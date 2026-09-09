O último gol dele pelo United foi registrado em 1º de dezembro de 2024, quando marcou dois gols na vitória por 4 a 0 sobre o Everton. Em 2 de fevereiro de 2025, Rashford estava deixando o chamado "Teatro dos Sonhos" depois de ser considerado fora dos planos por Ruben Amorim.

Na sequência, teve uma passagem pelo Aston Villa, com uma espécie de retomada profissional no West Midlands. A janela de transferências de verão então trouxe uma mudança um tanto surpreendente para o Barcelona.

Ele balançou as redes em 14 ocasiões pelo gigante catalão, saboreando a conquista do título de La Liga ao lado de Lamine Yamal e companhia. O Barça, no entanto, não acionou a opção de compra prevista no acordo. Como resultado, Rashford foi forçado a voltar para sua terra natal.

Michael Carrick ficou feliz em incorporar aos seus planos um jogador que esteve na Copa do Mundo de 2026. Rashford participou das três partidas do United na Premier League nesta temporada, mas ainda espera um motivo individual para comemorar.