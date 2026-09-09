Getty
Traduzido por
Por que Marcus Rashford não está 'desesperado' pelo primeiro gol em seu retorno ao Manchester United, com o filho pródigo dos Red Devils ignorando o 'ruído' externo em Old Trafford
Quando Rashford marcou seu último gol pelo Manchester United?
O último gol dele pelo United foi registrado em 1º de dezembro de 2024, quando marcou dois gols na vitória por 4 a 0 sobre o Everton. Em 2 de fevereiro de 2025, Rashford estava deixando o chamado "Teatro dos Sonhos" depois de ser considerado fora dos planos por Ruben Amorim.
Na sequência, teve uma passagem pelo Aston Villa, com uma espécie de retomada profissional no West Midlands. A janela de transferências de verão então trouxe uma mudança um tanto surpreendente para o Barcelona.
Ele balançou as redes em 14 ocasiões pelo gigante catalão, saboreando a conquista do título de La Liga ao lado de Lamine Yamal e companhia. O Barça, no entanto, não acionou a opção de compra prevista no acordo. Como resultado, Rashford foi forçado a voltar para sua terra natal.
Michael Carrick ficou feliz em incorporar aos seus planos um jogador que esteve na Copa do Mundo de 2026. Rashford participou das três partidas do United na Premier League nesta temporada, mas ainda espera um motivo individual para comemorar.
- Getty
Rashford aguarda o primeiro gol em seu retorno ao Manchester United
Questionado se o herói formado em casa vai estar desesperado para voltar a marcar, chegando a 139 gols no total, o vencedor da Tríplice Coroa de 1999 Cole, que falava em associação com o Unibet Casino, disse à GOAL: “Não acho que ele vá estar desesperado por esse novo gol. Acho que ele já marcou gols mais do que suficientes pelo Manchester United.
“Acho que Marcus está preparado para abaixar a cabeça, atuar de acordo com sua capacidade e, quando esse gol sair, ele sai. Acho que Marcus só precisa se preocupar com suas atuações, colocar o Manchester United em posição de vencer partidas de futebol.
“Ele não está preocupado com todo o barulho ao redor dele, porque é isso que é, barulho. Ruído de fundo não significa nada para pessoas como Marcus quando ele abaixa a cabeça e começa a jogar da maneira como tem jogado.”
Do que Mainoo precisa na campanha de 2026-27?
Outro jogador que gerou muita discussão na temporada passada, depois de ter sido preterido por Amorim e reintegrado por Carrick, é Kobbie Mainoo. Ele também é produto do lendário sistema de base do United e busca aproveitar ao máximo esse recomeço.
Sobre o que o elegante meio-campista de 21 anos deve buscar na campanha 2026-27, Cole disse: “Acho que Michael acredita nele. Kobbie provou na temporada passada, quando entrou no time, quando o técnico saiu e Michael assumiu o cargo e acreditou nele. Só as atuações dele na temporada passada já provaram que ele é mais do que bom o bastante nesse nível, o que todos nós já sabíamos de qualquer forma.
“Consolidar seu lugar, sim, você pode dizer isso, mas acho que todo mundo conhece a qualidade dele. Ele jogou muito bem no fim de semana contra o Everton. É só manter o foco e fazer as coisas em que você é bom.”
- Getty
Jogos do Man Utd em 2026-27: Champions League e data do clássico
O United soma quatro pontos nesta temporada, com uma derrota, uma vitória e um empate. A equipe ficou no empate de forma dramática contra o Everton na última partida, ao sofrer um gol no sexto minuto dos acréscimos no Hill Dickinson Stadium, e segue determinada a ganhar embalo.
Ela terá a chance de restaurar a confiança do grupo na quinta-feira, quando voltar à disputa da Champions League em casa contra o Sabah, atual campeão do Azerbaijão. Depois, terá pela frente no domingo um dérbi contra o Manchester City, seu "vizinho barulhento".
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.