitivo com seu clube de origem, já que está criando raízes em outro lugar. Especula-se sobre vários destinos possíveis — na Premier League e por toda a Europa.
Será que Rashford está tentando chamar a atenção de um novo clube?
Rashford estará ansioso para causar boa impressão durante a Copa do Mundo, tanto pelo bem da causa coletiva quanto para seu próprio benefício pessoal. Questionado sobre se atuações brilhantes são imprescindíveis, dada a incerteza que o cerca no cenário nacional, o ex-meia da seleção inglesa Barnes — falando em parceria com a viagogo e sua campanha “World Cuts” — disse ao GOAL: “A Inglaterra precisa se sair bem como time. Se ele achar que quer se destacar sozinho, isso não vai ajudar a Inglaterra.
“Se ele quiser transformar isso em um mercado ou uma vitrine para si mesmo, onde vai dizer: ‘Vou pegar a bola, vou driblar os jogadores porque quero me destacar individualmente’ — não é isso que vai garantir a vitória na Copa do Mundo. Portanto, a necessidade dele de se destacar individualmente não é importante. Ele precisa se destacar pela Inglaterra.
“E se Thomas Tuchel achar que ele vai ter um papel secundário no elenco, não há nada que ele possa fazer a respeito. Portanto, não se trata de jogadores individuais acharem que vão assumir essa responsabilidade de fazer as coisas sozinhos, de se colocarem em evidência. Isso não vai ajudar a Inglaterra. Ajudar a equipe a jogar é mais importante do que ele se destacar individualmente. Então, isso não tem lugar na Copa do Mundo, na minha opinião.
“Depende da atitude e do comprometimento dele. Esse sempre foi o problema com Marcus Rashford. Sei que ele tem talento, mas, em termos de atitude, o comprometimento é o mais importante.
“Thomas Tuchel não está preocupado com o fato de Marcus Rashford se exibir. Ele está preocupado com o Marcus Rashford jogar bem pela Inglaterra, o que significa que ele apenas mantenha a posição, faça passes simples, jogue de forma simples — o que talvez ajude a equipe, mas não o ajude individualmente. Essa é a decisão que Thomas Tuchel tomará. Portanto, isso não tem nada a ver com o Marcus Rashford. Não tem nada a ver com o Marcus Rashford tentar encontrar um clube para si mesmo. Tem a ver com a Inglaterra tentando ganhar a Copa do Mundo.”
Rashford marca pela Inglaterra na estreia na Copa do Mundo
Rashford e os Três Leões tiveram um início perfeito nessa jornada ao derrotarem a Croácia por 4 a 2 na estreia no torneio. O capitão Harry Kane, que bateu um recorde, marcou dois gols naquela partida — chegando a 81 gols pela seleção —, enquanto Jude Bellingham balançou as redes no início do segundo tempo, após vencer a disputa com Morgan Rogers pela vaga de camisa 10 da Inglaterra.
O toque final em uma impressionante exibição no segundo tempo ficou por conta de Rashford, quando uma arrancada de Bukayo Saka lhe proporcionou uma oportunidade na entrada da área para desviar a bola para o pé direito e chutar no canto inferior.
Questionado se Rashford parece estar mais parecido com o que era antes, depois de aparentemente ter ficado um pouco abalado por um tempo, Barnes — que disputou 79 partidas pela Inglaterra — acrescentou: “Assistir a Marcus Rashford por 15 minutos não vai nos permitir saber se ele está de volta à sua antiga forma ou não.
“Não podemos nos empolgar só porque ele entrou em campo e fez o que fez para dizer: ‘OK, ele está de volta à sua forma habitual, vamos escalá-lo’. Da mesma forma que não podemos nos empolgar por termos vencido a Croácia por 4 a 2 e pensar que vamos ganhar a Copa do Mundo. Não tomo decisões minuto a minuto ou jogo a jogo para decidir quem acho que vai se sair bem, seja individualmente ou coletivamente.
“Marcus Rashford, sempre achei que ele se sairia melhor pela Inglaterra do que pelo seu clube. Acho que no futebol internacional, especialmente do ponto de vista ofensivo, você tem mais liberdade, mais espaço. É mais fácil para ele. Lembro que Darius Vassell, do Villa, sempre teve um desempenho melhor pela Inglaterra do que pelo Villa. Mas não acho que isso signifique necessariamente que Thomas Tuchel vá escalá-lo como titular quando chegarem os jogos importantes.”
Os Três Leões buscam inspirar sua fiel torcida
A confiança parece ter voltado ao jogo de Rashford, graças a uma passagem produtiva pela Espanha, e ele agora busca levantar a torcida de pé, na tentativa de pôr fim a 60 anos de sofrimento para a torcida mais sedenta por títulos.
Muitos deles vão idolatrar a seleção inglesa de 2026 e já terão formas de demonstrar seu apoio preparadas. Isso incluirá pinturas faciais e agitação de bandeiras, mas será que também veremos mais cortes de cabelo inspirados no futebol nas ruas — desde o moicano de David Beckham até o corte à escovinha loiro-claro de Paul Gascoigne e Phil Foden?
Quando questionado se a moda e o futebol se entrelaçarão mais uma vez durante o principal evento da FIFA na América do Norte, Barnes disse: “Não, esses dias acabaram. Os jogadores de futebol são sensatos agora. Não se deixa nada atrapalhar o futebol. Marcus Rashford tem umas tranças legais, mas os cortes de cabelo não significam mais muita coisa. Então, não, acho que eles vão se concentrar no futebol nesta Copa do Mundo, não nos penteados.”
As crianças de todo o país podem não estar planejando ir ao cabeleireiro ainda, mas estão buscando inspiração em Rashford e companhia — com a esperança de que o primeiro título internacional desde 1966 possa ser conquistado.
- viagogo
Os torcedores podem imitar seus ídolos da Copa do Mundo
Para comemorar a Copa do Mundo da FIFA 2026 e aproximar os torcedores da cultura, da nostalgia e das personalidades que definem o torneio, a viagogo – a principal plataforma mundial de venda de ingressos para eventos ao vivo – lançou o World Cuts, uma experiência única em barbearia que recria alguns dos penteados mais icônicos do futebol.
A experiência gratuita de dois dias aconteceu na barbearia Ruffians Barber Shop, em Shoreditch, onde os torcedores podiam escolher seu herói do futebol e sair de lá transformados com um visual lendário inspirado no torneio.
Para marcar o lançamento, o superfã do Manchester United, United Strand (Frank Ilett), finalmente encerrou sua maratona de deixar o cabelo crescer e trocou seus longos fios por três penteados icônicos inspirados na Copa do Mundo – recriando os cachos lendários de Carlos Valderrama, o inesquecível moicano de David Beckham e o clássico corte “mullet” de Chris Waddle.